Обзор видеокарты ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini (ZT-P10500A-10L) в ожидании RTX 1050

Вчера компания NVIDIA провела презентацию нового поколения видеокарт RTX 20. В первую тройку вошли сразу три старшие модели RTX 2070, RTX 2080 и RTX 2080Ti. До анонса младших версий пройдет еще достаточно много времени, да и цены на новое поколение, пока нельзя назвать доступными для массового геймера. Вслед за обзором GTX 1060 и GTX 1050 Ti, мы сегодня изучим производительность ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini.

Комплектация

Внешний вид

Как можно догадаться по названию эта модель поддерживает компактные корпуса.Поставляется в компактной коробке, оформленной в традиционной расцветке ZOTAC. Приведена общая информация по технологиям и особенностям её работы.Установлена одновентиляторная система охлаждения с алюминиевым радиатором. Дизайн строгий и аскетичный.

Кожух из пластика с матовым покрытием. Вдоль всей площади продольные углубления. Ближе к тыльной стороне 85-мм вентилятор.

На боковой стороне ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini нанесен логотип производителя. Декоративных элементов тут нет, как и элементов подсветки.

Алюминиевый радиатор с центральным блоком и пластинами, расположенными радиально. Так обеспечивается эффективный отвод и радиатора, и памяти, и цепи питания.

Из любопытного, отметим простую фиксацию радиатора четырьмя винтами и отсутствующими гарантийными пломбами. Владелец в дальнейшем сможет освежить термоинтерфейс без потери гарантии.

Тесты

3DMark Time Spy

На тыльную панель выведены HDMI, DisplayPort и DVI-D. Подключить можно одновременно до трех мониторов. Дополнительное питание подавать не надо.

Battlefield 1 (DX12)

Все тесты в играх проводились на максимальных настройках графики в Full HD разрешении.

Star Wars Battlefront II (DX12)

Rise of Tomb Rider (DX12)

Middle-Earth Shadow of War (DX11)

Destiny 2 (DX11)

FarCry 5 (DX11)

Ghost Recon - Wildlands (DX11)

Разгон

Итоги по ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini

Несмотря на скромное охлаждение, ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini дает возможность повысить частоту процессора. Максимально во время продолжительной нагрузки зафиксировали частоту 1910 МГц. Память также поддается разгону, частота повышена до 2088 МГц. Температура в режиме разгона не поднималась выше 61 градуса.ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini можно рекомендовать только при серьезных ограничениях в бюджете при сборке системы. Имеет смысл доплатить и взять GTX 1050 Ti или GTX 1060, получив заметно большее число кадров в играх при игре с Full HD монитором. В остальном же это решение позволит собрать компактную и бесшумную работу.