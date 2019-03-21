Обзор Xiaomi Redmi Note 7 4/64GB. Быстрый смартфон с 48Мп камерой

2019-03-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Xiaomi Redmi Note 7 4/64GB; [88]
Смартфоны линейки Redmi Note уже долгое время разлетаются по миру большими тиражами. Новый Xiaomi Redmi Note 7 не стал исключением, на момент выхода обзора продано более 3 млн единиц. Сегодня он был в рамках пресс-конференции он был представлен на российском рынке, в скором времени стартуют продажи.

Xiaomi Redmi Note 7

Мы сегодня ходим поделиться опытом эксплуатации версии с 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Список актуальных предложений в российской рознице собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Xiaomi Redmi Note 7 обзор

Комплектация

Комплект включает силиконовый чехол, скрепку для лотка SIM, зарядное устройство 5V/2A, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Можно обратить внимание на отсутствие логотипа Xiaomi, напомним, не так давно был выделен отдельный самостоятельный бренд Redmi.

Xiaomi Redmi Note 7

Внешний вид

В конструкции Redmi Note 7 преобладает стекло. И на лицевой стороне, и на крышке используется Gorilla Glass 5. Вышел в нескольких цветовых расцветках корпуса.

Xiaomi Redmi Note 7

Общие габариты составляют 159.21 x 75.21 x 8.1 мм при весе в 186 граммов. Каркас смартфона выполнен из металла. Визуально смартфон производит приятное впечатление.

Xiaomi Redmi Note 7

На задней крышке находится блок основной камеры с двумя объективами, выступающий за пределы основной плоскости. Как и в Xiaomi Mi9, она выступает главной точкой опоры при размещении на столе.

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7

Ниже светодиодная вспышка и активная зона сканера отпечатка пальца. Распознает быстро и точно. В памяти можно хранить несколько пальцев.

Xiaomi Redmi Note 7

Сохранена возможность подключения проводных наушников. Разъем расположен на верхнем торце. Здесь же ИК-порт и микрофон шумоподавления.

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7

Зарядка и передача файлов проводятся через USB Type-C на нижнем торце. По краям от разъема аккуратные круглые отверстия.

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7

На левом торце выведен гибридный лоток под две nanoSIM или nanoSIM + карту памяти формата microSD.

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7

Справа кнопка включения и качелька регулировки громкости. Кнопки с коротким ходом.

Xiaomi Redmi Note 7

На экране Redmi Note 7 каплевидный вырез. Рамки вокруг экрана шире, чем у Xiaomi Mi9.

Xiaomi Redmi Note 7

Экран

Xiaomi Redmi Note 7

Установлен 6.3-дюймовй дисплей с разрешением 1080 на 2340 пикселей. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора. Соотношение сторон 19.5:9. Есть хороший запас яркости, подсветка равномерна по всей площади. В настройках есть несколько пресетов цветовой температуры. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Xiaomi Redmi Note 7

Начинка

Xiaomi Redmi Note 7Xiaomi Redmi Note 7

Используется платформа Qualcomm Snapdragon 660AIE. Четыре ядра Kryo Gold 260 и четыре ядра Krio Silver 260, графика Adreno 512. Есть версии с разным объемом памяти от 3 до 6 Гбайт. Объем внутреннего накопителя также варьируется от 32 до 128 Гбайт. Интерфейс работает плавно, приложения запускаются быстро. Можно будет насладиться играми уровня WoT Blitz и PUBG.

Xiaomi Redmi Note 7Xiaomi Redmi Note 7

Связь

Есть поддержка LTE со всем спектром частот российских операторов. Wi-Fi двухдиапазонный. Bluetooth 5.0 с A2DP. На холодный старт с поиском спутников уходит около 5-10 секунд. Поддержки бесконтактных платежей нет.

Аккумулятор

Смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 4.0, но зарядку нужно будет приобрести самостоятельно. Используется батарейка с емкостью 4000 мАч. Около 10 часов на воспроизведение фильмов с максимальной яркостью экрана.

Xiaomi Redmi Note 7

Камера

Основной камера в Redmi Note 7 с двумя модулями 48 Мп и 5 Мп. Это матрица Samsung ISOCELL GM1. В дневное время снимки получаются с высокой резкостью и точностью. В приложении доступны детализированные настройки и творческий режим съемки.

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7

Как в старших моделях есть режим НОЧЬ. На момент выхода теста снимки в этом режиме не сохранились в памяти. Ниже представлены снимки в обычном режиме съемки.

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7

Фронтальная камера:

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7

Видео пишутся в разрешении Full HD со скоростью 60 кадров в секунду. Предполагаем, что съемка в 4К-разрешении ограничена только программно.

Дневная съемка Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7 обзор

Софт

Xiaomi Redmi Note 7

Операционная система Android 9 с оболочкой MIUI. Дополнительных надстроек под эту линейку тут нет. Можно ожидать, что обновления для него будут выходить длительное время.

Xiaomi Redmi Note 7

Итоги по Redmi Note 7

Redmi Note 7 может стать одним из лучших вариантов в среднем ценовом сегменте с учетом оснащения, качества исполнения корпуса, 48 Мп основной камеры с Al-режимами съемки, ИК-порт, добротный S-IPS дисплей. Не устроить может отсутствие бесконтактных платежей и зарядки.

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