Игровые беспроводные наушники для ПК, консоли и смартфона. Обзор ZONE 51 ATLAS

Игровые наушники ZONE 51 ATLAS поддерживают два вида беспроводного соединения, а также проводное и могут использоваться с различными типами устройств. Из особенностей гарнитуры выделяются продуманная конструкция, 50 мм динамиками, отсоединяемый микрофон и яркая RGB-подсветка.

Комплектация

Упакованы в коробку из плотного картона с пластиковой ручкой. На лицевой стороне пометка о сопровождении 2-летней гарантией, с обратной подробные данные по спецификациям. Комплект включает микрофон с поп-фильтром, аудио и USB-кабели, адаптер подключения, руководство пользователя.

Внешний вид

У гарнитуры аккуратное внешнее исполнение и несмотря на то, что позиционируется как игровая периферия, здесь нет вычурных элементов и излишней «аляповатости».

Во время работы выделяется только зона подсветки, которая идет вдоль периметра чашек. Управлять эффектами и отключать подсветку можно кнопкой на нижнем торце. Сами они овальной формы с закруглениями по углам, на внешнюю сторону нанесен слегка заметный логотип бренда.

На правой чашке помимо кнопки управления подсветки, кнопка питания и разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора.

На левой чаше кнопки управления воспроизведением и громкостью. Здесь же отверстие с разъемом для подключения микрофона. Комплектный с гибкой ножкой, на капсюль предустановлен поп-фильтр. Есть аудиоразъем с поддержкой проводной передачи звука.

Амбушюры из экокожи. Внутри мягкий наполнитель. Уши обхватывают полностью, обеспечивая хороший уровень пассивной звукоизоляции. После снятия быстро восстанавливают свою форму. Пометки по правой и левой сторонам нанесены на ткань над решеткой динамика.

Крепятся чаши ZONE 51 ATLAS на металлических подвесах. Способ крепления обеспечивает прижим к ушам без излишнего давления на них. При этом сам подвес вращается.

Тесты

Основа оголовья – металл. Прочно и надежно. Есть возможность подбора длины с помощью направляющих. Центральная его часть обтянута экокожей с аккуратной строчкой по периметру.Наушники поддерживают два вида беспроводного соединения. Это радиочастота 2.4 ГГц, которая потребует подключения комплектного USB-адаптера, выполненного в формате флешки. И помимо него есть Bluetooth с кодеком AAC. В итоге можно будет подключать как стационарным, так и носимым устройствам, таким как смартфоны, портативные игровые приставки. А наличие аудиоразъема может пригодиться для геймпадов или как резервный вариант, соответствующий кабель идет в комплекте.

Качество соединения хорошее мы использовали ZONE 51 ATLAS в сетевых шутерах и не наблюдали проблем с рассинхронизацией и задержками. Это касается радиочастоты 2.4 ГГц, с Bluetooth задержки будут присутствовать, это особенность протокола. Звук передавался без искажений и наводок. Отсутствие кабеля позволяет свободно поворачивать голову, вставать с рабочего места и при этом нет риска его повреждения при неаккуратном обращении.

Конструкция легкая. На голову не давило, подойдут для людей разного возраста. Время теста совпало с летней жарой и в данной гарнитуре не было особых проблем с перегревом, можно проводить длительное время. Этому располагает и встроенный аккумулятор, который дает около 40 часов с отключенной подсветкой на среднем уровне громкости. После разрядки можно будет продолжить эксплуатацию, совместив с процессом зарядки.

Отметим высокую детализацию воспроизводимого звука и мощные басы. Отлично подходят для динамичных игр и фильмов, а также прослушивания музыки. А разные сценарии с ней не проблема, утром взяли на учебу или работу подключив к смартфону, прослушивая музыку в общественном транспорте, а вечером после рабочего дня подключили к ПК или консоли, поиграв в любимые тайтлы.

Съемный микрофон удобен, в то время, когда не планируется общение отстегнуть его и он не будет мешать, подключив только в сетевых играх или для общения в мессенджерах. При этом для него есть и кнопка, которая в один клик заблокирует передачу голоса. Сам микрофон тут всенаправленный, оценить его работу можно в отдельном ролике.

Тест микрофона ZONE 51 ATLAS

Итоги

ZONE 51 ATLAS предлагает отличное качество звучания, два вида беспроводного соединения, эргономичную конструкцию, длительное время автономной работы, выверенный внешний вид. И все это с доступным ценником.