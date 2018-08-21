Обзор видеокарты ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini (ZT-P10500A-10L) в ожидании RTX 1050

Вчера компания NVIDIA провела презентацию нового поколения видеокарт RTX 20. В первую тройку вошли сразу три старшие модели RTX 2070, RTX 2080 и RTX 2080Ti. До анонса младших версий пройдет еще достаточно много времени, да и цены на новое поколение, пока нельзя назвать доступными для массового геймера. Вслед за обзором GTX 1060 и GTX 1050 Ti, мы сегодня изучим производительность ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini.
Как можно догадаться по названию эта модель поддерживает компактные корпуса.
КомплектацияПоставляется в компактной коробке, оформленной в традиционной расцветке ZOTAC. Приведена общая информация по технологиям и особенностям её работы.
Внешний видУстановлена одновентиляторная система охлаждения с алюминиевым радиатором. Дизайн строгий и аскетичный.
Кожух из пластика с матовым покрытием. Вдоль всей площади продольные углубления. Ближе к тыльной стороне 85-мм вентилятор.
На боковой стороне ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini нанесен логотип производителя. Декоративных элементов тут нет, как и элементов подсветки.
Алюминиевый радиатор с центральным блоком и пластинами, расположенными радиально. Так обеспечивается эффективный отвод и радиатора, и памяти, и цепи питания.
Из любопытного, отметим простую фиксацию радиатора четырьмя винтами и отсутствующими гарантийными пломбами. Владелец в дальнейшем сможет освежить термоинтерфейс без потери гарантии.
На тыльную панель выведены HDMI, DisplayPort и DVI-D. Подключить можно одновременно до трех мониторов. Дополнительное питание подавать не надо.
Тесты
3DMark Time Spy
Все тесты в играх проводились на максимальных настройках графики в Full HD разрешении.
Battlefield 1 (DX12)
Star Wars Battlefront II (DX12)
Rise of Tomb Rider (DX12)
Middle-Earth Shadow of War (DX11)
Destiny 2 (DX11)
FarCry 5 (DX11)
Ghost Recon - Wildlands (DX11)