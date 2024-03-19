realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте

Телефоны в ценовом до 20 тысяч рублей являются одними из самых распространённых и востребованных, решая весь круг задач, включая разговоры, общение, фотосъемку и использование других приложений. Это своего рода «золотая середина» по соотношению технического оснащения, возможностей и стоимости. Сегодня мы в «лоб» сравним сразу два смартфона realme C67 и Redmi Note 13, расклад цен следующий: 6/128 Гбайт – 16 тысяч и 6/128 Гбайт – 22 тысячи соответственно.

Комплектация

Стартовый комплект смартфонов включает помимо зарядника и кабеля также защитный чехол.

Внешний вид

Сейчас сложно удивить внешним исполнением, оба телефона представляют собой неразборные моноблоки. Представлены в нескольких расцветках и каких-либо огрехов во внешнем исполнении замечено не было.

Предполагается установка карты памяти и SIM в съемный лоток. В Redmi Note 13 второй слот в нем гибридный, нужно будет выбирать между дополнительной памятью или SIM, в realme C67 выбирать не нужно и память и второй номер.

Рамки на лицевой стороне рамки узкие. Фронтальные камеры располагаются в компактном островке. Из отличий отметим характерное наличие ИК-порт в линейке Xiaomi, который может использоваться для управления бытовой техникой.

Оба телефона оснащены стереодинамиком и выдают хорошее качество звучания. Сохранили возможность проводного подключения наушников через аудиоразъем.\

Отличием стало размещение сканера отпечатка пальца, подэкранный в Redmi и физическая кнопка в realme. Второй вариант удобнее и быстрее.

Экран

Отличия между ними заключаются в типе установленного экрана. В Redmi Note 13 установлен 6.67 дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц, а в realme C67 матрица IPS с диагональю 6.67. Несмотря на то что считается, что AMOLED лучше, но в недорогом сегменте у этого типа экрана чаще всего наблюдается ШИМ, как итог усталость глаз, ну и общая особенность с выгоранием в длительной эксплуатации.

Сама же яркость здесь несмотря на разные матрицы схожа, достигает 1000 нит. Получаем что при отсутствии мерцания, используемый здесь IPS дает сочную картинку и возможность беспроблемной эксплуатации под прямыми солнечными лучами.

Платформа

Построены смартфоны на платформе Qualcomm Snapdragon 685, выполненной по 6нм техпроцессу. Четыре ядра Cortex-A73 и четыре Cortex-A53. Отличия есть в типе накопителя под хранение данных, EMMC 5.1 и UFS 2.1. На выходе оба дают достаточно высокий уровень быстродействия и отсутствие проблем при работе с приложениями. В свободное время можно будет поиграть в игры со сложной графикой, включая PUBG и Genshin Impact.

Автономная работа

В ходе эксплуатации заметили отличия в проведении бесконтактных платежей. realme C67 можно было прикладывать разными частями крышки, а в Redmi Note 13 срабатывание терминала проходило только если касаться частью которая располагается ближе к камере. Как выяснили, это связано с расположением антенны NFC, беспроблемную работу обеспечивали антенны по всей рамке, а более точечная работа связана с обычной антенной.Установлена батарея с емкостью 5000 мАч. Но при схожем техническом оснащении есть разница во времени автономной работы, влияет на это программная оптимизация. В синтетической нагрузке с выставленной на высокий уровень яркости получили следующий результат.

Камеры

В современных смартфонах важным параметром является качество съемки. realme C67 включает блок из 108 Мп основной и 2 Мп портретной, а в Redmi Note 13 – основная 108 Мп, 8 Мп широкоугольник и 2 Мп макро. Это матрица Samsung HM6.

Набор режимов съемки предлагаемый тут похож. Есть как автоматические алгоритмы с Al, так и специализированные, а также профессиональный с ручным выбором параметров.

Сравнение камеры realme C67 и Redmi Note 13

Отдельно приведем пример видеосъемки. Рабочим разрешением является Full HD.Фронтальная камера 8 Мп против 16 Мп, светосила 2.0 против 2.4.

Софт

Сравнение оболочки realme C67 и Redmi Note 13

Итоги

realme C67 работает под управлением операционной системы Android 14 с оболочкой realme UI. Redmi Note 13 на момент тестирования под управлением Android 13 MIUI 14. Приятнее и проще в работе C67, но в MIUI больше дополнительных опций. Хотя как показали тесты автономности, программные оптимизации не в пользу таких расширений.По итогам нескольких недель активной эксплуатации двух смартфонов, наш выбор за realme C67, у нее сбалансированное техническое оснащение и меньше проблем для повседневной эксплуатации, при этом он еще и дешевле.