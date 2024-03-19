realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте

Телефоны в ценовом до 20 тысяч рублей являются одними из самых распространённых и востребованных, решая весь круг задач, включая разговоры, общение, фотосъемку и использование других приложений. Это своего рода «золотая середина» по соотношению технического оснащения, возможностей и стоимости. Сегодня мы в «лоб» сравним сразу два смартфона realme C67 и Redmi Note 13, расклад цен следующий: 6/128 Гбайт – 16 тысяч и 6/128 Гбайт – 22 тысячи соответственно.

realme C67 или Redmi Note 13

Комплектация

Стартовый комплект смартфонов включает помимо зарядника и кабеля также защитный чехол.

realme C67 или Redmi Note 13

Внешний вид

Сейчас сложно удивить внешним исполнением, оба телефона представляют собой неразборные моноблоки. Представлены в нескольких расцветках и каких-либо огрехов во внешнем исполнении замечено не было.

realme C67 или Redmi Note 13

Предполагается установка карты памяти и SIM в съемный лоток. В Redmi Note 13 второй слот в нем гибридный, нужно будет выбирать между дополнительной памятью или SIM, в realme C67 выбирать не нужно и память и второй номер.

realme C67 или Redmi Note 13

Рамки на лицевой стороне рамки узкие. Фронтальные камеры располагаются в компактном островке. Из отличий отметим характерное наличие ИК-порт в линейке Xiaomi, который может использоваться для управления бытовой техникой.

realme C67 или Redmi Note 13

Оба телефона оснащены стереодинамиком и выдают хорошее качество звучания. Сохранили возможность проводного подключения наушников через аудиоразъем.\

realme C67 или Redmi Note 13

Отличием стало размещение сканера отпечатка пальца, подэкранный в Redmi и физическая кнопка в realme. Второй вариант удобнее и быстрее.

realme C67 или Redmi Note 13

Экран

realme C67 или Redmi Note 13

Отличия между ними заключаются в типе установленного экрана. В Redmi Note 13 установлен 6.67 дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц, а в realme C67 матрица IPS с диагональю 6.67. Несмотря на то что считается, что AMOLED лучше, но в недорогом сегменте у этого типа экрана чаще всего наблюдается ШИМ, как итог усталость глаз, ну и общая особенность с выгоранием в длительной эксплуатации.

realme C67 или Redmi Note 13

Сама же яркость здесь несмотря на разные матрицы схожа, достигает 1000 нит. Получаем что при отсутствии мерцания, используемый здесь IPS дает сочную картинку и возможность беспроблемной эксплуатации под прямыми солнечными лучами.

realme C67 или Redmi Note 13

Платформа

Построены смартфоны на платформе Qualcomm Snapdragon 685, выполненной по 6нм техпроцессу. Четыре ядра Cortex-A73 и четыре Cortex-A53. Отличия есть в типе накопителя под хранение данных, EMMC 5.1 и UFS 2.1. На выходе оба дают достаточно высокий уровень быстродействия и отсутствие проблем при работе с приложениями. В свободное время можно будет поиграть в игры со сложной графикой, включая PUBG и Genshin Impact.

realme C67 или Redmi Note 13

В ходе эксплуатации заметили отличия в проведении бесконтактных платежей. realme C67 можно было прикладывать разными частями крышки, а в Redmi Note 13 срабатывание терминала проходило только если касаться частью которая располагается ближе к камере. Как выяснили, это связано с расположением антенны NFC, беспроблемную работу обеспечивали антенны по всей рамке, а более точечная работа связана с обычной антенной.

Автономная работа

Установлена батарея с емкостью 5000 мАч. Но при схожем техническом оснащении есть разница во времени автономной работы, влияет на это программная оптимизация. В синтетической нагрузке с выставленной на высокий уровень яркости получили следующий результат.

realme C67 или Redmi Note 13

Камеры

realme C67 или Redmi Note 13

В современных смартфонах важным параметром является качество съемки. realme C67 включает блок из 108 Мп основной и 2 Мп портретной, а в Redmi Note 13 – основная 108 Мп, 8 Мп широкоугольник и 2 Мп макро. Это матрица Samsung HM6.

realme C67 или Redmi Note 13

realme C67 или Redmi Note 13

realme C67 или Redmi Note 13

realme C67 или Redmi Note 13

realme C67 или Redmi Note 13

Набор режимов съемки предлагаемый тут похож. Есть как автоматические алгоритмы с Al, так и специализированные, а также профессиональный с ручным выбором параметров.

realme C67 или Redmi Note 13

realme C67 или Redmi Note 13

Отдельно приведем пример видеосъемки. Рабочим разрешением является Full HD.

Сравнение камеры realme C67 и Redmi Note 13

Фронтальная камера 8 Мп против 16 Мп, светосила 2.0 против 2.4.

realme C67 или Redmi Note 13

realme C67 или Redmi Note 13

Софт

realme C67 работает под управлением операционной системы Android 14 с оболочкой realme UI. Redmi Note 13 на момент тестирования под управлением Android 13 MIUI 14. Приятнее и проще в работе C67, но в MIUI больше дополнительных опций. Хотя как показали тесты автономности, программные оптимизации не в пользу таких расширений.

Сравнение оболочки realme C67 и Redmi Note 13

Итоги

По итогам нескольких недель активной эксплуатации двух смартфонов, наш выбор за realme C67, у нее сбалансированное техническое оснащение и меньше проблем для повседневной эксплуатации, при этом он еще и дешевле.
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