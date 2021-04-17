Обзор Xigmer Lunar X01. Недорогие умные часы с замером пульса и давления

Чаще всего умные браслеты и часы приобретаются для отслеживания активности. И сейчас есть хороший выбор таких устройств, причем в классическом формате часов можно подобрать модели сопоставимые с недорогими браслетами. Как пример, новинка Xigmer Lunar X01 с круглым дисплеем, защитой IP68, датчиком сердечного ритма и функциями замера артериального давления.

Xigmer Lunar X01

Доступны они на площадке Aliexpress с быстрой доставкой по России. Средняя стоимость 2 300 рублей.

Xigmer Lunar X01 обзор

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением часов. Внутри зафиксированы во вспененный наполнитель, предотвращающий тряску при перевозке. Комплект включает зарядный кабель и различную документацию на русском языке.

Xigmer Lunar X01

Внешний вид

Аккуратный внешний вид и стилизация под механические часы. Окрашен в нейтральный цвет. Подойдет как мужчинам, так и женщинам.

Xigmer Lunar X01

Корпус выдерживает погружение воду и в них можно будет принимать душ, а также мыть руки.

Xigmer Lunar X01

В основе используется металл. Жесткость его высокая. Он устойчив к деформациям. Лицевая сторона часов защищена стеклом.

Xigmer Lunar X01

На правой грани механическая кнопка. Выполняет функции включения и возврата. Остальное взаимодействие с интерфейсом осуществляется с помощью касаний к экрану и жестами.

Xigmer Lunar X01

Комплектуется Xigmer Lunar X01 ремешками из гипоаллергенной резины. Снимаются и ставятся с помощью фиксаторов.

Xigmer Lunar X01

Комплектный предлагает регулировку степени обхвата. При длительном ношении раздражения не вызывает.

Xigmer Lunar X01

К этим часам подойдут ремешки от обычных часов. Выбор их большой как по цветам, так и материалам.

Xigmer Lunar X01

На внутренней стороне группа датчиков, расположенных на выступе. Здесь же медные контакты.

Xigmer Lunar X01

Оснащение

Оснащаются часы с диаметром 1.28 дюйма. Это TFT-дисплей с разрешением 240х240 пикселей. Читаемость картинки хорошая. Придраться можно к уровню максимальной яркости, при ношении на улице изображение на нем слепнет.

Xigmer Lunar X01

Установлен процессор Realtek RTL 8762CK. Высокий уровень быстродействия для него недоступен, но с работой интерфейса и встроенными приложениями справляется.

Интерфейс

Часы предлагают при включении работающий интерфейс без необходимости обязательной привязки. Несколько вариантов оформления циферблата. Есть классические стрелки и различные компоновки информации по активности.

Xigmer Lunar X01

Xigmer Lunar X01 с набором встроенных приложений. Здесь можно запустить принудительный замер спортивной активности.

Xigmer Lunar X01

Выводятся уведомления от приложений. Ответа на сообщения нет.

Xigmer Lunar X01

Верхнее меню с ключевыми параметрами системы.

Xigmer Lunar X01

Данные по текущей погоде.

Xigmer Lunar X01

Учет пройденных шагов и сна.

Xigmer Lunar X01

Замер пульса.

Xigmer Lunar X01

Есть поддержка замера текущего артериального давления.

Софт

Для дистанционного управления и тонких настроек используется приложение TFit. После авторизации можно приступать к поиску и синхронизации. Установлен модуль Bluetooth 5.0.

Xigmer Lunar X01

Главный экран с данными по фитнес активности, сердечному ритму, давлению и фазам сна.

Xigmer Lunar X01

Учет спортивных активностей с фиксации маршрута.

Xigmer Lunar X01

Есть вкладка со списком настроек.

Xigmer Lunar X01

Выбираются приложения для вывода уведомлений.

Xigmer Lunar X01

Умный будильник на основе фаз сна.

Итоги

Xigmer Lunar X01 – умные часы, выступающие альтернативой браслетам, с поддержкой учета активности, замера ключевых параметров здоровья, выводом уведомлений, простой заменой ремешка, приложением и интерфейсом на русском языке, защитой от воды IP68.
Комментарии и отзывы Xigmer Lunar X01
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