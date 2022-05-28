Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраном

По всей видимости, realme при создании своего первого лэптопа решили воспользоваться тем же подходом, что и в своих смартфонах, а именно поместить в небольшое устройство, как можно больше полезных технологий, при этом оставив ценник на приемлемом уровне. В случае с realme book это воплотилось в виде внедрения 2K экрана, процессора Intel Core i5-1135G7, быстрого SSD на 512 Гб и зарядки на 65 Вт. Получилось ли им создать стоящую компактную рабочую машинку? Рассказываем в нашем обзоре.

Комплектация

realme book поставляется в небольшой белой коробке. Внутри нее находятся сам ноутбук, кабель питания USB Type-C - USB Type-C длиной 2 метра, зарядное устройство на 65 Вт и руководство пользователя. У нас на тесте была версия ноутбука не для российского рынка без европейской вилки и нанесённой на клавиатуру кириллицы.

Внешний вид

realme book не выглядит замудренным. Это простой и лаконичный ультрабук толщина всего 15 мм. Его вес составляет 1,48 кг, что немного, учитывая размер экрана ноутбука на 14 дюймов. Ноутбук выполнен целиком из алюминия. Естественно, такой вариант по всем параметрам лучше пластика.

realme book доступен в сером и синем цветах. Последний выглядит менее заезжено.

Касательно крышки ноутбука у нас есть две новости: одна плохая, а другая хорошая. Первая заключается в том, что она слишком тугая, поэтому одной рукой ее не открыть. Вторая же новость — крышка открывается под углом почти 180 градусов, так что за ноутбуком получится поработать под любым удобным положением.

Сверху крышки находятся веб-камера миниатюрных размеров, светодиод и пара микрофонов. Разрешение камеры составляют стандартные 720p.

Теперь поговорим о клавиатуре. Она имеет x-образный механизм ножек, поэтому при нажатии на любую область клавиши она не прогибается под углом, а равномерно уходит вниз. Ход клавиатуры 1.3 мм. Есть встроенная двухуровневая подсветка для работы в условиях недостаточной освещенности.

Нашлось место и для сканера отпечатка пальцев. Его наличие в ноутбуках уже становится правилом хорошего тона, ведь благодаря нему процесс авторизации в систему через ввод пароля вместо привычных нескольких секунд занимает мгновение. Сканер реагирует на касания довольно шустро.

Тачпад большой. Покрытие полуматовое. Поверхность гладкая, по этой причине водить пальцем по всей поверхности комфортно. Поддержка жестов, естественно, есть.

Количество разъемов близко к минимуму. Слева находятся два USB Type-C. Подключить кабель питания можно к любому из них.

Справа расположились USB Type-A 3.1 и аудиоджек. Очень хотелось бы здесь еще видеть HDMI и картридер.

Стереодинамики в realme book расположились снизу по бокам. В разработку аудиосистемы принимали участие DTS Harman. Качество звука выше среднего, играет четко и объемно. Запас громкости приличный.

Экран

В ноутбук установили экран на 14 дюймов. Его разрешение составляет 2160 × 1440 пикселей (2K). Тип матрицы IPS. Картинка красочная, в том числе из-за использования глянцевого покрытия экрана вместо привычного матового. Только вот поработать на улице при солнечном свете выйдет с трудом. С другой стороны, мало кому приходится сидеть за ноутбуком при таких условиях. Заявленный пиковый запас яркости находится на отметке 400 нит.Цветовой охват экрана соответствует стандарту 100% sRGB. По этой причине на ноутбуке можно без проблем обрабатывать фотографии или работать с видео с корректными цветами.

Соотношение сторон непривычное — 3:2. Вообще, это плюс, так как на экране помещается больше материала. Например, при просмотре страниц в браузере или наборе текста в Word. Единственное, что при просмотре фильма со стандартными параметрами 16:9 сверху и снизу будут отображаться черные полосы.

Начинка

realme book RMNB 1002 на российском рынке существует только в одной конфигурации с четырехядерным процессором Intel Core 11-го поколения i5-1135G7 с базовой тактовой частотой 2.4 ГГц и до 4.2 ГГц в режиме Turbo Boost. Он построен по 10-нм техпроцессу.

Объем оперативной памяти составляет 8 Гбайт. Она выполнена по типу LPDDR4X, поэтому показатели скорости и энергоэффективности на высоком уровне. Расширить количество ОЗУ никаким образом нельзя.

В качестве внутреннего диска выступает SSD накопитель типа M.2 от Samsung объемом 512 Гбайт. Он работает по шине PCIe 3.0 x4.Видеокарта интегрированная — Intel Iris Xe. Ее производительности хватает, чтобы запустить Ведьмака 3 на среднем уровне графики или World of Tanks на тех же средних при FullHD разрешении. При высокой нагрузке кулеры ноутбука переходят в активную стадию работы и начинают сильно шумать. Для тонкого лэптопа ситуация довольно ожидаемая.

Время работы

По части автономности ноутбук заслуживает исключительно положительной оценки. При работе с офисными программами и браузере с выставленной яркостью 60% и включенным Wi-Fi realme book проработал около 8 часов.От комплектной зарядки PD Super-Fast Charge на 65 Вт ноутбук заряжается крайне быстро. За 30 минут он способен зарядиться до 50%, а до 100% за 1 час 40 минут.

Итоги

realme удалось создать достойный компактный ноутбук для повседневных задач с хорошим запасом автономности. Он мало весит и не занимает собой много места, так что его можно всегда взять с собой. К его остальным преимуществам стоит отнести красочный экран формата 3:2, неплохой запас производительности, удобную клавиатуру, качественный звук и быструю зарядку. Из минусов мы выделили отсутствие картридера и разъема HDMI.