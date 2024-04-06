Тихая механическая клавиатура с HotSwap. Обзор ZONE 51 GARNET

Сегодня у нас в центре внимания новинка в сегменте игровой периферии, это механическая клавиатура ZONE 51 GARNET с классическим дизайном, делающим отсылку на ретро аркадные игры. Как и у рассмотренной ранее от этого производителя, здесь внимание уделено повышенное внимание шумоизоляции. Низкий уровень шумы в ней достигается смазкой стабилизаторов, виброгасящими вставками, шумопоглащающая пластиной.

ZONE 51 GARNET

Комплектация

Коробка из плотного картона, оформленная в темной стилистике. Комплект включает ключи для извлечения кейкапов и переключателей, кабель в нейлоновой оплетке, руководство пользователя на русском языке.

ZONE 51 GARNET

ZONE 51 GARNET обзор

Внешний вид

Внешне это старая и добрая классика в корпусе белого цвета и колпачками того же цвета. Исполнение с цифровым блоком. Весит 940 граммов, на столе лежит устойчиво, при быстром наборе и сильных нажатиях не дребезжит.

ZONE 51 GARNET

Колпачки из PTB-пластика, изображения нанесены методом двойного литья. При длительной эксплуатации не будет проблем со стиранием. Латинские символы размещаются на верхней части кейкапов, кириллические на боковой стороне. Все отлично читается.

ZONE 51 GARNET

Для компактности ряд светодиодных индикаторов смещен между основной частью и цифровым блоком. Это же касается блока со стрелками, он в не увеличивает ширину клавиатуры, помещаясь в ограниченном пространстве и при этом они такие же как и другие кейкапы. Общие габариты 398х137х41мм.

ZONE 51 GARNET

Пространство между клавишами подсвечивается многоцветной подсветкой с эффектами. Смотрится гармонично и не мешает. Управлять подсветкой можно как программным обспечением, так и комбинациями клавиш.

ZONE 51 GARNET

На основании двухуровневые откидные ножки. ZONE 51 GARNET поддерживает три уровня наклона рабочей плоскости. Скольжение предотвращают резиновые накладки. В центре наклейка с серийным номером и техническими данными.

ZONE 51 GARNET

У ZONE 51 GARNET съемный кабель, упрощая замену в случае повреждения, это универсальный USB-C. Комплектный с высоким качеством исполнения, идет с защитной нейлоновой оплёткой.

ZONE 51 GARNET

Переключатели с функцией HotSwap, их можно извлекать и менять без применения пайки. Подходят 5-пиновые. Можно будет кастомизировать, подбирая сеттинг под себя.

ZONE 51 GARNET

Софт

Для нее доступна утилита управления с полной локализацией на русский. Поддерживаются профили с быстрым переключением под запущенную программу или игру. В главном окне задается действие для клавиш с зажатием FN. Доступна библиотека.

ZONE 51 GARNET

Редактор макросов с изменением времени задержки.

ZONE 51 GARNET

Библиотека с эффектами подсветки. Ручные настройки выбранных.

ZONE 51 GARNET

Тесты

ZONE 51 GARNET оснащена переключателями KTT Peach Silent. Линейные и тихие, с ресурсом службы в 50 миллионов кликов. Отлично себя показали в играх и при наборе текста. В сравнении с другими механическими клавиатурами, она заметно тише, при работе не раздражает щелканьем и не мешает окружающим.

ZONE 51 GARNET

Поддерживает неограниченное количество нажатых клавиш. Команды срабатывают быстро. Проблем и сбоев в ходе эксплуатации выявлено не было.

ZONE 51 GARNET

Итоги

ZONE 51 GARNET – тихая механическая клавиатура с HotSwap. Привлекательное внешнее исполнение, управляемая подсветка, съемный интерфейсный кабель, простая замена переключателей HotSwap, программное обеспечение с макросами и профилями.
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