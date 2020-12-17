Обзор Yeedi K650. Робот-пылесос с влажной уборкой и Google Home

Не так давно стартовали продажи нового робота-пылесоса Yeedi K650 с поддержкой влажной уборки и управления с помощью приложения на смартфоне. Казалось бы, сейчас такими функциями уже не удивить, но все это производитель смог реализовать с рекомендованной стоимостью в 11 500 рублей. Помимо этого его отличает высокая мощность всасывания до 2000 Па, емкий аккумулятор и несколько режимов уборки.

Yeedi K650 обзор

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Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона с удобной ручкой для переноски. Стартовый набор включает блок питания с евровилкой, зарядную станцию, пару кисточек, дополнительный валик, сменный фильтр, съемный блок с салфеткой из микрофибры, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен в корпусе белого цвета. В отличие от распространенного черного варианта, здесь не будут заметны следы пальцев, пыль и царапины.

Внешний вид у него аккуратный и лаконичный. По центру крышки находится кнопка включения со светодиодным индикатором.

На передней грани расположен подвижный бампер с набором датчиков в нем. Он смягчает контакт с твердыми поверхностями и не повреждает мягкую мебель.

Контейнер двухсоставной. Одна его часть представляет собой емкость для жидкости объемом 300 мл, вторая для сборки сухого мусора объемом 400 мл.

На контейнере есть группа контактов, отвечающих за подачу питания на насос. Здесь экономить на нем не стали, хотя целый ряд производителей не использует его и в более дорогих моделях.

Производитель предусмотрел два варианта исполнения валика. В зависимости от исполнения, они оптимизированы для ковровых и твердых типов покрытия.

На боковой грани механическая кнопка включения. Основные рабочие статусы и состояния сопровождаются звуковыми и голосовыми подсказками

За перемещение отвечают два колеса с прорезиненным протектором и поворотный валик для поворотов.

Проходимость Yeedi K650 хорошая. Также отметим небольшую высоту корпуса, она не превышает 8 сантиметров.

Софт

На основании также можно обратить внимание на лючок, скрывающий съемный аккумулятор. По периметру распределены датчики перепада высоты.Для смартфона нужно будет загрузить приложение Yeedi. Выбирается регион и язык. Проводится добавление данных по домашней беспроводной сети Wi-Fi и обновление прошивки.

Можно выбрать язык интерфейса. Есть локализация под наш регион, так подсказки будет выводить на русском.

Выводится плитка с изображением пылесоса, кнопками режима уборки и вывода расписания.

В приложении можно активировать магнитную границу. Приобретается она самостоятельно.

Есть автоматическая уборка, когда Yeedi K650 самостоятельно рассчитывает траекторию движения по квартире.

Выбор уборки только заданного участка.

Также можно запустить прохождение по углам и периметрам.

Дополнительно выставляются мощность всасывания, уровень подачи воды. Время, когда уборка проводиться не будет. Журнал уборки.

Расписание запуска уборки. Для рабочих и выходных можно задать в разное время.

Отдельное окно с отображением ресурса по боковой и основной щеткам, фильтр.

Интеграция Google Home

Есть возможность провести интеграцию с умным домом Google Home. Для добавления нужно будет предоставить доступ к аккаунту традиционными шагами.

Google Home voice test Yeedi K650

После этого запуск и остановку уборку можно проводить голосовыми командами через телефон или колонки Google.

Тесты

Этот робот-пылесос предлагает несколько режимов уборки в зависимости от построения навигации по помещению. Большинство задач повседневной уборки решает автоматическая уборка. Дополнительно к ней раз в 1-2 недели не лишним будет запустить прохождение по периметру, собрав пыль, которая могла остаться в районе плинтуса.

Мощность всасывания 2000 Па. Она высокая. В обычной эксплуатации достаточно среднего уровня мощности. Он предлагает оптимальный баланс между уровнем шума и эффективностью всасывания. Собирается сухие загрязнения при помощи кисточек и валика по центру. Далее поступает в контейнер. Мелкую пыль отсекает выпускной фильтр.

Встроенной батарейки 14.4В, 2600мАч, LI-ION хватает на уборку квартиры площадью 75 квадратных метров. Это примерно 2 часа уборки. На полный цикл уходит около 4 часов. После завершения уборки корректно возвращается на зарядную станцию. Напомним, весомым преимуществом является возможность замены аккумулятора в будущем без обращения в сервисный центр.

Для него в комплекте предусмотрели дополнительный валик, оптимизированный для выбивания пыли из ковра. Но важно учесть, что сам Yeedi K650 автоматически определять тип покрытия не может. Поэтому для эффективной уборки ковра лучше будет повысить мощность всасывания вручную с установкой этого валика и выбрать режим локальной уборки только на ковровом покрытии.

Выше сказанное актуально для ковров и ковролина с глубоким ворсом. На обычных коврах при повседневной уборке и с обычным валиком съезжает и заезжает на ковер без затруднений, собирает не въевшуюся пыль.

Влажная уборка проходит заливкой воды или воды с добавлением моющего средства в контейнер. Вода на съемный модуль с салфеткой из микрофибры подается с помощью насоса. Объем подаваемой жидкости можно регулировать с помощью приложения.

Итоги по Yeedi K650

Yeedi K650 – недорогой робот-пылесос, предлагающий целый ряд опций и особенностей, встречаемый только в моделях более высокого ценового сегмента. К его сильным сторонам отнесем уборку по расписанию, приложение и голосовые подсказки на русском языке, два валика, большую емкость контейнеров для жидкости и сбора сухих загрязнений, привлекательный внешний вид, запасной блок фильтра в комплекте, высокую мощность всасывания, влажную уборку с регулируемой подачей воды насосом, поддержку интеграции Google Home. Минусы с учетом стоимости условны, отнесем к ним отсутствие построения карты помещения. В идеале также хотелось бы видеть в будущем интеграцию c Яндекс.Алиса, тем более задел с Google уже есть сейчас.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".