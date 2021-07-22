Обзор Xiaomi Roidmi EVE Plus (SDJ01RM). Робот-пылесос со станцией самоочистки

В рамках «Лаборатории» ранее мы уже проводили тестирование робот-пылесоса Xiaomi Lydsto R1 , особенностью которого была зарядная станция с функцией самоочистки. Тестируемая сегодня новинка Xiaomi Roidmi EVE Plus Robot использует улучшенный вариант станции сбора и очистки пыли. Из особенностей также отмечаются смарт-планирование уборки, разделение комнат на зоны без магнитных лент, разные типы датчиков, двойная очистка с мойкой, пульсирующее всасывание и новая система построения маршрута.

Комплектация

Приобрести можно в официальном магазине на Aliexpress с доставкой с российского склада без дополнительных расходов на оплату таможенной пошлины. Средняя его стоимость 30 000 рублей.Состоит комплект из двух отдельный коробок. Собраны они в общей из транспортировочного картона. В одной находится пылесос и его расходники, во второй зарядная база.

Комплект включает кабель с евровилкой, зарядную станцию, четыре дополнительных мешка для сбора сухой пыли, одноразовые салфетки для влажной уборки, блок с салфеткой из микрофибры, дополнительный HEPA-фильтр, различную документацию.

Внешний вид

Выполнен в характерной для экосистемы Xiaomi стилистике с преобладанием белого цвета и матовых поверхностей. Внешний вид у него технологичный.

Важной составляющей является зарядная станция, выполненная в виде колоны с откидной крышкой под которой скрывается отсек со съемным мешком для сбора пыли.

Стартовый комплект этих мешков рассчитан примерно на полгода эксплуатации без дополнительных расходов. Приобрести можно будет как в российских магазинах, так и дешевле на Aliexpress.

Также под крышкой есть ниша под щетку, используемую для очистки щетки и валика. Не затеряется в дальнейшем.

Блок питания встроенный. Комплектный кабель с широким сечением и заземлением. Есть запас по его длине.

В верхней зоне у Roidmi EVE Plus есть зона с дисплеем, ее не было в рассмотренной ранее модели. Она сенсорная. На нее в зависимости от текущего рабочего состояния, выводятся данные по заряду аккумулятора или прогнозируемому времени на очистку.

Она же выполняет функцию управления. Длительное нажатие на нее запускает принудительную очистку робот-пылесоса.

Зона парковки с напольной площадкой и двумя контактами. При парковке он частично закрывается крышкой зарядной станции. По занимаемому месту примерно та же площадь, как и у простых моделей.

Сам робот-пылесос в традиционном исполнении с радиальной формой. Тот же белый цвет с несколькими зонами в черном цвете. По центру расположена башенка с расположенными в ней датчиками.

Тут же рядом островок с сенсорными кнопками управления, совмещенными со светодиодными индикаторами.

Есть подпружиненный бампер, смягчающий столкновение со стенами. Хотя, используемый здесь набор датчиков, максимально исключает такие контакты.

Датчики определения расстояния до объектов находятся по четырем сторонам пылесоса в отдельных островках. И сенсоры определения высоты на основании.

Отличием от простых моделей без выгрузки пыли, стало наличие сопла с клапаном на боковой грани. Через него он соединяется с зарядной станцией для передачи собранных загрязнений в мешок.

Но также для экономии расходников можно будет очистить контейнер вручную. Он съемный. Сопровождается HEPA-фильтром.

На него можно зафиксировать небольшой по высоте контейнер с отсеком под жидкость. Выбрать можно между одноразовыми салфетками или микрофиброй.

Робот-пылесос поддерживает звуковые и голосовые уведомления на русском. Громкость регулируется.

Софт

За перемещение по половому покрытию отвечают два колеса с грунтозацепами. Амортизационный способ крепления. Проходимость у него хорошая.Для дистанционного управления используется приложение Mi Home. После добавления выводится в виде плитки с иконкой и названием.

При выборе выводится построенная карта помещения. Кнопки вывода режимов чистки, отправки на зарядку и старта уборки. Есть данные по заряду батареи и времени уборки.

Карту Roidmi EVE Plus строит при уборе. На ней выставляются зоны и участки которые будет проходить мимо.

Доступны несколько степеней подачи объема воды на салфетку. Установку блока устанавливает автоматически. Меняется мощность насоса. Выставляются количество циклов прохождения помещения.

Проведение настроек базовых параметров. Есть опция по выбору дней недели и времени для запуска автоматической уборки. Несколько вариантов по построению маршрута в помещении. Увеличение мощности на ковровых покрытиях.

Встроенный пульт для ручного выбора направления перемещения по комнате.

Голосовое управление

Roidmi EVE Plus поддерживает разные типы экосистем с голосовым управлением. Для России наиболее актуальной будет Алиса от Яндекса. Работает интеграция стабильно, команды выполняет быстро.

С окна управления в приложение Яндекс можно запустить уборку, выбрать скорость уборки и посмотреть заряд батареи.

Выводится список команд.

Тесты

Эта модель использует лидар 4-поколения. Построение маршрута идет на основе построенных карт и выставленных пользователем смарт зон. Помещение сканирует автоматически при уборке. На карте также отмечаются отдельные крупные объекты. Для каждой из зон можно выставлять отдельные расписания.

По уборке все отлично. Высокая мощность мотора до 2700 пА с эффективной уборкой разных типов полового покрытия, включая ковры с ворсом. На последних умеет автоматически поднимать мощность.

Установлен аккумулятор с увеличенной до 5200 мАч. Этого заряда хватает на уборку трехкомнатной квартиры с несколькими циклами прохождения всей площади.

По влажной уборке идет выбор объема подаваемой жидкости. Как и у других гибридных моделей, это просто протирка полового покрытия. На большой площади оптимальным будет замена салфеток или ее промывание по мере прохождения комнат.

Итоги

Xiaomi Roidmi EVE Plus Robot – робот-пылесос флагманского уровня с автоматической очисткой контейнера от пыли и собранных загрязнений, продвинутая система построения маршрута перемещения по комнате, интеграция в умный дом с голосовым управлением, запас расходников в комплекте, привлекательный внешний вид, длительное время автономной работы, регулируемая подача воды при влажной уборке, автоматическое увеличение мощности на коврах.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".