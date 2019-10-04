Обзор ZOTAC GeForce GTX 1650 OC (ZT-T16500F-10L). Недорогая и компактная видеокарта

На прошлой неделе мы затрагивали тему сборки компактных игровых систем, и сегодня продолжим, изучив особенности исполнения и быстродействие видеокарты ZOTAC GeForce GTX 1650 OC. Выполнена она в компактном форм-факторе, не требует подачи дополнительного питания и при этом стоит недорого.

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 11 730 рублей.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с традиционным оформлением. Внутри зафиксирована в подложку, предотвращающую тряску в ходе переноски. Комплект включает только саму видеокарту.

Внешний вид и особенности

Построена ZOTAC GeForce GTX 1650 OC на базе графического чипа TU117, выполненного по 12 нм техпроцессу. Работает ядро на частоте 1485 (1665) МГц.

В ядре отсутствуют аппаратные блоки трассировки лучей и тензорные ядра. Содержит 896 CUDA-ядер.

Заменила она GTX 1050, относясь к семейству Turing. Используется сочетание 4 Гбайт GDDR5 памяти и 128-битной шины.

Одной из ключевых особенностей стало низкое энергопотребление, не превышающее отметку в 75 Вт. Именно поэтому тестируемая видеокарта не требует дополнительной подачи питания. Это будет актуально в компактных корпусах.

На панели разъемов выведены DVI-D, DisplayPort, HDMI. Нижняя часть задней панели представляет собой вентиляционную решетку. Подключить можно будет до трех мониторов одновременно.

Установлен кулер с полигональным кожухом. Обдувает радиатор один 90 мм вентилятор. Для повышения эффективности лопасти с оребрением.

В этой видеокарте отсутствуют элементы подсветки. Внешний вид строгий и аскетичный.

Софт

Тесты

С официального сайта производителя для ZOTAC GeForce GTX 1650 OC можно загрузить утилиту для проведения разгона и тонкой настройки. Здесь же просмотреть данные по частоте памяти и ядра. Распределить настройки по профилям.

Шум

Шум во время работы умеренный, не превышает 34-35 дБА. При этом во время продолжительной нагрузки мы не замечали температуру выше 61 градуса.

Температура

Time Spy

FireStrike Ultra

GTA 5

Destiny 2

Metro Exodus

The Witcher 3

Battlefield 5

Итоги по ZOTAC GeForce GTX 1650 OC

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC станет хорошим выбором для игровой системы, рассчитанной на Full HD разрешение. Эта видеокарта позволит получить достаточный уровень быстродействия в ограниченном пространстве. Низкий уровень шума, программное обеспечение, заводской разгон.