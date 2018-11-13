Обзор iLife V50. Функциональный и недорогой робот-пылесос

2018-11-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - iLife V50; [553]
Сегодня в рамках «Лаборатории» мы детально изучим робот-пылесос iLife V50 от компании Chuwi. Эта модель предлагает хорошую баланс между функционалом и стоимостью. Один из самых доступных пылесос с протиркой пола, среди доступных на российском рынке. За основу была взята модель iLife V5s Pro с отдельным баком для жидкости, в тестируемом сегодня пылесосе пользователю самому надо будет смачивать тряпку из микрофибры.

iLife V50

Основным каналом продаж для него выступает площадка TMALL Aliexpress с быстрой и бесплатной доставкой по России. Приобрести можно у официального представлителя - http://ali.ski/KC573t

iLife V50 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением пылесоса и данными по техническим характеристикам. Комплект включает зарядную станцию, блок питания с евровилкой, пульт ДУ с батарейками, две запасные щетки-кисточки, запасные фильтры, салфетки из микрофибры, щетку для очистки, съемный блок под тряпку и набор документации.

iLife V50

Внешний вид

Выполнен iLife V50 в традиционном форм-факторе. Основным материалом корпуса выступает пластик.

iLife V50

Каркас из белого материала, крышка с окрашена в золотистый. Внешние поверхности с покрытием, позволяющем удалять накопившиеся загрязнения.

iLife V50

Верхняя часть съемная, она скрывается отсек с контейнером для сбора загрязнений. Открывается нажатием на заднюю часть крышки.

iLife V50

С фронтальной стороны подпружиненный бампер, смягчающий столкновение с твердыми препятствиями. Здесь же находится ряд датчиков, используемых для ориентации в пространстве.

iLife V50

Единственная сенсорная кнопка управления расположена на верхней грани. С помощью нее можно запустить процесс уборки. Рядом с кнопкой ряд светодиодных индикаторов, отображающих уровень заряда.

iLife V50

За движение iLife V50 отвечает два резиновых колеса с протектором. Они дополнены центральным поворотным роликом по центру. Проходимость хорошая.

iLife V50

На фронтальной стороне размещены две износостойкие щетки, контактная группа для зарядной станции и датчики перепада высоты. Съемный блок с тряпкой из микрофибры, фиксируется на заднюю часть.

iLife V50

Аккумулятор

За автономную работу отвечает Li-Ion аккумулятор с емкостью 2600 мАч. Её хватает примерно на 2-2.5 часа уборки. Восстановление заряда проходит за 5 часов. Заявленная площадь уборки до 150 квадратных метров.
В конструкции используется циклонный фильтр и прозрачный контейнер с емкостью 300 мл. Мощность 50 Вт, мощность всасывания 500 Па.

Пульт

iLife V50

Тесты

Основная задача iLife V50 заключается в ежедневной сухой очистке пола в помещении. Влажная уборка только условная опция, с учетом того, что требуется частое смачивание тряпки из микрофибры. Но само наличие тряпки является хорошим подспорьем по уборке мелкой пыли с пола.

iLife V50

За процесс уборки тут отвечает пара боковых щеток с износостойким ворсом и всасывающее отверстие по центру. Мусор собирается в контейнер емкостью 300 мл. Применена высокоэффективная система фильтрация, задерживающая мельчайшую пыль и аллергены. Два фильтра с разной текстурой на пути движения воздуха.

iLife V50

Обслуживание заключается в очистке контейнера и переодическом удалении волос и загрязнений на щетках. Напомним, в комплекте есть как сменные боковые щетки, так и набор фильтров.

iLife V50

Поддерживается автоматическое определение оптимальной траектории движения в зависимости от окружающих предметов и формы комнаты. Отдельно стоит отметить наличие режима точечной уборки и очистки углов. Для получения эффективного результата рекомендуем установить автоматический запуск на каждый день в заданное время.

iLife V50

За время тестов продемонстрировал эффективную уборку ковровых покрытий с небольшим ворсом и гладких полов. Док-станцию находит корректно. Шум во время работы умеренный.

Итоги по iLife V50

iLife V50 при своей невысокой стоимости продемонстрировал высокую эффективность уборки и хорошую функциональность. К сильным сторонам отнесем расширенную комплектацию, возможность протирки пола влажной тряпкой, большая площадь убираемой площади на одном заряде, сменную батарею, система фильтрации мелкой пыли и аллергенов, низкий уровень шума, недорогие расходники. Не устроить может малый объем контейнера.

Комментарии:
Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bia...
Умная стиральная машина. Обзор CANDY BiaУмный дом это не только розетки, выключатели и датчики, но и бытовая техника, которой мы привыкли пользов...
Смартфон Asus Zenfone Max Pro (M2) получ...
Смартфон Asus Zenfone Max Pro (M2) получАвторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился информацией о некоем смартфоне Asus, который имеет м...
Samsung Galaxy S9 в градиентной расцветк...
Samsung Galaxy S9 в градиентной расцветкКомпания Samsung выпустила в Китае новую версию флагманских смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+, которая от...
Смартфон Vivo Y95 с поддержкой NFC посту...
Смартфон Vivo Y95 с поддержкой NFC постуКомпания Vivo объявила о старте продаж в России своего первого смартфона с поддержкой NFC — Vivo Y95. Сма...
Представлен ридер ONYX BOOX Euclid...
Представлен ридер ONYX BOOX Euclid МакЦентр представили ONYX BOOX Euclid, продолжающую серию устройств для чтения с большими дисплеями. Нов...
Google Squoosh новое приложение для сжат...
Google Squoosh новое приложение для сжатGoogle Chrome Labs выпустила бесплатных онлайн-редактор Squoosh, который предназначен для быстрой обработ...
Xiaomi Mi 8 Lite появится в новой версии...
Xiaomi Mi 8 Lite появится в новой версииКомпания Xiaomi еще в середине сентября расширила свою линейку Mi 8 с Mi 8 Pro и Mi 8 Lite. Изначально ве...
Компания Poptel представила неубиваемый ...
Компания Poptel представила неубиваемый Производитель Poptel представил новую модель смартфона — P60. Устройство выделяется серьезной защитой кор...
Поделиться в социальных сетях:


Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 и Candy Bianca BWM4 147PH6R/1Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 и Candy Bianca BWM4 147PH6R/1
Обзор iLife V50. Функциональный и недорогой робот-пылесосОбзор iLife V50. Функциональный и недорогой робот-пылесос
Обзор WD Red 8 TB (WD80EFZX). Жесткий диск для NAS и RAIDОбзор WD Red 8 TB (WD80EFZX). Жесткий диск для NAS и RAID
Обзор Vivo Y95. Смартфон с экраном Halo FullView и NFCОбзор Vivo Y95. Смартфон с экраном Halo FullView и NFC
Обзор SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 64GB. Флешка для смартфонов и планшетов с microUSBОбзор SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 64GB. Флешка для смартфонов и планшетов с microUSB
Предварительный обзор Xiaomi Mi Notebook...
Предварительный обзор Xiaomi Mi NotebookБольшинство современных пользователей считает, что лучшим ноутбуком на рынке является MacBook. Частично я...
Обзор TSIOQUE. Красивая головоломка...
Обзор TSIOQUE. Красивая головоломкаДовелось мне поиграть в довольно забавную и увлекательную игру под названием TSIOQUE. Стоит отметить, что...
Обзор Corsair Vengeance 5180 Gaming PC. ...
Обзор Corsair Vengeance 5180 Gaming PC. В последнее время множество производителей игровых железок стали выпускать свои собственные полноценные к...
Обзор Thief Simulator. Жулик, не воруй!...
Обзор Thief Simulator. Жулик, не воруй!Изначально я очень скептически отнесся к игре про вора. Симуляторов подобного плана было очень много, но ...
Предварительный обзор Zhongshan Subor Z+...
Предварительный обзор Zhongshan Subor Z+Некоторое время назад в сети появилась информация о китайском игровом компьютере, который вроде как долже...
Предварительный обзор Yongnuo YN450. Фот...
Предварительный обзор Yongnuo YN450. ФотПроизводители мобильных телефонов постоянно соревнуются в плане производительности своих устройств, качес...
Предварительный обзор Thermaltake Versa ...
Предварительный обзор Thermaltake Versa Все мы понимаем, что современный пользователь при сборке персонального компьютера хочет получить не тольк...
Обзор Press Inc. Нестандартный кликер...
Обзор Press Inc. Нестандартный кликерНе могу сказать, что я большой фанат залипать в подобного рода игры, но Press Inc. прямо затянула на очен...
Предварительный обзор AOC C32V1Q. Стильн...
Предварительный обзор AOC C32V1Q. СтильнВ последнее время мониторы с разрешением 4К пользуются повышенным спросом — они стоят заметно дешевле, че...
Обзор Apparition. Вам будет страшно...
Обзор Apparition. Вам будет страшноВ последнее время к нам в реакцию присылают массу интересных и довольно необычных проектов. Некоторые из ...
Avast представила новые продукты для защ...
Avast представила новые продукты для защПо заявлениям представителей компании Avast, киберпреступления в современном мире выходят на первый план,...
Предварительный обзор Vivo Y93. Отличный...
Предварительный обзор Vivo Y93. ОтличныйВ последнее время производители смартфонов все чаще радуют нас доступными моделями, которые при этом обла...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor