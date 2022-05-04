Обзор iRobot Roomba j7. Робот-пылесос с продвинутым ИИ

Некоторое время назад в моем доме поселился замечательный сосед – робот-пылесос iRobot Roomba j7. Цена у него, скажем прямо, не маленькая, но за месяц использования, я понял, что оно того стоит: устройство не только обладает эффективной трехэтапной системой уборки, но и продвинутым искусственным интеллектом. Робот создает карты, распознает и объезжает временные препятствия, прогнозирует появление мусора, учитывает желания хозяина, умеет работать по расписанию и так далее. Сегодня мы расскажем об этом умном помощнике более подробно.

Комплект поставки

Робот поставляется в двойной коробке: транспортировочную можно сразу выбросить, а вот внутренняя хорошо подойдет для хранения пылесоса, когда тот долгое время не используется. Все элементы аккуратно разложены на жестком ложементе. Помимо самого Roomba j7, в комплектацию входят зарядная станция, кабель питания, запасные боковая щетка и HEPA-фильтр, а также документация. Существует еще версия Roomba j7+, которая поставляется вместе с базой автоматической очистки, но она стоит уже гораздо дороже.

Конструкция

Roomba j7 выполнен в круглом дизайне. Его размеры (338x87 мм) позволяют пылесосу проникать в большинство труднодоступных мест, вес же составляет 3.4 кг. В качестве основного материала выбран матовый пластик черного цвета, который практически не собирает пыль и царапины. Сверху располагаются логотип и единственная кнопка с круговой подсветкой.

В передней части находится камера с мощным светодиодом. Именно благодаря ей, робот ориентируется в пространстве, объезжая препятствия. Там же расположен подвижный бампер, смягчающий удары. С боков есть датчики, которые помогают пылесосу следовать вдоль стен. Сзади установлен мусоросборник: для его извлечения достаточно нажать находящуюся рядом кнопку.

Теперь заглянем снизу. По центру находятся две турбощетки, которые выполняют основную работу по сбору пыли и мусора. Для передвижения используются два колеса с независимой подвеской и резиновыми протекторами, а также съемный ролик спереди: пылесос с легкостью форсирует порожки и ковры. Рядом с колесиком расположены зарядные контакты. С одного бока установлена вращающаяся щетка с тремя кисточками, с противоположного – сенсор, записывающий маршрут. По периметру находятся датчики перепада высоты, не позволяющие Roomba j7 свалиться с лестницы.

Зарядная станция порадовала своей компактностью (145x135x90 мм). Она имеет форму уголка: снизу расположены контакты, а на вертикальном участке нанесено изображение, на которое ориентируется Roomba j7, когда заезжает на зарядку. Резиновые ножки не дают ей смещаться. Сзади подключается кабель питания длиной 1.5 м, там же предусмотрены специальные выступы, куда можно намотать лишнее.

Тесты

Для активации Roomba j7 нужно нажать клавишу на верхней панели, при этом кольцо станет белым. Повторное касание запустит уборку всей квартиры. Если дотронуться еще раз, то робот встанет на паузу, а после удержания – беззвучно отправится на базу, сменив цвет кольца на синий. При каких-либо ошибках раздастся звуковой сигнал, а кольцо окрасится в красный. К сожалению, заставить пылесос убирать локальные зоны нельзя.

Roomba j7 оснащен трехэтапной системой уборки: резиновые выступы турбощеток ловко подхватывают пыль и мусор, создаваемое разряжение втягивает все это внутрь, а боковая щетка вытаскивает остатки из труднодоступных мест. Используя показания специального датчика внутри, пылесос убирает самые загрязненные зоны наиболее тщательно. Робот эффективно справляется со своими задачами на любых поверхностях: плитке, ламинате, линолеуме и ковровых покрытиях с малым или средним ворсом, оставляя лишь немного пыли по углам. Уборщик проходит каждую комнату «змейкой», а после объезжает ее по периметру.

Мусор накапливается в контейнере объемом 400 мл, которого хватает на 3-4 уборки. На выходе установлены фильтры грубой и тонкой (HEPA) очистки. Последний фильтрует 99.9% частиц размером свыше 0.3 мм. О заполнении мусоросборника, пылесос сообщает звуковым и световым сигналами, но при желании, можно все равно заставить его продолжить уборку. Работает Roomba j7 достаточно тихо (60 дБ). Аккумулятора хватает на 100 минут использования, за которые робот успевает убрать около 70 квадратных метров поверхности. Если этого недостаточно, то когда заряд будет заканчиваться, пылесос съездит подзарядиться на базу, а затем продолжит с того же места, где и окончил. На восстановление энергии уходит также 100 минут.

Работа с приложением

Как видим, пылесос без проблем управляется напрямую, но гораздо больше возможностей он получает после установки на смартфон фирменной утилиты iRobot Home. Первым делом необходимо подключить его к домашнему Wi-Fi. Кроме удаленного запуска, можно также запрограммировать уборку по расписанию или даже начать ее автоматически, когда в доме никого не будет. В последнем случае используется данные с GPS-датчика смартфона или показания сенсоров умного дома. Поддерживается и голосовое управление.

В процессе уборки, Roomba j7 умеет строить карту квартиры, запоминать несколько разных вариантов, автоматически определяя нужный в данный момент план. Благодаря этому, робот лучше ориентируется в пространстве, а хозяин может посылать его убираться лишь в определенных комнатах или зонах. Есть возможность просматривать историю и маршруты, а по звуковому сигналу можно быстро обнаружить пылесос, если он затеряется где-нибудь в квартире.

Доступно три вида уборки. При «ежедневной» используется один проход всех участков, при «интенсивной» – два, а в смешанном режиме Roomba j7 объезжает большие комнаты один раз, а маленькие – два.

Алгоритмы робота позволяют анализировать запросы хозяина. Если заставлять Roomba j7 убираться на кухне каждый раз после ужина, то через некоторое время это действие будет внесено в расписание. При наличии же кошки, искусственный интеллект предложит увеличить частоту уборки на период линьки. С каждым проходом робот будет все больше совершенствоваться, улучшая свою эффективность.

Обслуживание

Роботы-пылесосы очень любят «кушать» оказавшиеся на их пути пакеты и провода. В результате уборка прерывается, а из устройства приходится вытаскивать все инородные предметы. Roomba j7 научился этого избегать, заранее распознавая препятствия, и объезжая его. Также робот фотографирует встреченные преграды, предлагая владельцу самому определить, что следует делать в похожих случаях.

Обслуживание Roomba j7 выполняется очень легко: практически все элементы, требующие очистки можно снять. Рекомендуется раз в месяц промывать под проточной водой мусоросборник, выбивать пыль из HEPA-фильтра, очищать турбощетки и колесико от намотавшихся волос, а также протирать сухой тканью корпус, контакты и датчики. На все про все уходит минут пять. Спустя год также потребуется заменить боковую щетку и HEPA- фильтр, благо в комплекте идут запасные. В приложении показывается износ заменяемых элементов.

Выводы

Roomba j7 – отличный помощник, которого практически не видно, если настроить уборку по расписанию. Благодаря двум турбощеткам, он эффективно справляется с очисткой любых поверхностей. С помощью карты можно задавать зоны для уборки, а иногда он и сам предлагает варианты оптимизации. Пылесос умеет работать в паре с полотером Braava M6, а также встраиваться в систему умного дома. Робот научился объезжать временные препятствие, чем свел к минимуму свои шансы застрять или размазать «неожиданности» домашних любимцев. Так же немаловажным плюсом является простота обслуживания. Узнать больше о Roomba j7 можно на официальном сайте iRobot.