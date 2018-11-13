Обзор iLife V50. Функциональный и недорогой робот-пылесос

Сегодня в рамках «Лаборатории» мы детально изучим робот-пылесос iLife V50 от компании Chuwi. Эта модель предлагает хорошую баланс между функционалом и стоимостью. Один из самых доступных пылесос с протиркой пола, среди доступных на российском рынке. За основу была взята модель iLife V5s Pro с отдельным баком для жидкости, в тестируемом сегодня пылесосе пользователю самому надо будет смачивать тряпку из микрофибры.

iLife V50 обзор

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Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением пылесоса и данными по техническим характеристикам. Комплект включает зарядную станцию, блок питания с евровилкой, пульт ДУ с батарейками, две запасные щетки-кисточки, запасные фильтры, салфетки из микрофибры, щетку для очистки, съемный блок под тряпку и набор документации.

Внешний вид

Выполнен iLife V50 в традиционном форм-факторе. Основным материалом корпуса выступает пластик.

Каркас из белого материала, крышка с окрашена в золотистый. Внешние поверхности с покрытием, позволяющем удалять накопившиеся загрязнения.

Верхняя часть съемная, она скрывается отсек с контейнером для сбора загрязнений. Открывается нажатием на заднюю часть крышки.

С фронтальной стороны подпружиненный бампер, смягчающий столкновение с твердыми препятствиями. Здесь же находится ряд датчиков, используемых для ориентации в пространстве.

Единственная сенсорная кнопка управления расположена на верхней грани. С помощью нее можно запустить процесс уборки. Рядом с кнопкой ряд светодиодных индикаторов, отображающих уровень заряда.

За движение iLife V50 отвечает два резиновых колеса с протектором. Они дополнены центральным поворотным роликом по центру. Проходимость хорошая.

На фронтальной стороне размещены две износостойкие щетки, контактная группа для зарядной станции и датчики перепада высоты. Съемный блок с тряпкой из микрофибры, фиксируется на заднюю часть.

Аккумулятор

Пульт

За автономную работу отвечает Li-Ion аккумулятор с емкостью 2600 мАч. Её хватает примерно на 2-2.5 часа уборки. Восстановление заряда проходит за 5 часов. Заявленная площадь уборки до 150 квадратных метров.В конструкции используется циклонный фильтр и прозрачный контейнер с емкостью 300 мл. Мощность 50 Вт, мощность всасывания 500 Па.

Тесты

Основная задача iLife V50 заключается в ежедневной сухой очистке пола в помещении. Влажная уборка только условная опция, с учетом того, что требуется частое смачивание тряпки из микрофибры. Но само наличие тряпки является хорошим подспорьем по уборке мелкой пыли с пола.

За процесс уборки тут отвечает пара боковых щеток с износостойким ворсом и всасывающее отверстие по центру. Мусор собирается в контейнер емкостью 300 мл. Применена высокоэффективная система фильтрация, задерживающая мельчайшую пыль и аллергены. Два фильтра с разной текстурой на пути движения воздуха.

Обслуживание заключается в очистке контейнера и переодическом удалении волос и загрязнений на щетках. Напомним, в комплекте есть как сменные боковые щетки, так и набор фильтров.

Поддерживается автоматическое определение оптимальной траектории движения в зависимости от окружающих предметов и формы комнаты. Отдельно стоит отметить наличие режима точечной уборки и очистки углов. Для получения эффективного результата рекомендуем установить автоматический запуск на каждый день в заданное время.

Итоги по iLife V50

За время тестов продемонстрировал эффективную уборку ковровых покрытий с небольшим ворсом и гладких полов. Док-станцию находит корректно. Шум во время работы умеренный.iLife V50 при своей невысокой стоимости продемонстрировал высокую эффективность уборки и хорошую функциональность. К сильным сторонам отнесем расширенную комплектацию, возможность протирки пола влажной тряпкой, большая площадь убираемой площади на одном заряде, сменную батарею, система фильтрации мелкой пыли и аллергенов, низкий уровень шума, недорогие расходники. Не устроить может малый объем контейнера.