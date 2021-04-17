Обзор Xigmer Lunar X01. Недорогие умные часы с замером пульса и давления

Доступны они на площадке Aliexpress с быстрой доставкой по России. Средняя стоимость 2 300 рублей.
Xigmer Lunar X01 обзор
КомплектацияУпакованы в коробку с изображением часов. Внутри зафиксированы во вспененный наполнитель, предотвращающий тряску при перевозке. Комплект включает зарядный кабель и различную документацию на русском языке.
Внешний видАккуратный внешний вид и стилизация под механические часы. Окрашен в нейтральный цвет. Подойдет как мужчинам, так и женщинам.
Корпус выдерживает погружение воду и в них можно будет принимать душ, а также мыть руки.
В основе используется металл. Жесткость его высокая. Он устойчив к деформациям. Лицевая сторона часов защищена стеклом.
На правой грани механическая кнопка. Выполняет функции включения и возврата. Остальное взаимодействие с интерфейсом осуществляется с помощью касаний к экрану и жестами.
Комплектуется Xigmer Lunar X01 ремешками из гипоаллергенной резины. Снимаются и ставятся с помощью фиксаторов.
Комплектный предлагает регулировку степени обхвата. При длительном ношении раздражения не вызывает.
К этим часам подойдут ремешки от обычных часов. Выбор их большой как по цветам, так и материалам.
На внутренней стороне группа датчиков, расположенных на выступе. Здесь же медные контакты.
ОснащениеОснащаются часы с диаметром 1.28 дюйма. Это TFT-дисплей с разрешением 240х240 пикселей. Читаемость картинки хорошая. Придраться можно к уровню максимальной яркости, при ношении на улице изображение на нем слепнет.
Установлен процессор Realtek RTL 8762CK. Высокий уровень быстродействия для него недоступен, но с работой интерфейса и встроенными приложениями справляется.
ИнтерфейсЧасы предлагают при включении работающий интерфейс без необходимости обязательной привязки. Несколько вариантов оформления циферблата. Есть классические стрелки и различные компоновки информации по активности.
Xigmer Lunar X01 с набором встроенных приложений. Здесь можно запустить принудительный замер спортивной активности.
Выводятся уведомления от приложений. Ответа на сообщения нет.
Верхнее меню с ключевыми параметрами системы.
Данные по текущей погоде.
Учет пройденных шагов и сна.
Замер пульса.
Есть поддержка замера текущего артериального давления.
СофтДля дистанционного управления и тонких настроек используется приложение TFit. После авторизации можно приступать к поиску и синхронизации. Установлен модуль Bluetooth 5.0.
Главный экран с данными по фитнес активности, сердечному ритму, давлению и фазам сна.
Учет спортивных активностей с фиксации маршрута.
Есть вкладка со списком настроек.
Выбираются приложения для вывода уведомлений.
Умный будильник на основе фаз сна.