realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте

Предполагается установка карты памяти и SIM в съемный лоток. В Redmi Note 13 второй слот в нем гибридный, нужно будет выбирать между дополнительной памятью или SIM, в realme C67 выбирать не нужно и память и второй номер.
Рамки на лицевой стороне рамки узкие. Фронтальные камеры располагаются в компактном островке. Из отличий отметим характерное наличие ИК-порт в линейке Xiaomi, который может использоваться для управления бытовой техникой.
Оба телефона оснащены стереодинамиком и выдают хорошее качество звучания. Сохранили возможность проводного подключения наушников через аудиоразъем.\
Отличием стало размещение сканера отпечатка пальца, подэкранный в Redmi и физическая кнопка в realme. Второй вариант удобнее и быстрее.
Отличия между ними заключаются в типе установленного экрана. В Redmi Note 13 установлен 6.67 дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц, а в realme C67 матрица IPS с диагональю 6.67. Несмотря на то что считается, что AMOLED лучше, но в недорогом сегменте у этого типа экрана чаще всего наблюдается ШИМ, как итог усталость глаз, ну и общая особенность с выгоранием в длительной эксплуатации.
Сама же яркость здесь несмотря на разные матрицы схожа, достигает 1000 нит. Получаем что при отсутствии мерцания, используемый здесь IPS дает сочную картинку и возможность беспроблемной эксплуатации под прямыми солнечными лучами.
В ходе эксплуатации заметили отличия в проведении бесконтактных платежей. realme C67 можно было прикладывать разными частями крышки, а в Redmi Note 13 срабатывание терминала проходило только если касаться частью которая располагается ближе к камере. Как выяснили, это связано с расположением антенны NFC, беспроблемную работу обеспечивали антенны по всей рамке, а более точечная работа связана с обычной антенной.
В современных смартфонах важным параметром является качество съемки. realme C67 включает блок из 108 Мп основной и 2 Мп портретной, а в Redmi Note 13 – основная 108 Мп, 8 Мп широкоугольник и 2 Мп макро. Это матрица Samsung HM6.
Набор режимов съемки предлагаемый тут похож. Есть как автоматические алгоритмы с Al, так и специализированные, а также профессиональный с ручным выбором параметров.
Отдельно приведем пример видеосъемки. Рабочим разрешением является Full HD.