Обзор Yeedi K650. Робот-пылесос с влажной уборкой и Google Home

Не так давно стартовали продажи нового робота-пылесоса Yeedi K650 с поддержкой влажной уборки и управления с помощью приложения на смартфоне. Казалось бы, сейчас такими функциями уже не удивить, но все это производитель смог реализовать с рекомендованной стоимостью в 11 500 рублей. Помимо этого его отличает высокая мощность всасывания до 2000 Па, емкий аккумулятор и несколько режимов уборки.

Yeedi K650

Приобрести его можно в официальном магазине на Aliexpress с быстрой доставкой со склада в России.

Yeedi K650 обзор

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона с удобной ручкой для переноски. Стартовый набор включает блок питания с евровилкой, зарядную станцию, пару кисточек, дополнительный валик, сменный фильтр, съемный блок с салфеткой из микрофибры, руководство пользователя.

Yeedi K650

Внешний вид

Выполнен в корпусе белого цвета. В отличие от распространенного черного варианта, здесь не будут заметны следы пальцев, пыль и царапины.

Yeedi K650

Внешний вид у него аккуратный и лаконичный. По центру крышки находится кнопка включения со светодиодным индикатором.

Yeedi K650

На передней грани расположен подвижный бампер с набором датчиков в нем. Он смягчает контакт с твердыми поверхностями и не повреждает мягкую мебель.

Yeedi K650

Контейнер двухсоставной. Одна его часть представляет собой емкость для жидкости объемом 300 мл, вторая для сборки сухого мусора объемом 400 мл.

Yeedi K650

На контейнере есть группа контактов, отвечающих за подачу питания на насос. Здесь экономить на нем не стали, хотя целый ряд производителей не использует его и в более дорогих моделях.

Yeedi K650

Производитель предусмотрел два варианта исполнения валика. В зависимости от исполнения, они оптимизированы для ковровых и твердых типов покрытия.

Yeedi K650

На боковой грани механическая кнопка включения. Основные рабочие статусы и состояния сопровождаются звуковыми и голосовыми подсказками

Yeedi K650

За перемещение отвечают два колеса с прорезиненным протектором и поворотный валик для поворотов.

Yeedi K650

Проходимость Yeedi K650 хорошая. Также отметим небольшую высоту корпуса, она не превышает 8 сантиметров.

Yeedi K650

На основании также можно обратить внимание на лючок, скрывающий съемный аккумулятор. По периметру распределены датчики перепада высоты.

Софт

Для смартфона нужно будет загрузить приложение Yeedi. Выбирается регион и язык. Проводится добавление данных по домашней беспроводной сети Wi-Fi и обновление прошивки.

Yeedi K650

Можно выбрать язык интерфейса. Есть локализация под наш регион, так подсказки будет выводить на русском.

Yeedi K650

Выводится плитка с изображением пылесоса, кнопками режима уборки и вывода расписания.

Yeedi K650

В приложении можно активировать магнитную границу. Приобретается она самостоятельно.

Yeedi K650

Есть автоматическая уборка, когда Yeedi K650 самостоятельно рассчитывает траекторию движения по квартире.

Yeedi K650

Выбор уборки только заданного участка.

Yeedi K650

Также можно запустить прохождение по углам и периметрам.

Yeedi K650

Дополнительно выставляются мощность всасывания, уровень подачи воды. Время, когда уборка проводиться не будет. Журнал уборки.

Yeedi K650

Расписание запуска уборки. Для рабочих и выходных можно задать в разное время.

Yeedi K650

Отдельное окно с отображением ресурса по боковой и основной щеткам, фильтр.

Yeedi K650

Интеграция Google Home

Yeedi K650

Есть возможность провести интеграцию с умным домом Google Home. Для добавления нужно будет предоставить доступ к аккаунту традиционными шагами.

Yeedi K650

После этого запуск и остановку уборку можно проводить голосовыми командами через телефон или колонки Google.

Google Home voice test Yeedi K650

Тесты

Этот робот-пылесос предлагает несколько режимов уборки в зависимости от построения навигации по помещению. Большинство задач повседневной уборки решает автоматическая уборка. Дополнительно к ней раз в 1-2 недели не лишним будет запустить прохождение по периметру, собрав пыль, которая могла остаться в районе плинтуса.

Yeedi K650

Мощность всасывания 2000 Па. Она высокая. В обычной эксплуатации достаточно среднего уровня мощности. Он предлагает оптимальный баланс между уровнем шума и эффективностью всасывания. Собирается сухие загрязнения при помощи кисточек и валика по центру. Далее поступает в контейнер. Мелкую пыль отсекает выпускной фильтр.

Yeedi K650

Встроенной батарейки 14.4В, 2600мАч, LI-ION хватает на уборку квартиры площадью 75 квадратных метров. Это примерно 2 часа уборки. На полный цикл уходит около 4 часов. После завершения уборки корректно возвращается на зарядную станцию. Напомним, весомым преимуществом является возможность замены аккумулятора в будущем без обращения в сервисный центр.

Yeedi K650

Для него в комплекте предусмотрели дополнительный валик, оптимизированный для выбивания пыли из ковра. Но важно учесть, что сам Yeedi K650 автоматически определять тип покрытия не может. Поэтому для эффективной уборки ковра лучше будет повысить мощность всасывания вручную с установкой этого валика и выбрать режим локальной уборки только на ковровом покрытии.

Yeedi K650

Выше сказанное актуально для ковров и ковролина с глубоким ворсом. На обычных коврах при повседневной уборке и с обычным валиком съезжает и заезжает на ковер без затруднений, собирает не въевшуюся пыль.

Yeedi K650

Влажная уборка проходит заливкой воды или воды с добавлением моющего средства в контейнер. Вода на съемный модуль с салфеткой из микрофибры подается с помощью насоса. Объем подаваемой жидкости можно регулировать с помощью приложения.

Yeedi K650

Итоги по Yeedi K650

Золото. Выбор редакции MegaObzorYeedi K650 – недорогой робот-пылесос, предлагающий целый ряд опций и особенностей, встречаемый только в моделях более высокого ценового сегмента. К его сильным сторонам отнесем уборку по расписанию, приложение и голосовые подсказки на русском языке, два валика, большую емкость контейнеров для жидкости и сбора сухих загрязнений, привлекательный внешний вид, запасной блок фильтра в комплекте, высокую мощность всасывания, влажную уборку с регулируемой подачей воды насосом, поддержку интеграции Google Home. Минусы с учетом стоимости условны, отнесем к ним отсутствие построения карты помещения. В идеале также хотелось бы видеть в будущем интеграцию c Яндекс.Алиса, тем более задел с Google уже есть сейчас.
Yeedi K650 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Yeedi K650
Обзоры:
Обзор Samsung VS15T7036R5. Беспроводной пылесос для всех жизненных сценариевОбзор Samsung VS15T7036R5. Беспроводной пылесос для всех жизненных сценариев
Обзор Roborock E4 (RU). Робот-пылесос с Алисой, навигацией, сухой и влажной уборкойОбзор Roborock E4 (RU). Робот-пылесос с Алисой, навигацией, сухой и влажной уборкой
Обзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесосОбзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесос
Новости:
Обзор BBK BV2527. Недорогой беспроводной пылесос с циклоном и HEPA

Формат пылесосов с проводным вариантом подключения постепенно уходит в историю и теряет свою актуальность...
Обзор Samsung VS15T7036R5. Беспроводной пылесос для всех жизненных сценариев

Каждый раз перед началом уборки приходится выбирать между тем, чтобы продолжать находиться в пыли или все...
Лучшие моющие пылесосы для дома. Thomas Aqua Pet & Family

Моющий пылесос серьезно облегчает уборку в доме. С его помощью можно не только собрать пыль с пола, но и ...
Обзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало AndroidОбзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало Android
Лучший роутер для офиса. Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4Лучший роутер для офиса. Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4
Обзор умной колонки Капсула с голосовым помощником МарусяОбзор умной колонки Капсула с голосовым помощником Маруся
Обзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стекломОбзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стеклом
Обзор IMOU Cue 2. Видеонаблюдение с облаком и локальной записьюОбзор IMOU Cue 2. Видеонаблюдение с облаком и локальной записью
Новое обновление безопасности для OnePlu...
Новое обновление безопасности для OnePluДля OnePlus 7T развертывается новое обновление, которое содержит ноябрьское исправление безопасности для ...
Первый взгляд на Galaxy Buds Pro...
Первый взгляд на Galaxy Buds ProВ следующем году серия Galaxy S21 также будет поставляться с новой парой наушников TWS, которые будут вып...
Google Pixel 2 получит последнее обновле...
Google Pixel 2 получит последнее обновлеЕще в сентябре Google Pixel 2 и Pixel 2 XL получили обновления Android 11 , а также обновление безопаснос...
Защищенный смартфон AGM X5 поступил в пр...
Защищенный смартфон AGM X5 поступил в прКитайская компания AGM выпустила на домашнем рынке защищенный смартфон AGM X5. Смартфон сертифицирован по...
Лучший монитор для игр. LG 27UL650 27"...
Лучший монитор для игр. LG 27UL650 27Выбор монитора для игр — сложная задача. Масса матриц, различные диагонали и разрешения, отличительные ос...
Экран нового смартфона Apple iPhone 12 о...
Экран нового смартфона Apple iPhone 12 оКанал YouTube MobileReviewsEh, провел испытания на прочность нового смартфона компании Apple iPhone 12 и ...
OxygenOS 10.5.4 для OnePlus Nord N100...
OxygenOS 10.5.4 для OnePlus Nord N100OnePlus Nord N100 - самый дешевый смартфон OnePlus в истории. ...
Смартфон Vivo V20 Pro 5G оценен в 480 до...
Смартфон Vivo V20 Pro 5G оценен в 480 доКитайская компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V20 Pro 5G, главной особенностью которог...
Представлен ноутбук LG Gram 16...
Представлен ноутбук LG Gram 16Компания LG пополнила ассортимент ноутбук моделью Gram 16, которая может похвастаться массой всего в 1,7 ...
Лучший фитнес-браслет. Xiaomi Mi Band 5...
Лучший фитнес-браслет. Xiaomi Mi Band 5Во время карантина многие пользователи стали больше заботиться о собственном здоровье, так как ходить в т...
Теперь учетные записи Google стали еще б...
Теперь учетные записи Google стали еще бКомпания Google готовится выпустить обновление, связанное с безопасностью в вашей учетной записи Google. ...
Объектив Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D оце...
Объектив Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D оцеКомпания Venus Optics пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов полнокадровой моделью Laowa 14...
Обзор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro. Скоростной USB-хаб для Apple iMac ProОбзор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro. Скоростной USB-хаб для Apple iMac Pro
Обзор Roadgid Detect. Лучший радар-детектор без ложных срабатыванийОбзор Roadgid Detect. Лучший радар-детектор без ложных срабатываний
Обзор Sony PlayStation 5 Digital Edition. Консоль некстген с инновационным геймпадом Sony DualSenseОбзор Sony PlayStation 5 Digital Edition. Консоль некстген с инновационным геймпадом Sony DualSense
Обзор T-FORCE CARDEA ZERO Z340 1 ТБ (TM8FP9512G0C311). Твердотельный диск М.2 для игр и работыОбзор T-FORCE CARDEA ZERO Z340 1 ТБ (TM8FP9512G0C311). Твердотельный диск М.2 для игр и работы
Обзор Roadgid MINI 2 WIFI. Компактный видеорегистратор с дистанционным управлениемОбзор Roadgid MINI 2 WIFI. Компактный видеорегистратор с дистанционным управлением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor