Обзор ZOTAC GeForce GTX 1650 OC (ZT-T16500F-10L). Недорогая и компактная видеокарта

2019-10-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ZOTAC GeForce GTX 1650 OC; [170]
На прошлой неделе мы затрагивали тему сборки компактных игровых систем, и сегодня продолжим, изучив особенности исполнения и быстродействие видеокарты ZOTAC GeForce GTX 1650 OC. Выполнена она в компактном форм-факторе, не требует подачи дополнительного питания и при этом стоит недорого.

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC

Средняя стоимость на момент публикации составляет 11 730 рублей.

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с традиционным оформлением. Внутри зафиксирована в подложку, предотвращающую тряску в ходе переноски. Комплект включает только саму видеокарту.

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC

Внешний вид и особенности

Построена ZOTAC GeForce GTX 1650 OC на базе графического чипа TU117, выполненного по 12 нм техпроцессу. Работает ядро на частоте 1485 (1665) МГц.

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC

В ядре отсутствуют аппаратные блоки трассировки лучей и тензорные ядра. Содержит 896 CUDA-ядер.

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC

Заменила она GTX 1050, относясь к семейству Turing. Используется сочетание 4 Гбайт GDDR5 памяти и 128-битной шины.

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC

Одной из ключевых особенностей стало низкое энергопотребление, не превышающее отметку в 75 Вт. Именно поэтому тестируемая видеокарта не требует дополнительной подачи питания. Это будет актуально в компактных корпусах.

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC

На панели разъемов выведены DVI-D, DisplayPort, HDMI. Нижняя часть задней панели представляет собой вентиляционную решетку. Подключить можно будет до трех мониторов одновременно.

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC

Установлен кулер с полигональным кожухом. Обдувает радиатор один 90 мм вентилятор. Для повышения эффективности лопасти с оребрением.

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC

В этой видеокарте отсутствуют элементы подсветки. Внешний вид строгий и аскетичный.

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC

Софт

С официального сайта производителя для ZOTAC GeForce GTX 1650 OC можно загрузить утилиту для проведения разгона и тонкой настройки. Здесь же просмотреть данные по частоте памяти и ядра. Распределить настройки по профилям.

Тесты

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC

Шум во время работы умеренный, не превышает 34-35 дБА. При этом во время продолжительной нагрузки мы не замечали температуру выше 61 градуса.

Шум

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC

Температура

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC

Time Spy

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC

FireStrike Ultra

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC

GTA 5

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC

Destiny 2

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC

Metro Exodus

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC

The Witcher 3

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC

Battlefield 5

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC

Итоги по ZOTAC GeForce GTX 1650 OC

ZOTAC GeForce GTX 1650 OC станет хорошим выбором для игровой системы, рассчитанной на Full HD разрешение. Эта видеокарта позволит получить достаточный уровень быстродействия в ограниченном пространстве. Низкий уровень шума, программное обеспечение, заводской разгон.

Комментарии и отзывы ZOTAC GeForce GTX 1650 OC
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