Обзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерами

Относительно недавно в России начал официально продаваться realme C25. Визуально он мало чем отличается от предыдущих моделей данной серии. В данном обзоре мы разберемся в плане чего в смартфоне произошли заметные изменения и стоит ли он того, чтобы рассматривать его к покупке.

Комплектация

realme C25 поставляется в ярко-желтой коробке. Внутри нее можно найти сам смартфон, прозрачный силиконовый чехол, кабель USB Type-C, блок питания на 18 Вт и всю необходимую документацию.

Внешний вид

По дизайну realme C25 претерпел минимальное количество изменений. Здесь используется корпус идентичного форм-фактора, что мы видели в C21, который выполнен из того практичного матового пластика. Градиент на задней крышке немного видоизменился. Теперь на нем нанесена вертикальная полоска с большой надписью «realme».

В России и других странах realme C25 доступен в двух цветах: серый и голубой.

Сканер отпечатков пальцев находится на прежнем месте. Работает он просто молниеносно, один из самых быстрых на нашей памяти.

Слот тройной. В нем можно одновременно разместить две SIM карты и Micro SD объемом до 256 Гбайт.

Все органы управления в виде клавиши разблокировки и качельки регулировки громкости расположились на правой грани.

Наконец-то серия смартфонов C от realme перешли на разъем USB Type-C. Из остальных элементов на нижнюю грань выведены основной динамика, микрофон и аудиоджек.

Экран

realme C25 оснащен дисплеем на 6.5 дюйма с разрешением 1600х720 пикселей и соотношением сторон 20:9. Плотность пикселей составляет 270 ppi, поэтому изображение не выглядит сильно зернистым. Тип матрицы IPS. Благодаря этому все цвета передаются довольно точно и насыщенно. Полезная площадь экрана находится на отметке в 88,7%.

Максимальный уровень яркости 480 нит позволяет с комфортом пользоваться смартфоном в солнечную погоду. В C21 этот показатель составлял только 400 нит.Вырез под фронтальную камеру выполнен в каплевидной форме. В целом, выглядит аккуратно. С помощью данной камеры можно разблокировать смартфон. Сам процесс занимает доли секунд, а проблемы с распознаванием могут произойти только в условиях недостаточной освещенности.

Начинка

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре MediaTek G70 на частоте до 2.0 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайт, а внутренней 64 Гбайт. realme C25 получил ОС Android 11 с установленной сверху оболочкой realme UI 2.0. Wi-Fi поддерживает работу на частотах 2,4 и 5 ГГц, а Bluetooth имеет актуальную версию 5.0. NFC для бесконтактной оплаты тоже присутствует.

С играми C25 справляется на достойном для своего класса уровне. PUBG Mobile идет по умолчанию на высоком уровне графики с достаточным запасом fps. С более простыми проектами по типу Brawl Stars дела обстоят еще лучше.

Камера

Основная камера в realme C25 состоит из трех модулей: основная на 48 Мпикс с апертурой f/1.8, черно-белый на 2 Мпикс с апертурой f/2.4 и макромодуль на 2 Мпикс с апертурой f/2.4. Два последних являются второстепенными и не несут собой практически никакой пользы, впрочем, как и во всех других смартфонах, где заявлено наличие подобных модулей.Основной модуль камеры делает четкие снимки, особенно если включить режим HDR. Тогда картинка становится более насыщенной и детализированной. Также есть режим ночной съемки. Благодаря нему фотографии в темное время суток выходят не самыми плохими.

Фронтальная камера обладает разрешением в 8 Мпикс и апертурой f/2.0. Качество получаемых снимков достойное. Все в резкости и фокусе. Есть поддержка режима бьютификации, в котором можно настроить степень интенсивности каждого из 8 параметров.

Аккумулятор

Касательно видео, то его можно записывать при максимальном разрешении в 1080P при 60 fps. Какая-либо стабилизация отсутствует.Емкость батареи одна из самых больших, которая в принципе только может быть — 6000 мАч. Хватает его надолго, ведь realme C25 еще и обладает экономным HD дисплеем и энергоэффективным процессором. Все это сильно играет на руку на итоговый запас автономности. У нас смартфон спокойно прорабатывал два дня с утра и до позднего вечера, и это при выставленной яркости в 75%.Смартфон поддерживает быструю зарядку на 18 Вт. Благодаря этому до 100% он заряжается за 2,5 часа. Из неожиданного здесь есть поддержка функции обратной зарядки.

Итоги

realme C25 произвел впечатление добротного смартфона, который во многих аспектах обошел свое предыдущее поколение. Теперь в нем еще больший аккумулятор на 6000 мАч, есть функция обратной зарядки, используется разъем USB Type-C и увеличилось разрешение основной камеры до 48 Мпикс, а фронтальной до 8 Мпикс. Из других плюсов стоит отметить практичный корпус, яркий дисплей, неплохой запас производительности, присутствует модуль NFC и Wi-Fi, поддерживающий работу в двух диапазонах.