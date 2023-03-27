Обзор ZONE 51 ADAMANT TKL. Игровая клавиатура со съемными переключателями KTT Pink

Основание из пластика. Элементы плотно соединены между собой. На внутренней части пара откидных ножек, изменяющих угол наклона.
Есть резиновые накладки, предотвращающие смещение при размещении на рабочем столе. В центре основания наклейка с техническими данными и логотип бренда.
Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра. Есть нейлоновая оплетка и ферритовая защита.
Внутри скрывается шумопоглощающая пластина, а также проведена обработка специальной консистентной смазкой. Дополнительно есть виброгасящие вставки под пробелом. Все это обеспечивает снижение уровня шума.
Выполнена ZONE 51 ADAMANT TKL в дизайне скелетон. Узкие боковые рамки и размещенные выше основной плоскости переключатели.
За счет такого исполнения подсветка распространяется не только на символы, но и на пространство вокруг клавиш.
Латиница и кириллица подсвечиваются равномерно. Есть несколько предустановленных эффектов, между которыми можно переключаться комбинациями клавиш, помимо этого регулируется яркость.
Набор клавиш характерен для TKL-формата. Оба SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный.
У владельца клавиатуры есть возможность снять и заменить переключатели. Поддерживает она переключатели 3-пинового типа.
Эту особенность можно будет использовать для кастомизации, выбирая разные типы переключателей в зависимости от выполняемого ими действия.
Отметим низкий уровень шума во время работы. Несмотря на то, что это механика, не раздражает и не мешает в ночное время. Переключатели линейные, нажимаются легко, сработка точная. Отлично себя показали в играх, позволяя быстро передавать команды. Также с ней в редакции она применялась в качестве рабочей для быстрого набора текста.
Поддерживает определение одновременного нажатия всех клавиш. Для установленных здесь переключателей KTT PINK заявлен ресурс в 50 миллионов кликов.