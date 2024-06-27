Игровые беспроводные наушники для ПК, консоли и смартфона. Обзор ZONE 51 ATLAS

Игровые наушники ZONE 51 ATLAS поддерживают два вида беспроводного соединения, а также проводное и могут использоваться с различными типами устройств. Из особенностей гарнитуры выделяются продуманная конструкция, 50 мм динамиками, отсоединяемый микрофон и яркая RGB-подсветка.

ZONE 51 ATLAS

Комплектация

ZONE 51 ATLAS

Упакованы в коробку из плотного картона с пластиковой ручкой. На лицевой стороне пометка о сопровождении 2-летней гарантией, с обратной подробные данные по спецификациям. Комплект включает микрофон с поп-фильтром, аудио и USB-кабели, адаптер подключения, руководство пользователя.

ZONE 51 ATLAS

Внешний вид

У гарнитуры аккуратное внешнее исполнение и несмотря на то, что позиционируется как игровая периферия, здесь нет вычурных элементов и излишней «аляповатости».

ZONE 51 ATLAS

Во время работы выделяется только зона подсветки, которая идет вдоль периметра чашек. Управлять эффектами и отключать подсветку можно кнопкой на нижнем торце. Сами они овальной формы с закруглениями по углам, на внешнюю сторону нанесен слегка заметный логотип бренда.

ZONE 51 ATLAS

На правой чашке помимо кнопки управления подсветки, кнопка питания и разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора.

ZONE 51 ATLAS

На левой чаше кнопки управления воспроизведением и громкостью. Здесь же отверстие с разъемом для подключения микрофона. Комплектный с гибкой ножкой, на капсюль предустановлен поп-фильтр. Есть аудиоразъем с поддержкой проводной передачи звука.

ZONE 51 ATLAS

Амбушюры из экокожи. Внутри мягкий наполнитель. Уши обхватывают полностью, обеспечивая хороший уровень пассивной звукоизоляции. После снятия быстро восстанавливают свою форму. Пометки по правой и левой сторонам нанесены на ткань над решеткой динамика.

ZONE 51 ATLAS

Крепятся чаши ZONE 51 ATLAS на металлических подвесах. Способ крепления обеспечивает прижим к ушам без излишнего давления на них. При этом сам подвес вращается.

ZONE 51 ATLAS

Основа оголовья – металл. Прочно и надежно. Есть возможность подбора длины с помощью направляющих. Центральная его часть обтянута экокожей с аккуратной строчкой по периметру.

Тесты

Наушники поддерживают два вида беспроводного соединения. Это радиочастота 2.4 ГГц, которая потребует подключения комплектного USB-адаптера, выполненного в формате флешки. И помимо него есть Bluetooth с кодеком AAC. В итоге можно будет подключать как стационарным, так и носимым устройствам, таким как смартфоны, портативные игровые приставки. А наличие аудиоразъема может пригодиться для геймпадов или как резервный вариант, соответствующий кабель идет в комплекте.

ZONE 51 ATLAS

Качество соединения хорошее мы использовали ZONE 51 ATLAS в сетевых шутерах и не наблюдали проблем с рассинхронизацией и задержками. Это касается радиочастоты 2.4 ГГц, с Bluetooth задержки будут присутствовать, это особенность протокола. Звук передавался без искажений и наводок. Отсутствие кабеля позволяет свободно поворачивать голову, вставать с рабочего места и при этом нет риска его повреждения при неаккуратном обращении.

ZONE 51 ATLAS

Конструкция легкая. На голову не давило, подойдут для людей разного возраста. Время теста совпало с летней жарой и в данной гарнитуре не было особых проблем с перегревом, можно проводить длительное время. Этому располагает и встроенный аккумулятор, который дает около 40 часов с отключенной подсветкой на среднем уровне громкости. После разрядки можно будет продолжить эксплуатацию, совместив с процессом зарядки.

ZONE 51 ATLAS

Отметим высокую детализацию воспроизводимого звука и мощные басы. Отлично подходят для динамичных игр и фильмов, а также прослушивания музыки. А разные сценарии с ней не проблема, утром взяли на учебу или работу подключив к смартфону, прослушивая музыку в общественном транспорте, а вечером после рабочего дня подключили к ПК или консоли, поиграв в любимые тайтлы.

ZONE 51 ATLAS

Съемный микрофон удобен, в то время, когда не планируется общение отстегнуть его и он не будет мешать, подключив только в сетевых играх или для общения в мессенджерах. При этом для него есть и кнопка, которая в один клик заблокирует передачу голоса. Сам микрофон тут всенаправленный, оценить его работу можно в отдельном ролике.

ZONE 51 ATLAS

Тест микрофона ZONE 51 ATLAS

Итоги

ZONE 51 ATLAS предлагает отличное качество звучания, два вида беспроводного соединения, эргономичную конструкцию, длительное время автономной работы, выверенный внешний вид. И все это с доступным ценником.
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