Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами

Бренд Redmi от Xiaomi хорошо себя зарекомендовал в начальном и среднем ценовых сегментах, предложив хорошее техническое оснащение и выверенный дизайн. Позже заданную планку подхватили и другие производители. Но именно Redmi смартфоны чаще всего вспоминаются при подборе недорогих смартфонов. Тестируемый сегодня Xiaomi Redmi 9 при стоимости от 11 490 рублей получил четыре камеры с ИИ, аккумулятор с увеличенной емкостью и Full HD+ дисплей.

Xiaomi Redmi 9 обзор

Изучаем на примере глобальной версии с 3/32 Гбайт памяти и поддержкой бесконтактных платежей. Его можно свободно приобрести в фирменном магазине MI RUSSIA и российской рознице.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку из плотного картона с изображением телефона в нескольких расцветках. Комплект включает силиконовый чехол, адаптер питания, USB-кабель и документацию.

Внешний вид

Порадовал уход от преобладания стекла в качестве основного материала. Заднее стекло выполнено из пластика с мелкотекстурным рисунком.

Распространяющиеся от камеры в стороны волны. Они приятны тактильно и уменьшают риск случайного выпадения смартфона из рук. Хорошо скрываются следы пальцев и возможные царапины, получаемые в ходе эксплуатации.

Еще один положительный момент касается блока основной камеры. Она не выступает за пределы плоскости крышки.

Как итог, телефоном можно будет комфортно и безопасно пользоваться и без чехла. Хотя в комплекте он и предусмотрен изначально.

Три объектива расположены в ряд друг над другом. Еще один отдельно со вспышкой. Не очень удачным решением стало добавление в этот ряд сканера отпечатка пальца. Так поверхность камеры будет часто заляпываться пальцами.

Кнопка включения и качелька регулировки громкости у Xiaomi Redmi 9 на правой грани. Зафиксированы они хорошо, нажимаются с небольшим усилием.

На правой грани лоток с тремя отдельными отсеками. Под две SIM и карту памяти формата microSD. С учетом ограниченного объема, наличие карты памяти будет актуально.

Как и у многих телефонов Xiaomi, есть ИК-порт, позволяющий использовать телефон в качестве универсального пульта ДУ.

На нижнем торце USB Type-C и аудиоразъем. Поддерживаются наушники. Группа из двух микрофонов с функцией шумоподавления.

Вдоль боковой грани небольшой кант. На экран нанесена защитная пленка. В верхней части экрана каплевидный вырез.

Экран

Собран телефон добротно. Визуально производит приятное впечатление.Не стали экономить на дисплее. Выводится изображение на 6.53-дюймовую матрицу с разрешением 2340 на 1080 пикселей. В настройках предлагаются опции по корректировке яркости и цветового баланса. Подсветка равномерна по всей площади. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

В качестве платформы выбран MediaTek Helio G80. Это восьмиядерный чип с ядрами Cortex-A75 и шесть ядер Cortex-A55. Графика Mali-G52. Для своего ценового сегмента предлагает хороший уровень быстродействия. Располагает Xiaomi Redmi 9 ограниченным по современным меркам объемом памяти, 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти.

Связь

Аккумулятор

Поддерживаются бесконтактные платежи. Проблем с добавлением платежных карт и совершением платежей не возникло. Wi-Fi работает в двух диапазонах. Bluetooth 5.0. Есть VoWi-Fi и VoLTE.Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт, но приобретать такой адаптер нужно будет самостоятельно. В стартовом наборе идет адаптер мощностью 10 Вт. На полный цикл восстановления уходит 2.5 часа. При максимальной яркости экрана батареи емкостью 5020 мАч хватает примерно на 9 часов работы. Снизив яркость и отключив модули связи, можно увеличить время работы вдвое.

Камера

Основная камера с разрешением 13 Мп и диафрагмой F/2.2. Ее дополняет широкоугольный 8 Мп, макро 5 Мп и 2 Мп сенсор глубины. Главный сенсор OmniVision OV13B10.

Для своего ценового сегмента демонстрирует хорошее качество съемки. Высокая резкость в центре кадра и визуальное размытие по краям. Камера теряется при снижении уровня освещения в помещении.

Характерное для Xiaomi приложение с творческими режимами и ИИ-функциями. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп.

Тест камеры Xiaomi Redmi 9

Видео пишет с разрешением Full HD.

Софт

Текущий подход Xiaomi к комплектованию оболочки MIUI в Redmi нельзя назвать правильным. В ограниченный объем памяти добавлено большое количество сторонних приложений, часть из которых нельзя будет удалить. Еще один момент касается рекламных сообщений в шторке уведомлений. Без изучения специализированных форумов и опыта, отключить это возможности нет.

В остальном же предлагаются возможности кастомизации и тонких настроек. За время тестов смартфон получил обновление с актуальным патчем безопасности.

Итоги по Xiaomi Redmi 9

Как и у любого недорогого телефона, у Xiaomi Redmi 9 есть свои плюсы и свои компромиссы. Минусы его касаются ограниченного объема памяти и рекламных включений в оболочку. Сильной стороной стали IPS дисплей FHD+, емкая батарейка, бесконтактные платежи, возможность установки карты памяти без отказа от одной из SIM, разъем под проводные наушники и ИК-порт.