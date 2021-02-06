Обзор Zepp Z. Премиальные умные часы с титановым корпусом

Не так давно стартовали продажи умных часов Zepp Z. Относятся они к премиальному ценовому сегменту. Из особенностей этой модели отмечаются классический внешний вид, корпус из титанового сплава с защитой от воды. Оснащаются AMOLED-дисплеем с разрешением 454х454 пикселей и предлагают длительное время автономной работы. Часы используют ИИ для анализа данных о психофизиологическом состоянии владельца.

Zepp Z обзор

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Комплектация

Упакованы в коробку вытянутой формы с минималистичным оформлением. Стартовый набор включает зарядный кредл, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Появление носимых устройств с премиальным исполнением ожидаемо, за время своего существования они стали интересны не только любителям активного образа жизни, но и аудитории, которая рассматривает часы как статусный аксессуар.

И здесь эти потребности удовлетворены. Основным материалом корпуса выступает титановый сплав. Он легкий и прочный.

Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев и появлению царапин. Общий стиль удачно дополняют на правой грани элементы подзавода и кнопки управления.

Верхняя клавиша выводит данные по активности, средняя переключает экраны, нижняя выводит уведомления.

Экран круглый. Установлено защитное стекло. Сборка проведена качественно. Часы выдерживают погружение в воду на глубину до 5АТМ.

На основании Zepp Z по центру выведена группа сенсоров. Она выступает относительно основной плоскости, обеспечивая близкий контакт с кожей запястья. Смарт-часы Zepp не только следят за показателями состоянии организма и контролируют физическую активность, но и анализируют полученные данные и своевременно предупреждают пользователей о возможных проблемах.

Комплектуются часы кожаным ремешком. Регулируемый обхват, позволяющий носить часы людям разных возрастов.

Используется распространённый тип крепления. В последующем владелец сможет выбрать альтернативные варианты исполнения, используемые в обычных механических и электронных часах. Зарядка с помощью кредла с магнитным креплением. Подключается к USB.

Экран

Установлен AMOLED-дисплей с разрешением 454х454 пикселей. Высокая контрастность. Изображение хорошо читается под разными углами наклона в дневное и ночное время. Часы сохраняют читаемость и при работе под прямыми солнечными лучами. Реализовано сенсорное управление.

Софт

Для начала работы потребуется загрузка приложения Zepp. Доступно оно для устройств на базе iOS и Android. После прохождения стартовых шагов по настройке, на главный экран будет выводиться сводная информация по активности.

Оценка активности PAI. Частота сердечных сокращений, оценка сна, отслеживание целей. Количество пройденных шагов, калории.

Выбранный тип активности можно просмотреть отдельно в виде подробных графиков и анализа.

В разделе настроек можно выставить будильник, расписание, провести поиск смартфона. Сменить циферблат.

Предлагается каталог циферблатов. Тут есть как яркие, так и строгие варианты исполнения.

Можно выбрать список приложений, которые будут отправлять уведомления на часы.

Интерфейс

Детальные настройки часов. Выбор параметров работы и активности.Взаимодействовать с Zepp Z можно напрямую с экрана. Длительный клик по центру экрана выводит список циферблатов.

Экран с ключевыми параметрами активности в течение дня.

Меню в виде карусели иконок. Проведена качественная локализация под русскоязычных пользователей.

Есть аналог баллов в Google Fit. Это PAI, учитывающая сразу комплекс параметров, позволяя правильнее спланировать свои занятия в течение дня.

Поддерживается мониторинг разных типов спортивной активности.

Настройки работы.

Есть экран с быстрым доступом к ключевым параметрам работы.

Автономность

Итоги по Zepp Z

В отличие от часов на платформе Android Wear, здесь демонстрируются отличные показатели времени автономной работы. С активным мониторингом пульса, сна и вывода уведомлений зарядки хватало на 2.5 недели. В более щадящем режиме можно получить до 3.5 недель.Zepp Z успешно конкурируют с флагманскими моделями на базе Android, часами от Samsung и Apple, предлагая премиальное исполнение с корпусом из титанового сплава и кожаным ремешком. К преимуществам отнесем AMOLED-дисплей, длительное время автономной работы, простую смену ремешков, приложение для смартфона с детальными настройками, защиту от воды до 5 ATM.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".