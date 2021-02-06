Обзор Zepp Z. Премиальные умные часы с титановым корпусом

Не так давно стартовали продажи умных часов Zepp Z. Относятся они к премиальному ценовому сегменту. Из особенностей этой модели отмечаются классический внешний вид, корпус из титанового сплава с защитой от воды. Оснащаются AMOLED-дисплеем с разрешением 454х454 пикселей и предлагают длительное время автономной работы. Часы используют ИИ для анализа данных о психофизиологическом состоянии владельца.

Zepp Z

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Zepp Z обзор

Комплектация

Упакованы в коробку вытянутой формы с минималистичным оформлением. Стартовый набор включает зарядный кредл, руководство пользователя и гарантийный талон.

Zepp Z

Внешний вид

Появление носимых устройств с премиальным исполнением ожидаемо, за время своего существования они стали интересны не только любителям активного образа жизни, но и аудитории, которая рассматривает часы как статусный аксессуар.

Zepp Z

И здесь эти потребности удовлетворены. Основным материалом корпуса выступает титановый сплав. Он легкий и прочный.

Zepp Z

Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев и появлению царапин. Общий стиль удачно дополняют на правой грани элементы подзавода и кнопки управления.

Zepp Z

Верхняя клавиша выводит данные по активности, средняя переключает экраны, нижняя выводит уведомления.

Zepp Z

Экран круглый. Установлено защитное стекло. Сборка проведена качественно. Часы выдерживают погружение в воду на глубину до 5АТМ.

Zepp Z

На основании Zepp Z по центру выведена группа сенсоров. Она выступает относительно основной плоскости, обеспечивая близкий контакт с кожей запястья. Смарт-часы Zepp не только следят за показателями состоянии организма и контролируют физическую активность, но и анализируют полученные данные и своевременно предупреждают пользователей о возможных проблемах.

Zepp Z

Комплектуются часы кожаным ремешком. Регулируемый обхват, позволяющий носить часы людям разных возрастов.

Zepp Z

Используется распространённый тип крепления. В последующем владелец сможет выбрать альтернативные варианты исполнения, используемые в обычных механических и электронных часах. Зарядка с помощью кредла с магнитным креплением. Подключается к USB.

Zepp Z

Экран

Zepp Z

Установлен AMOLED-дисплей с разрешением 454х454 пикселей. Высокая контрастность. Изображение хорошо читается под разными углами наклона в дневное и ночное время. Часы сохраняют читаемость и при работе под прямыми солнечными лучами. Реализовано сенсорное управление.

Zepp Z

Софт

Для начала работы потребуется загрузка приложения Zepp. Доступно оно для устройств на базе iOS и Android. После прохождения стартовых шагов по настройке, на главный экран будет выводиться сводная информация по активности.

Zepp Z

Оценка активности PAI. Частота сердечных сокращений, оценка сна, отслеживание целей. Количество пройденных шагов, калории.

Zepp Z

Выбранный тип активности можно просмотреть отдельно в виде подробных графиков и анализа.

Zepp Z

В разделе настроек можно выставить будильник, расписание, провести поиск смартфона. Сменить циферблат.

Zepp Z

Предлагается каталог циферблатов. Тут есть как яркие, так и строгие варианты исполнения.

Zepp Z

Можно выбрать список приложений, которые будут отправлять уведомления на часы.

Zepp Z

Детальные настройки часов. Выбор параметров работы и активности.

Интерфейс

Взаимодействовать с Zepp Z можно напрямую с экрана. Длительный клик по центру экрана выводит список циферблатов.

Zepp Z

Экран с ключевыми параметрами активности в течение дня.

Zepp Z

Меню в виде карусели иконок. Проведена качественная локализация под русскоязычных пользователей.

Zepp Z

Есть аналог баллов в Google Fit. Это PAI, учитывающая сразу комплекс параметров, позволяя правильнее спланировать свои занятия в течение дня.

Zepp Z

Поддерживается мониторинг разных типов спортивной активности.

Zepp Z

Настройки работы.

Zepp Z

Есть экран с быстрым доступом к ключевым параметрам работы.

Zepp Z

Автономность

В отличие от часов на платформе Android Wear, здесь демонстрируются отличные показатели времени автономной работы. С активным мониторингом пульса, сна и вывода уведомлений зарядки хватало на 2.5 недели. В более щадящем режиме можно получить до 3.5 недель.

Итоги по Zepp Z

Золото. Выбор редакции MegaObzorZepp Z успешно конкурируют с флагманскими моделями на базе Android, часами от Samsung и Apple, предлагая премиальное исполнение с корпусом из титанового сплава и кожаным ремешком. К преимуществам отнесем AMOLED-дисплей, длительное время автономной работы, простую смену ремешков, приложение для смартфона с детальными настройками, защиту от воды до 5 ATM.
Zepp Z получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Zepp Z
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