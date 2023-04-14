Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками

Нашим сегодняшним гостем стал смартфон realme 10 Pro. Его особенностями являются IPS-экран на 6,72 дюйма с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 695 5G, основная камера на 108 Мпикс, аккумулятор на 5000 мАч и, конечно же, невероятно тонкие рамки вокруг дисплея. В данном обзоре мы расскажем, как он себя ведет в условиях реальной жизни.

Комплектация

realme 10 Pro поставляется в классической для бренда желтой коробки. Внутри нее находятся сам смартфон, силиконовый чехол, скрепка для извлечения лотка SIM-карт, кабель USB Type-C, блок питания на 33 Вт, руководство пользователя и гарантийный талон. На экран с завода наклеена защитная глянцевая пленка.

Внешний вид

По сравнению с предшественником, дизайн realme 10 Pro сильно изменился. Первое, что бросается в глаза, так это прямые грани корпуса. Благодаря этому смартфон при желании можно поставить хоть в вертикальное положение. Корпус изготовлен целиком из пластика, поэтому вес смартфона составляет всего 192 грамма.

К нам на тест попала версия смартфона в золотом цвете. В данном случае на задней крышке будет нанесен многослойный узор, состоящий из россыпи блесток и множества лучей. Поверхность глянцевая, поэтому все разводы от пальцев будут собираться крайне быстро.

Еще модель существует в двух других цветах: голубой и черный. В обеих случаях задняя крышка уже будет матовой.

Блок камер сильно выпирает, из-за чего спустя время они могут начать царапаться. Сейчас этот нюанс касается 99% всех актуальных смартфонов. Решить ситуацию может лишь чехол, благо в комплект поставки realme 10 Pro он входит.

Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку разблокировки. Срабатывает он быстро и точно.

Слот для симок, к сожалению, является комбинированным. В него можно установить либо две SIM-карты, либо MicroSD карту объемом до 1 Тбайт, вместо одной из них.

На нижнюю грань вынесены аудиоджек, микрофон, разъем USB Type-C и основной динамик, который работает в вместе с разговорным, тем самым они образуют стереопару.

Экран

realme 10 Pro оснастили большим экраном на 6,72-дюйма с разрешением 1080 x 2400 пикселей и соотношением сторон 20:9. Тип матрицы IPS. Цвета выглядят естественными. Запас яркости находится на отметке около 600 нит, что не мало. Их более чем хватает, чтобы пользоваться устройством на улице при солнечном свете. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, эту факту однозначно будут рады все геймеры и любители плавного интерфейса.Одной из главных фишек смартфона являются тонкие рамки вокруг экрана, за счет которых смартфон выглядит крайне футуристично. Но всю красоту немного портит нижний подборок, имеющий чуть большую толщину.Еще экран может похвастаться сертификацией TÜV Rheinland, которая подтверждает минимальное излучение вредного синего цвета от него.

Из основного в настройках экрана можно активировать темную тему, включить автояркость, подкорректировать цветовую схему, изменить цветовую температуру, включить функцию защиты глаз от вредного синего света и поменять частоту обновления на постоянные 120 Гц или 60 Гц. К тому же, есть поддержка технологии повышения цветопередачи в видео, которая увеличивает контрастность изображения.

Начинка

realme 10 Pro 5G оснастили тем же восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 695 5G, который был в прошлом поколении realme 9 Pro 5G. В принципе, решение оправданное, ведь он все еще является актуальным по своему уровню производительности. Его хватает, чтобы запускать на высоких настройках графики PUBG Mobile, Standoff 2 и Call Of Duty Mobile. При продолжительных игровых сессиях смартфон начинает греться, но не настолько, чтобы это становилось невыносимым.

realme 10 Pro существует в двух конфигурациях. В первом случае в смартфоне будет установлено 128 Гбайт, а во втором 256 Гбайт встроенной памяти. У нас на обзоре старшая версия. Количество оперативной памяти в обоих случаях будет составлять 8 Гбайт. Есть возможность ее расширить на дополнительные 4-8 Гбайт за счет использования части свободной внутренней памяти.

Смартфон работает на ОС Android 13 с установленной сверху свежей оболочкой realme UI 4.0, которая была сильно переработана. Интерфейс стал выглядеть еще более минималистичным и лаконичным. Также в нее завезли множество интересных функций. К примеру, появился режим «Концентрация внимания». Внутри него можно выбрать приложения, от которых вы не хотите получать уведомления какой-то период времени. Кроме того, хочется отметить, что теперь в «Ночном режим» экран становится черно-белым, благодаря чему будет меньше хотеться лишний раз взять смартфон в руки.Еще realme 10 Pro имеет Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.1 и модуль NFC для бесконтактной оплаты.

Камера

В realme 10 Pro 5G камера состоит из двух модулей:- Основной на 108 Мпикс с сенсором Samsung ISOCELL HM6, со светосилой f/1,75, фокусное расстояние: 23,6 мм;- Вспомогательный портретный модуль на 2 Мпикс со светосилой f/2,4. В дневное время суток на основную камеру получаются довольно насыщенные и детализированные фотографии. realme заявляет, что в данной модели используется алгоритм обработки изображений нового поколения, который учитывает все детали. От себя скажем, что ее положительная роль в итоговом качестве фотографий однозначно чувствуется. Говоря конкретнее, это выражается в степени контрастности и яркости фото. Такте есть поддержка AI-режима, который умеет определять типы сцен в кадре.

Для условий недостаточной освещенности в смартфоне предусмотрен ночной режим. Он относительно неплохо справляется со сглаживанием шумов и повышением резкости фотографий.

Фронтальная камера имеет 16-мегапиксельный сенсор со светосилой f/2,45. Снимки на него выходят довольно четкими и резкими. Поддержка портерного режима, который в состоянии красиво размыть задний фон естественно есть.

Аккумулятор

realme 10 Pro 5G может снимать видео в разрешении Full HD при скорости 30 кадров в секунду. Оптическая стабилизация не предусмотрена.Смартфон получил батарею объемом 5000 мАч, и эта емкость для смартфонов realme уже стала неким стандартом. С учетом энегоэффетивного процессора, его хватает на весь день активной работы даже, если не отказывать себе в удовольствии периодически запускать игры. Уровень яркости был выставлен на отметке около 70%.Чтобы полностью зарядить смартфона от комплектной зарядки SuperVOOC Charge на 33 Вт понадобится чуть больше 1 часа.

Итоги

realme 10 Pro 5G — это отличный выбор для тех, кто ищет недорогой смартфон с хорошим уровнем производительности и впечатляющим дизайном. К его остальным положительным сторонам стоит отнести большой экран на 120 Гц, быстрый сканер отпечатков пальцев, приличное качество фотографий, наличие самой актуальной ОС Android 13 и большой запас автономности. Из минусов мы выделили отсутствие ультраширокоугольного модуля.