Обзор realme XT 8/128GB. Самый «народный» смартфон 2019 года

Realme буквально «взорвала» рынок, предложив пользователям смартфоны в 1,5 раза дешевле конкурентов с аналогичными характеристики. Realme XT – представитель среднебюджетного сегмента с ценой в 20 000 рублей и набором практически флагманских характеристик, включающих великолепную 64-мегапиксельную камеру, мощное «железо», отличный экран, интересный дизайн и хорошую автономность. Так же тут найдутся такие радости, как подэкранный сканер отпечатков, NFC-модуль, разъем для наушников и удобная оболочка.

Комплектация

Комплект поставки весьма традиционен для китайских брендов: телефон, силиконовый бампер, наклеенная пленка, скрепка, зарядка, кабель USB Type-C и документация.

Хотя в моем экземпляре оказался зарядный блок с «британской» вилкой, у аппаратов, купленных в России будет привычная нам «европейская».

Дизайн

Устройство продается в двух перламутровых расцветках: «Белый жемчуг» и «Синий жемчуг». Лично мне больше приглянулся первый вариант, поскольку на нем незаметны отпечатки пальцев, да и синий цвет в этом году слишком уж популярен. Во время переливов можно заметить гиперболические блики.

Обе панели прикрыты защитными стеклами Gorilla Glass 5. Соединяющая их рамка изготовлена из пластика. На задней панели расположен выступающий модуль квадрокамеры, рядом – светодиодная вспышка.

Органы управления разнесены на разные стороны: справа находится клавиша блокировки, слева – кнопки регулировки громкости и негибридный слот под карты. Снизу расположились в ряд: mini jack, микрофон, разъем USB Type-C и основной динамик. Как в лучших традициях дорогих телефонов, сверху находится микрофон для шумоподавления.

Разговорный динамик расположен в месте перехода на верхнюю рамку. Под ним, в V-образном вырезе находится фронтальная камера.

Экран

Наличие минимальных рамок позволяет глубже погружаться в контент и удобнее взаимодействовать с устройством одной рукой. Габариты гаджета 158.7x75.2x8,6 мм, вес 183 грамма. Сборка выполнена хорошо – ничего не скрипит при нажатии или скручивании, а кнопки не люфтят.В Realme XT установлен дисплей с диагональю 6,4 дюйма и Super AMOLED-матрицей производства Samsung, а ведь еще буквально несколько лет назад сложно было представить, что топовые дисплеи корейской компании будут применяться в среднебюджетных китайских телефонах. Соотношение сторон 19.5:9, разрешение – 2340x1080 точек, плотность – 402 ppi. Экран распознает до 10 одновременных касаний.

Все достоинства AMOLED-технологии налицо. Цветопередача сочная, контрастность высокая, черный цвет по-настоящему черный, углы обзора максимальные, цвета не искажаются при отклонении от вертикали. Поддерживается автоматическая регулировка яркости, которая на максимальном значении достигает 450 нит. Этого хватит для работы в солнечный день, но не под прямыми лучами. В настройках можно регулировать цветовую гамму, делая ее более теплой или холодной, имеется монохромный и ночной режимы, а также подавление мерцания. Еще одна замечательная опция, идеально подходящая под этот дисплей - Always on Display, которая позволяет отображать часы, дату и заряд на выключенном экране, при этом практически не расходуя батарейку.

«Железо»

Под экраном расположен оптический дактилоскопический датчик третьего поколения от компании Goodix, который активируется, если взять смартфон в руки. Хотя, срабатывание по-прежнему происходит чуть медленнее, чем в ультразвуковых, но это совершенно не влияет на эксплуатационные качества: на разблокировку тратится менее 0,4 с. Процесс сопровождается приятной анимацией, которую можно настраивать. На мокрые пальцы сканер практически не реагирует, но его всегда подстраховывает разблокировка по лицу.Смартфон работает на чипе Qualcomm Snapdragon 712 (10 нм), где два ядра Kryo 360 Gold – высокопроизводительные (2,3 ГГц), а 6 Kryo 360 Silver – энергосберегающие (1,7 ГГц). За отображение графики отвечает Adreno 616. Оперативной памяти тут установлено аж 8 ГБ, постоянной – 128 ГБ с возможностью установить microSD без ущерба для двухсимочности, дополнительно поддерживается режим OTG. Отличная платформа, производительности которой хватит для любых задач. Кроме этого, процессор не нагревается под нагрузкой, а, значит, можно забыть о троттлинге. В синтетических тестах смартфон показывает результаты значительно выше среднего, при реальной эксплуатации интерфейс не лагает, приложения запускаются быстро, а игры не «тормозят» даже на максимальных настройках.

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Приятно осознавать, что эксклюзивно для российской версии установлен чип NFC, так что смартфоном можно легко расплачиваться в магазинах или транспорте. Телефон имеет двухдиапазонный Wi-Fi a/b/g/n/ac, хорошо работающий даже при слабом сигнале, Bluetooth 5.0 и LTE (для обеих SIM-карт).

Камеры

Технология LTE Cat.12 позволяет загружать файлы с максимальной скоростью до 600 Мбит/с и передавать – до 50 Мбит/с. Поддерживаются все распространенные навигационные системы, с холодного старта телефон определяет свое местоположение за 10-15 секунд. Есть FM-радио, и поддерживаются высококачественные беспроводные аудиокодеки aptX и aptX HD.Тренд 2019 года, заключающийся в практически бесконтрольном увеличении числа камер и их разрешения, не обошел стороной и Realme XT: в смартфоне целых 5 камер, и главная из них на 64 Мп. Помимо запредельного разрешения, модуль может похвастаться светосильной оптикой f/1,8 с фазовым автофокусом. Самое интересное, что камера, по умолчанию, снимает в разрешении всего 16 Мп, таким образом работает технология Quad Bayer, которая объединяет 4 соседних пикселя в один большой субпиксель, чтобы он мог получать больше света. На самом деле, если вы не собираетесь распечатывать свое фото на всю стену, то разницы в качестве, по сравнению с режимом 64 Мп, не заметите, а вот зуммирование в последнем работать не будет.

Сказать, что снимки получаются отличными – ничего не сказать. Камера демонстрирует хороший динамический диапазон, быструю фокусировку, отличную детализацию снимков, которая позволяет делать 10-кратный цифровой зум без особого ущерба качеству. Снимает она неплохо даже при плохом освещении, а специальный режим позволяет получить отличные кадры даже ночью. ИИ сам определяет сцены, помогая выставлять оптимальные настройки. Видео может писаться в 4K. Но в режиме FullHD (30 fps) работает программная стабилизация, позволяющая получить плавную картинку даже во время бега. Качество роликов получается средним – иногда заметин «эффект желе». В темное время суток заметно много шумов.

Вторая камера снабжена ультраширокоугольным объективом (119 град.) с диафрагмой f/2,2 и сенсором на 8 Мп. Модуль не имеет автофокуса, поэтому нормально снимать получится только удаленные объекты, причем с искажениями перспективы. По качеству она сильно уступает основному модулю, очень слабо справляясь в плохих условиях съемки.

Третья камера отвечает за макросъемку. Она позволяет снимать предметы с расстояния около 2 см, не больше, и не меньше, так как автофокуса тоже нет, а смешное разрешение в 2 Мп не позволяет надеяться на высокое качество: зачастую получается лучше кадр, если сделать снимок на основную камеру, а затем кропнуть снимок. Еще одна камера работает совместно с основной, выполняя роль сенсора глубины. Алгоритм практически безошибочно отделяет людей и статуи от фона, демонстрируя эффект бокэ, а вот с объектами, отличными от гуманоидных, такой фокус не проходит. Вопрос, почему эту же роль не может выполнять любая другая камера в смартфоне остается открытым.

Фронтальный модуль имеет разрешение 16 Мп и диафрагму f/2, при этом отсутствуют автофокус, стабилизация и светодиодная вспышка, но, несмотря на это, качество снимков весьма хорошее: видны мельчайшие элементы, а цвета остаются естественными.

Теперь об интерфейсе. На мой взгляд, он получился довольно странным. Часть режимов выбирается на полосе прокрутки, другая – в ниспадающем меню, а широкоугольный объектив активируется вообще сверху, где расположены настройки. Не сказать, что это прямо ужасная проблема, но придется потратить время на привыкание. Из интересных режимов доступны: «Портрет», «Ultra 64 Mp», «Ночной режим», «Панорама», «Эксперт», «Ultra macro», а также «Ускоренная» и «Замедленная» съемки (до 960 fps). Есть HDR, опция «Насыщенные цвета» и различные фильтры. В смартфоне также есть продвинутая функция бьютификации, причем, если при съемке на основную камеру можно регулировать лишь ее интенсивность, то на фронтальной можно менять отдельные элементы: овал лица, подбородок, нос, глаза и т.д.

Автономность

Довольно емкая батарея на 4000 мАч, интеллектуальные функции энергосбережения и Super AMOLED-дисплей позволяют смартфону демонстрировать внушительную автономность. Так, видеоролики при включенном Wi-Fi он способен проигрывать в течение 20 часов на среднем уровне яркости, в современных играх он продержится около 9 часов, а тест PC Mark разрядил телефон до 20% за 17 часов. Во время ожидания (режим полета), батарея расходуется всего на 3% в сутки. При обычной эксплуатации телефон проживет, в среднем, 2 дня (в обычном режиме) или 2,5 дня (с «темной темой»). Смартфон поддерживает быструю зарядку VOOC 3.0, которая позволяет с комплектным адаптером (20 Вт) восстановить заряд до 50% за 35 минут, а полностью аппарат заряжается за 1 ч 20 минут.

Софт

Realme XT работает на собственной оболочке Color OS, перешедшей по наследству от смартфонов OPPO. Данная версия 6.0.1 базируется на Android 9 Pie. В первом квартале 2020 года ожидается обновление до Android 10. Оболочка, сочетающая преимущества Android и iOS, удобная, быстрая и красивая.

Из особенностей можно отметить игровой режим Hyper Boost 2.0, который не только повышает производительность, но и защищает от перегрева, позволяет принимать звонки, не выходя из игры, может блокировать яркость и ограничивать доступ к сети другим приложениям, чтобы не загружать канал. Собственный интеллектуальный помощник определит количество пройденных шагов, выведет избранный контакт, последний альбом с фотографиями или подскажет прогноз погоды. Впрочем, он не мешает работать и Google Assistant.

Вывод

Поддерживаются жесты для управления и такие приятные функции, как двойное касание для разблокировки, автоматический ответ при поднесении к уху, скриншот тремя пальцами, быстрый запуск приложений с выключенного телефона и так далее. Еще стоит отметить возможности для кастомизации интерфейса: можно настраивать количество значков на экране, менять шрифты и так далее. Большое внимание уделено безопасности: система предотвращает сканирование паролей, несанкционированную записи экрана, видео- и аудиозапись. Есть тут и «Детский режим», и «Файловый сейф» с доступом по паролю или отпечатку.Realme XT доказал, что хороший телефон может стоить недорого. Здесь есть буквально все, что нужно большинству пользователей от смартфона: качественный Super AMOLED экран со встроенным быстрым дактилоскопическим датчиком, хорошую производительность и автономность, удобною оболочку и NFC-модуль, тройной слот для карт, разъем mini jack и FM-радио. Больше же всего меня смог порадовать основной модуль камеры, который снимает на уровне гораздо более дорогих устройств. Устройство действительно может стать «народным» телефоном, главное правильно выстроить стратегию продаж.