Беспроводная и тихая механическая клавиатура. Обзор ZONE 51 CITRIN

Одна из особенностей которая сопровождает все механические клавиатуры, является хорошо слышимый щелчок, как итог работа за ней сопровождается шумом. Изучаемая сегодня ZONE 51 CITRIN лишена этого недостатка, в ней продвинутая система шумоизоляции с шумопоглащающеё пластиной, смазанными стабилизаторами и виброгасящими вставками. Из особенностей отмечается система быстрая замена свитчей с креплением типа 5-пин.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке со схематичным изображением и логотипом бренда. Комплект включает интерфейсный USB-кабель, ключи для снятия переключателей и кейкапов, четыре сменных кейкапа, адаптер подключения, руководство пользователей.

ZONE 51 CITRIN обзор

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе без цифрового блока и выраженных боковых рамок. На столе занимает ограниченное пространство. Сборка плотная, корпус выглядит монолитным.

У клавиатуры интереснее внешний вид, которое обыгрывается разным цветом колпачков. Это белые в основной рабочей части, а также серые и салатовые по периметру, за счет этого появляется зонирование.

Справа четыре кнопки с тематическими изображениями, например, DELETE – корзина. Но в комплекте идут четыре сменных с привычным исполнением. Сделаны все кейкапы из PBT пластика, нанесенная на них информацией не будет стера и в длительной эксплуатации.

У ZONE 51 CITRIN есть фоновая подсветка, которая заполняет пространство между кнопками. Она многоцветная и с различными эффектами. В верхнем правом углу поворотный регулятор яркости подсветки и системного звука.

Клавиатура оснащена встроенным аккумулятором с емкостью 4000 мАч, который в привычных сценариях эксплуатации дает 2-3 недели работы. Зарядка идет через разъем USB-C на задней панели. В комплекте идет кабель с тканевой оплеткой и ферритовой защитой длиной 1.8 метра.

На основании нанесены четыре прорезиненные накладки по периметру. Используемые здесь откидные ножки двухуровневые, как итог три варианта наклона рабочей плоскости. По центру нанесена наклейка с техническими данными. Есть переключатель режимов работы.

Софт

Для клавиатуры доступно приложение с возможностями детальной настройки. Ее интерфейс полностью на русском языке. Настройки распределяются по отдельным профилям с быстрым переключением между ними. В главном окне ее можно задать действие для клавиш.

Редактор макросов с изменением задержки между нажатиями.

Выбор из библиотеки эффектов подсветки. Доступен хороший стартовый набор.

Также можно вручную редактировать эффекты выбирая цвета, коэффициент усиления и плавность.

Тесты

ZONE 51 CITRIN поддерживает три варианта соединения с системой. Это USB с проводным подключением к системе, в этом режиме идет совмещение с зарядкой встроенного аккумулятора. Также доступно два беспроводного подключения с выбором между Bluetooth и 2.4 ГГц с подключением адаптера USB. Все три варианта работают отлично, но для динамичных игр лучше выбрать проводное или 2.4 ГГц, в них не будет даже минимальных задержек в отправке команд.

С завода установлены линейные KTT Peach Silent с ресурсом службы в 50 миллионов кликов. Стабилизаторы смазаны консистентной смазкой, пробел с виброгасящими вставками. И эта механическая клавиатура действительно на удивление тихая, не отвлекает и не мешает окружающим. Важной конструктивной особенностью является возможность замены переключателей. Можно будет заменить выбрав 5-пин свитчи, так можно будет комбинировать различные типы под свои предпочтения.

Итоги

ZONE 51 CITRIN стала для нас открытием, предлагаемые в ней возможности в сочетании со стоимостью делают ее одним из самых привлекательных решений при поиске механической клавиатуры для игр и работы. Тихая и компактная, модульная с возможностью замены переключателей, привлекательна внешне, с тремя вариантами соединения, съемным кабелем и длительным временем автономной работы.