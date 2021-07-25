Обзор j5create JCD543. Мульти хаб для ультрабука

Что объединяет большинство современных ноутбуков, как на платформе Windows так и Mac OS? Это сложности с отводом тепла при длительной нагрузке и ограниченное количество портов/разъемов. Изучаемая сегодня док-станция j5create JCD543 эффективно решает оба этих вопроса.

j5create JCD543

В интернет-магазине он представлен в iCases и доступен за 8 990 рублей.
Лучшая цена j5create JCD543

Комплектация

Упакован в коробку вытянутой формы с изображением хаба и подробными данными по характеристикам. Комплект включает интерфейсный кабель и документацию.

j5create JCD543

Внешний вид

В отличие от рассмотренных ранее j5create JCD383 и j5create JCD389, этот мультихаб выполняет еще и функцию подставки под ноутбук. Верхняя его плоскость расположена под углом.

j5create JCD543

На него можно установить ультрабук, обеспечив свободный доступ воздуха к вентиляционным решеткам на основании, а именно такое расположение чаще всего и встречается.

j5create JCD543

Помимо улучшения работы штатного охлаждения, меняется угол наклона рабочей плоскости клавиатуры. В таком положении работать с ней удобно.

j5create JCD543

Разъемы выведены на тыльной грани. Удачное решение, позволяющее организовать аккуратную укладку на рабочем столе. Кабели не будут мешаться во время работы.

j5create JCD543

Набор портов у j5create JCD543 включает питающий USB-C, RJ-45, слоты под карты памяти SD и microSD, USB 3.1, три полноразмерных USB 3.0, два HDMI и DisplayPort, спаренный аудиоразъем и VGA.

j5create JCD543

Подключить к док-станции можно до трех мониторов. Один по HDMI, второй по VGA (актуально под проекторы и устаревшие модели) и третий через HDMI или DisplayPort. Последние работают группой и одновременно в ней активен только один.

j5create JCD543

Гнездо питания USB-C с поддержкой PowerDelivery 100W. К нему подключается адаптер питания ноутбука или планшета. Как итог, у ультрабука или подключаемого устройства будет занят только один USB-C.

j5create JCD543

Интерфейсный кабель скрывается под защитной крышкой. Для нее выбирается одна из двух сторон выхода. При перевозке можно хранить в том же пенале.

Тесты

Мы эксплуатируем j5create JCD543 с ноутбуком Lenovo Yoga C740-14IML. Ширина корпуса USB-хаба позволяет ставить ноутбуки с разной диагональю экрана. Стоит на ней устойчиво, за счет прорезиненной накладки не смещается при наборе текста.

j5create JCD543

Отдельно проводили тестирование с Macbook Air. Проблем с работой на разных платформах выявлено не было. К слову, можно включать не только ноутбуки, но и планшеты, и смартфоны. Корректно работало для вывода изображения со смартфона OnePlus 9 Pro.

j5create JCD543

Полноразмерные USB используются для подключения внешних накопителей, периферии. Один из разъемов оптимизирован для проведения зарядки носимых устройств. Есть USB 3.1 с поддержкой Gen.1.

j5create JCD543

Слоты для карты памяти двух форматов исполнения. Обмен данных проходит быстро. Проводной доступ к сети для снижения пинга и разгрузки беспроводной сети в помещении. В целом все потребности этот USB-хаб закрывает.

Итоги

j5create JCD543 станет оптимальным выбором при поиске USB-хаба для современного ультрабука, включая Macbook. Улучшение отвода тепла, повышение удобства работы с клавиатурой, подключение дополнительной периферии, вывод изображения на три монитора, поддержка проекторов, два вида карт памяти, проводной доступ в сеть и поддержка питания PowerDelivery 100W.
Комментарии и отзывы j5create JCD543
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