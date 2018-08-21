Обзор видеокарты ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini (ZT-P10500A-10L) в ожидании RTX 1050

2018-08-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini; [55]
Вчера компания NVIDIA провела презентацию нового поколения видеокарт RTX 20. В первую тройку вошли сразу три старшие модели RTX 2070, RTX 2080 и RTX 2080Ti. До анонса младших версий пройдет еще достаточно много времени, да и цены на новое поколение, пока нельзя назвать доступными для массового геймера. Вслед за обзором GTX 1060 и GTX 1050 Ti, мы сегодня изучим производительность ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini.

ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini

Как можно догадаться по названию эта модель поддерживает компактные корпуса.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке, оформленной в традиционной расцветке ZOTAC. Приведена общая информация по технологиям и особенностям её работы.

Внешний вид

Установлена одновентиляторная система охлаждения с алюминиевым радиатором. Дизайн строгий и аскетичный.

ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini

Кожух из пластика с матовым покрытием. Вдоль всей площади продольные углубления. Ближе к тыльной стороне 85-мм вентилятор.

ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini

На боковой стороне ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini нанесен логотип производителя. Декоративных элементов тут нет, как и элементов подсветки.

ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini

Алюминиевый радиатор с центральным блоком и пластинами, расположенными радиально. Так обеспечивается эффективный отвод и радиатора, и памяти, и цепи питания.

ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini

Из любопытного, отметим простую фиксацию радиатора четырьмя винтами и отсутствующими гарантийными пломбами. Владелец в дальнейшем сможет освежить термоинтерфейс без потери гарантии.

ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini

На тыльную панель выведены HDMI, DisplayPort и DVI-D. Подключить можно одновременно до трех мониторов. Дополнительное питание подавать не надо.

Тесты

3DMark Time Spy

ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini

Все тесты в играх проводились на максимальных настройках графики в Full HD разрешении.

Battlefield 1 (DX12)

ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini

Star Wars Battlefront II (DX12)

ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini

Rise of Tomb Rider (DX12)

ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini

Middle-Earth Shadow of War (DX11)

ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini

Destiny 2 (DX11)

ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini

FarCry 5 (DX11)

ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini

Ghost Recon - Wildlands (DX11)

ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini

Разгон

Несмотря на скромное охлаждение, ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini дает возможность повысить частоту процессора. Максимально во время продолжительной нагрузки зафиксировали частоту 1910 МГц. Память также поддается разгону, частота повышена до 2088 МГц. Температура в режиме разгона не поднималась выше 61 градуса.

Итоги по ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini

ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini можно рекомендовать только при серьезных ограничениях в бюджете при сборке системы. Имеет смысл доплатить и взять GTX 1050 Ti или GTX 1060, получив заметно большее число кадров в играх при игре с Full HD монитором. В остальном же это решение позволит собрать компактную и бесшумную работу.

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