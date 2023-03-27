Обзор ZONE 51 ADAMANT TKL. Игровая клавиатура со съемными переключателями KTT Pink

Клавиатуры в типоразмере TKL популярны у геймеров. Они экономят место на рабочем столе и при этом обеспечивают высокую эргономику, позволяя сосредоточиться на происходящем на экране. Изучаемая сегодня ZONE 51 ADAMANT TKL оснащена линейными механическими переключателями KTT Pink. Из особенностей исполнения выделяются шумоизоляция, Anti-Ghosting, RGB-подсветка и быстрая замена переключателей.

ZONE 51 ADAMANT TKL

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением, отображающим пример работы подсветки, и данными по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, ключи для извлечения кейкапов и переключателей.

ZONE 51 ADAMANT TKL

ZONE 51 ADAMANT TKL обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид

Верхняя часть корпуса клавиатуры — это цельная металлическая пластина с аккуратным шлицем по периметру. Металл в конструкции дает высокую жесткость и повышает надежность эксплуатации.

ZONE 51 ADAMANT TKL

Основание из пластика. Элементы плотно соединены между собой. На внутренней части пара откидных ножек, изменяющих угол наклона.

ZONE 51 ADAMANT TKL

Есть резиновые накладки, предотвращающие смещение при размещении на рабочем столе. В центре основания наклейка с техническими данными и логотип бренда.

ZONE 51 ADAMANT TKL

Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра. Есть нейлоновая оплетка и ферритовая защита.

ZONE 51 ADAMANT TKL

Внутри скрывается шумопоглощающая пластина, а также проведена обработка специальной консистентной смазкой. Дополнительно есть виброгасящие вставки под пробелом. Все это обеспечивает снижение уровня шума.

ZONE 51 ADAMANT TKL

Выполнена ZONE 51 ADAMANT TKL в дизайне скелетон. Узкие боковые рамки и размещенные выше основной плоскости переключатели.

ZONE 51 ADAMANT TKL

За счет такого исполнения подсветка распространяется не только на символы, но и на пространство вокруг клавиш.

ZONE 51 ADAMANT TKL

Латиница и кириллица подсвечиваются равномерно. Есть несколько предустановленных эффектов, между которыми можно переключаться комбинациями клавиш, помимо этого регулируется яркость.

ZONE 51 ADAMANT TKL

Набор клавиш характерен для TKL-формата. Оба SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный.

ZONE 51 ADAMANT TKL

У владельца клавиатуры есть возможность снять и заменить переключатели. Поддерживает она переключатели 3-пинового типа.

ZONE 51 ADAMANT TKL

Эту особенность можно будет использовать для кастомизации, выбирая разные типы переключателей в зависимости от выполняемого ими действия.

Тесты

Клавиатура мультиплатформенная, для работы не требует установки драйвера. Проверяли работу ZONE 51 ADAMANT TKL на MacOS и Windows. Проблем в ходе эксплуатации выявлено не было.

ZONE 51 ADAMANT TKL

Отметим низкий уровень шума во время работы. Несмотря на то, что это механика, не раздражает и не мешает в ночное время. Переключатели линейные, нажимаются легко, сработка точная. Отлично себя показали в играх, позволяя быстро передавать команды. Также с ней в редакции она применялась в качестве рабочей для быстрого набора текста.

ZONE 51 ADAMANT TKL

Поддерживает определение одновременного нажатия всех клавиш. Для установленных здесь переключателей KTT PINK заявлен ресурс в 50 миллионов кликов.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorZONE 51 ADAMANT TKL – тихая и быстрая игровая клавиатура, выполненная в укороченном формате. Линейные переключатели с высоким ресурсом службы, подсветка с несколькими эффектами, возможность замены переключателей, оптимизации для снижения шума и 2 года гарантии.
ZONE 51 ADAMANT TKL получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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