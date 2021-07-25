Обзор j5create JCD543. Мульти хаб для ультрабука

В интернет-магазине он представлен в iCases и доступен за 8 990 рублей.
На него можно установить ультрабук, обеспечив свободный доступ воздуха к вентиляционным решеткам на основании, а именно такое расположение чаще всего и встречается.
Помимо улучшения работы штатного охлаждения, меняется угол наклона рабочей плоскости клавиатуры. В таком положении работать с ней удобно.
Разъемы выведены на тыльной грани. Удачное решение, позволяющее организовать аккуратную укладку на рабочем столе. Кабели не будут мешаться во время работы.
Набор портов у j5create JCD543 включает питающий USB-C, RJ-45, слоты под карты памяти SD и microSD, USB 3.1, три полноразмерных USB 3.0, два HDMI и DisplayPort, спаренный аудиоразъем и VGA.
Подключить к док-станции можно до трех мониторов. Один по HDMI, второй по VGA (актуально под проекторы и устаревшие модели) и третий через HDMI или DisplayPort. Последние работают группой и одновременно в ней активен только один.
Гнездо питания USB-C с поддержкой PowerDelivery 100W. К нему подключается адаптер питания ноутбука или планшета. Как итог, у ультрабука или подключаемого устройства будет занят только один USB-C.
Интерфейсный кабель скрывается под защитной крышкой. Для нее выбирается одна из двух сторон выхода. При перевозке можно хранить в том же пенале.
Отдельно проводили тестирование с Macbook Air. Проблем с работой на разных платформах выявлено не было. К слову, можно включать не только ноутбуки, но и планшеты, и смартфоны. Корректно работало для вывода изображения со смартфона OnePlus 9 Pro.
Полноразмерные USB используются для подключения внешних накопителей, периферии. Один из разъемов оптимизирован для проведения зарядки носимых устройств. Есть USB 3.1 с поддержкой Gen.1.
Слоты для карты памяти двух форматов исполнения. Обмен данных проходит быстро. Проводной доступ к сети для снижения пинга и разгрузки беспроводной сети в помещении. В целом все потребности этот USB-хаб закрывает.