Обзор Xigmer Lunar X01. Недорогие умные часы с замером пульса и давления

Чаще всего умные браслеты и часы приобретаются для отслеживания активности. И сейчас есть хороший выбор таких устройств, причем в классическом формате часов можно подобрать модели сопоставимые с недорогими браслетами. Как пример, новинка Xigmer Lunar X01 с круглым дисплеем, защитой IP68, датчиком сердечного ритма и функциями замера артериального давления.

Xigmer Lunar X01 обзор

Доступны они на площадке Aliexpress с быстрой доставкой по России. Средняя стоимость 2 300 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением часов. Внутри зафиксированы во вспененный наполнитель, предотвращающий тряску при перевозке. Комплект включает зарядный кабель и различную документацию на русском языке.

Внешний вид

Аккуратный внешний вид и стилизация под механические часы. Окрашен в нейтральный цвет. Подойдет как мужчинам, так и женщинам.

Корпус выдерживает погружение воду и в них можно будет принимать душ, а также мыть руки.

В основе используется металл. Жесткость его высокая. Он устойчив к деформациям. Лицевая сторона часов защищена стеклом.

На правой грани механическая кнопка. Выполняет функции включения и возврата. Остальное взаимодействие с интерфейсом осуществляется с помощью касаний к экрану и жестами.

Комплектуется Xigmer Lunar X01 ремешками из гипоаллергенной резины. Снимаются и ставятся с помощью фиксаторов.

Комплектный предлагает регулировку степени обхвата. При длительном ношении раздражения не вызывает.

К этим часам подойдут ремешки от обычных часов. Выбор их большой как по цветам, так и материалам.

На внутренней стороне группа датчиков, расположенных на выступе. Здесь же медные контакты.

Оснащение

Оснащаются часы с диаметром 1.28 дюйма. Это TFT-дисплей с разрешением 240х240 пикселей. Читаемость картинки хорошая. Придраться можно к уровню максимальной яркости, при ношении на улице изображение на нем слепнет.

Интерфейс

Установлен процессор Realtek RTL 8762CK. Высокий уровень быстродействия для него недоступен, но с работой интерфейса и встроенными приложениями справляется.Часы предлагают при включении работающий интерфейс без необходимости обязательной привязки. Несколько вариантов оформления циферблата. Есть классические стрелки и различные компоновки информации по активности.

Xigmer Lunar X01 с набором встроенных приложений. Здесь можно запустить принудительный замер спортивной активности.

Выводятся уведомления от приложений. Ответа на сообщения нет.

Верхнее меню с ключевыми параметрами системы.

Данные по текущей погоде.

Учет пройденных шагов и сна.

Замер пульса.

Софт

Есть поддержка замера текущего артериального давления.Для дистанционного управления и тонких настроек используется приложение TFit. После авторизации можно приступать к поиску и синхронизации. Установлен модуль Bluetooth 5.0.

Главный экран с данными по фитнес активности, сердечному ритму, давлению и фазам сна.

Учет спортивных активностей с фиксации маршрута.

Есть вкладка со списком настроек.

Выбираются приложения для вывода уведомлений.

Итоги

Умный будильник на основе фаз сна.Xigmer Lunar X01 – умные часы, выступающие альтернативой браслетам, с поддержкой учета активности, замера ключевых параметров здоровья, выводом уведомлений, простой заменой ремешка, приложением и интерфейсом на русском языке, защитой от воды IP68.