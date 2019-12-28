Обзор видеокарты ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme

Продолжая изучение актуальных видеокарт, сегодня мы рассмотрим ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme, проведя сравнение с актуальным программным обеспечением и драйверами, как для продуктов NVIDIA, так и AMD. Напомним, относится она к семейству Turing. Как и со всеми видеокартами линейки, AMP Extreme проведен заводской разгон. В сравнении с референсной, частота процессора повышена на 60 МГц.

ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 41 000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид

За охлаждение видеокарты отвечает система охлаждения с тремя вентиляторами. Она массивная, длина 310 мм накладывает ограничение при выборе корпуса.

На материнской плате ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme занимает более двух слотов. Установлен пластиковый кожух с полигональными гранями.

Есть усиливающая пластина из металла, окрашенная в черный цвет. Кожух системы охлаждения выступает за пределы печатной платы примерно на 40 мм.

На панели разъемов доступны три DisplayPort, один HDMI. Как и во многих видеокартах Zotac, тут нет DVI. Задняя панель представляет собой вентиляционную решетку.

Дополнительное питание подается через связку 6- и 8-контактных разъемов на боковой грани. Есть зона с многоцветной подсветкой.

Массивный радиатор из двух блоков алюминиевых пластин, соединенных никелированными медными трубками.

Для удобства обслуживания при длительной эксплуатации владелец сможет снять все три вентилятора без лишения гарантии. Крепятся они при помощи трех винтов.

В основе ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme используется чип TU104 с десятифазной подсистемой питания.

Тесты

Температура

Шум

FireStrike Ultra

TimeSpy

BattleField 5

The Witcher 3

Gears of War 5

FarCry New Dawn

Metro Exodus

Итоги по ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme

ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme – удачный вариант при поиске видеокарты в семействе RTX 2070 для установки в просторные корпуса, предлагающие владельцу низкие рабочие температуры и шум. Ее уровня быстродействия достаточно для современных игр в 2К-разрешении, а также в качестве начального решения для 4К-гейминга.