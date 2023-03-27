Обзор ZONE 51 ADAMANT TKL. Игровая клавиатура со съемными переключателями KTT Pink

Клавиатуры в типоразмере TKL популярны у геймеров. Они экономят место на рабочем столе и при этом обеспечивают высокую эргономику, позволяя сосредоточиться на происходящем на экране. Изучаемая сегодня ZONE 51 ADAMANT TKL оснащена линейными механическими переключателями KTT Pink. Из особенностей исполнения выделяются шумоизоляция, Anti-Ghosting, RGB-подсветка и быстрая замена переключателей.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением, отображающим пример работы подсветки, и данными по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, ключи для извлечения кейкапов и переключателей.

ZONE 51 ADAMANT TKL обзор

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Верхняя часть корпуса клавиатуры — это цельная металлическая пластина с аккуратным шлицем по периметру. Металл в конструкции дает высокую жесткость и повышает надежность эксплуатации.

Основание из пластика. Элементы плотно соединены между собой. На внутренней части пара откидных ножек, изменяющих угол наклона.

Есть резиновые накладки, предотвращающие смещение при размещении на рабочем столе. В центре основания наклейка с техническими данными и логотип бренда.

Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра. Есть нейлоновая оплетка и ферритовая защита.

Внутри скрывается шумопоглощающая пластина, а также проведена обработка специальной консистентной смазкой. Дополнительно есть виброгасящие вставки под пробелом. Все это обеспечивает снижение уровня шума.

Выполнена ZONE 51 ADAMANT TKL в дизайне скелетон. Узкие боковые рамки и размещенные выше основной плоскости переключатели.

За счет такого исполнения подсветка распространяется не только на символы, но и на пространство вокруг клавиш.

Латиница и кириллица подсвечиваются равномерно. Есть несколько предустановленных эффектов, между которыми можно переключаться комбинациями клавиш, помимо этого регулируется яркость.

Набор клавиш характерен для TKL-формата. Оба SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный.

У владельца клавиатуры есть возможность снять и заменить переключатели. Поддерживает она переключатели 3-пинового типа.

Тесты

Эту особенность можно будет использовать для кастомизации, выбирая разные типы переключателей в зависимости от выполняемого ими действия.Клавиатура мультиплатформенная, для работы не требует установки драйвера. Проверяли работу ZONE 51 ADAMANT TKL на MacOS и Windows. Проблем в ходе эксплуатации выявлено не было.

Отметим низкий уровень шума во время работы. Несмотря на то, что это механика, не раздражает и не мешает в ночное время. Переключатели линейные, нажимаются легко, сработка точная. Отлично себя показали в играх, позволяя быстро передавать команды. Также с ней в редакции она применялась в качестве рабочей для быстрого набора текста.

Итоги

Поддерживает определение одновременного нажатия всех клавиш. Для установленных здесь переключателей KTT PINK заявлен ресурс в 50 миллионов кликов.ZONE 51 ADAMANT TKL – тихая и быстрая игровая клавиатура, выполненная в укороченном формате. Линейные переключатели с высоким ресурсом службы, подсветка с несколькими эффектами, возможность замены переключателей, оптимизации для снижения шума и 2 года гарантии.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".