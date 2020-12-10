Обзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080Ti

Видеокарты GeForce RTX 3080 найти в рознице по рекомендованным ценам сложно, если брать в расчет все решения на базе архитектуры Ampere. Неудивительно, именно они по соотношению стоимости и быстродействия наиболее интересны в High-End сегменте, предлагая пропуск в мир 4К игр с 60FPS+, но при этом с практически вдвое меньшим ценником в сравнении с GeForce FTX 3090. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, мы детально изучим ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB. В рамках «Лаборатории» уже проводили сравнение RTX 3080 и RTX 2080Ti, поэтому сегодня рассмотрим, что предлагает NVIDIA, взяв для изучения актуальные данные с RTX 2080 Super.

Комплектация

Ниже приведем виджет для мониторинга цен. После стабилизации он будет отображать доступные предложения в российских магазинах.Упакован в коробку с изображением видеокарты и данными по ее ключевым особенностям. Стартовый набор включает руководство пользователя, сертификат качества, наклейки с логотипом, два переходника питания.

Внешний вид

Для охлаждения применено фирменное охлаждение IceStorm 2.0, состоящее из трех вентиляторов. Все они вращаются в одном направлении.

11 лопастей у каждого вентилятора. Поддерживается режим с полной остановкой вентиляторов при отсутствии заметной нагрузки. Так достигается полная бесшумность.

На материнской плате она занимает 2.5 слота. Но опять же, во избежание проблем с перегревом нужно будет оставить и соседний.

Стоит обратить внимание на увеличенную длину. Составляет она тут 318 мм. Этот параметр важен при подборе корпуса. Весит 1.5 килограмма.

Печатная плата защищена металлической пластиной. Есть перфорация, которая в тыльной части ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity обеспечивает сквозное движение воздуха.

На боковой грани есть зона со светодиодной подсветкой. Выглядит сдержанно и органично.

Дополнительное питание в ней подается через пару 8-контактных PCIe. В данный момент с учетом отсутствия в свободном доступе блоков питания с 12-контактным разъемом, использование лишних переходников не лучшее решение. Плюс есть большая вероятность, что и сама NVIDIA в итоге может отказаться от этой идеи.

Панель вывода включает традиционный набор из трех DisplayPort и одного HDMI. Видеокарта поддерживает вывод изображения в 8К-разрешении.

Кожух с интересной геометрией боковых граней. Он закрывает радиатор только частично, оставляя хороший обдув.

Внутри расположен двухсекционный радиатор из алюминиевых трубок. Пронизаны они медными тепловыми трубками. На контактную площадку нанесен термоинтерфейс. Контакт осуществляется как с чипами памяти, так и ядром.

Доступны 10 Гбайт графической памяти типа GDDR6X. Работает она на частоте 19 000 МГц. Шина 320 бит. Используются чипы памяти Micron.

Графическое ядро GA102-200 работает на частоте 1710 МГц. Используется 13-фазная подсистема питания, два ШИМ-контроллера uPI uP9511R. За время длительных тестов мы не обнаружили проблем с вылетом в играх и синим экраном. Писка и шума не было.

Тесты ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity

FireStrike Extreme

TimeSpy

PortRoyal

Blender

PCMARK 10

3DMark11

Тесты в играх

Cyberpunk 2077

Для наглядности мы приводим мониторинг с видеокартой GeForce RTX 2080 Super. Все тесты проводились в одно время с ультра настройками графики. Установлены последние версии драйвера.

RTX 3080. Cyberpunk 2077. Ray Tracing Ultra: Full HD, Quad HD, Ultra HD

RTX 3080. Cyberpunk 2077. 4K: Ray Tracing Ultra, Ultra, Medium

Escape from Tarkov. 4K Ultra

Far Cry New Dawn. 4K Ultra

Rise of Tomb Raider. 4K Ultra

Total War Saga: Troy. 4K Ultra

Watch Dogs: Legion. 4K Ultra

Assassin's Creed Valhalla. 4K Ultra

World of Tanks. 4K Ultra

Разгон

По сложившейся традиции мы также проверяем ручной разгон ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity. Без повышения напряжения смогли получить стабильную прибавку по ядру 25 МГц и 250 МГц по памяти.

В бенчмарках и играх это позволяет сократить разрыв до GeForce RTX 3090. Установленная система охлаждения сохраняла низкие рабочие температуры.

Итоги по ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity

ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity в ходе продолжительных тестов продемонстрировала стабильную работу, отсутствие шума силовых элементов, потенциал для ручного разгона, использование 8-пиновых PCIe, хороший стартовый комплект. Установленная тут система охлаждения держала температуры в закрытом корпусе, не превышая 74 градусов. К минусам отнесем общую массивность. В ходе нагрузочных тестов в режиме разгона проблем в ее работе выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".