Обзор видеокарты ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme

2019-12-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme; [291]
Продолжая изучение актуальных видеокарт, сегодня мы рассмотрим ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme, проведя сравнение с актуальным программным обеспечением и драйверами, как для продуктов NVIDIA, так и AMD. Напомним, относится она к семейству Turing. Как и со всеми видеокартами линейки, AMP Extreme проведен заводской разгон. В сравнении с референсной, частота процессора повышена на 60 МГц.

ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme

Средняя стоимость на момент публикации составляет 41 000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme обзор

Внешний вид

За охлаждение видеокарты отвечает система охлаждения с тремя вентиляторами. Она массивная, длина 310 мм накладывает ограничение при выборе корпуса.

ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme

На материнской плате ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme занимает более двух слотов. Установлен пластиковый кожух с полигональными гранями.

ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme

Есть усиливающая пластина из металла, окрашенная в черный цвет. Кожух системы охлаждения выступает за пределы печатной платы примерно на 40 мм.

ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme

На панели разъемов доступны три DisplayPort, один HDMI. Как и во многих видеокартах Zotac, тут нет DVI. Задняя панель представляет собой вентиляционную решетку.

ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme

Дополнительное питание подается через связку 6- и 8-контактных разъемов на боковой грани. Есть зона с многоцветной подсветкой.

ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme

Массивный радиатор из двух блоков алюминиевых пластин, соединенных никелированными медными трубками.

ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme

Для удобства обслуживания при длительной эксплуатации владелец сможет снять все три вентилятора без лишения гарантии. Крепятся они при помощи трех винтов.

ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme

В основе ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme используется чип TU104 с десятифазной подсистемой питания.

ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme

Тесты

Температура

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Шум

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

FireStrike Ultra

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

TimeSpy

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

BattleField 5

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

The Witcher 3

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Gears of War 5

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

FarCry New Dawn

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Metro Exodus

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Итоги по ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme

ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme – удачный вариант при поиске видеокарты в семействе RTX 2070 для установки в просторные корпуса, предлагающие владельцу низкие рабочие температуры и шум. Ее уровня быстродействия достаточно для современных игр в 2К-разрешении, а также в качестве начального решения для 4К-гейминга.

Комментарии и отзывы ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme
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