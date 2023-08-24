Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20

Летом Tecno официально запустила в России новую серию смартфонов Camon 20, включающую несколько моделей, объединенные «кристаллическим» дизайном корпуса, и включающая сразу четыре модели Tecno Camon 20 c ценником 14990 рублей, Camon Pro 4G – 17990, Camon Pro 5G – 23990 и Camon 20 Premier – 33990. Изучать мы будем на примере младшего и наиболее доступного смартфона, но при этом оснащен контрастным AMOLED дисплеем, накопителем объемом 256 Гбайт, 8 Гбайт оперативной памяти с технологией автоматического увеличения до 16 Гбайт, 64 Мп основной и 32 Мп фронтальной камерами, емким аккумулятором с быстрой 33 Вт зарядкой.

Tecno Camon 20

Комплектация

Коробка из плотного картона с минималистичным оформлением, на обратной ее стороне приведены данные по характеристикам. Комплект включает силиконовый чехол, скрепку для лотка SIM, адаптер питания, USB-C кабель, руководство пользователя.

Tecno Camon 20

Tecno Camon 20 обзор

Внешний вид

Представлен в нескольких вариантах расцветки корпуса, это предрассветный черный, голубая фиалка и белый ледник. У всех них интересный рисунок задней крышки в виде геометрических фигур составленных в виде мозаики и переливающихся с разными оттенками при попадании лучей света.

Tecno Camon 20

Для модели недорогого сегмента он собран и выглядит с заделом на премиальность. Толщина корпуса 7.8 мм. Он защищен от влаги и пыли соответствуя требованиям класса IP53.

Tecno Camon 20

В верхнем углу две камеры выполненные в виде двух круглых объективов, слегка выступающих за пределы корпуса. И в той же стилистике выполнен светодиодный объектив с яркой подсветкой, состоящий из четырех диодов.

Tecno Camon 20

Боковые рамки у корпуса прямые, выполнены из пластика. В крышку и на дисплей переходят с небольшим закруглением. Здесь в отличие от крышки, которая у Tecno Camon 20 матовая, она глянцевая и поэтому со временем будет собирать следы пальцев.

Tecno Camon 20

Справа раздельный регулятор громкости и кнопка включения. Слева выдвижной лоток в который можно будет установить две SIM-карты и карту памяти. Выбирать необходимости нет задействовать можно все три слота.

Tecno Camon 20

На нижнем торце разъем USB-C, решетка динамика, отверстие микрофона и аудиоразъем. Второй динамик на верхнем торце, выдавая стереосцену.

Tecno Camon 20

Фронтальная сторона в виде компактного островка, не отнимающего полезную площадь дисплей и не перекрывающего уведомления. Боковые рамки узкие.

Tecno Camon 20

Сканер отпечатка пальца интегрирован в нижнюю часть дисплея. Срабатывает точно и быстро, в памяти можно хранить несколько пальцев. Активация его сопровождается анимацией в зоне расположения.

Tecno Camon 20

Экран

Чаще всего смартфоны ценового сегмента до 20 тысяч рублей оснащаются IPS дисплеем, Tecno Camon 20 же оснащен AMOLED матрицей с диагональю 6.7 дюймов. Она дает преимущество в высокой контрастности и хорошей читаемости на улице.

Tecno Camon 20

Установленный здесь прошел сертификацию TUV Rheinland и поддерживает DCI-P3. Он не мерцает на широком диапазоне выставленного уровня яркости. Разрешение составляет 1080х2400 пикселей. Детализация высокая. Частота обновления 60 Гц.

Tecno Camon 20

Поддерживает темную тему оформления. Есть встроенное расписание для активации безопасного режима отображения изображения. Доступен настраиваемый Always-on-Display.

Tecno Camon 20

Платформа

Tecno Camon 20 построен на платформе с процессором MediaTek Helio G85 с восемью ядрами, два из которых работают на частоте 2 ГГц, а шесть других на 1.8 ГГц. Выполнен он на 12 нм техпроцессе. Смартфон выдает комфортный уровень быстродействия, обеспечивая стабильную работу при запуске приложений и позволяя играть в игры с 3D-графикой.

Tecno Camon 20

Здесь используется трехступенчая система охлаждения, состоящая из графена, высокополимерного геля и жидкостного охлаждения. Такое исполнение обеспечило отсутствие заметного нагрева и при продолжительной нагрузке.

Tecno Camon 20

Под хранение выделен накопитель объемом 256 Гбайт типа eMMC. На борту LPDDR4X память объемом 8 Гбайт, плюс реализована поддержка виртуального увеличения памяти до 16 Гбайт в зависимости от текущей нагрузки.

Tecno Camon 20

Wi-Fi модуль работает на частоте 5 ГГц с поддержкой запуска точки доступа для раздачи интернета. Два слота с LTE, обеспечивающих хорошее качество приема. Bluetooth версии 5.0 с кодеками LDAC, SBC и AAC. Есть бесконтактные платежи, корректно работающие с Mir Pay и другими платежными системами.

Аккумулятор

Емкость встроенного аккумулятора у Tecno Camon 20 составляет 5000 мАч. В синтетическом тесте давал 10.5 часов беспрерывной работы с выставленной на средний уровень яркости дисплеем. В обычной эксплуатации с учетом использования модулей связи заряда хватит с запасом на весь день и проведение зарядки будет требоваться раз в 1.5-2 дня. Поддерживается быстрая зарядка и данная модель комплектуется адаптером 33 Вт. Полный цикл восстановления занимает 65 минут, при этом первая половина займет 30 минут.

Камера

Главный модуль камеры с разрешением 64 Мп, диафрагмой F/1.7 и фазовой фокусировкой. Дополнена она 2 Мп сенсором глубины с диафрагмой F/2.4, а также Al модулем с диафрагмой F/2.0.

Tecno Camon 20

Tecno Camon 20

Tecno Camon 20

Tecno Camon 20

Tecno Camon 20

Камера дает высокодетализированные снимки. Поддерживается автоматический HDR. Есть дополнительные режимы среди которых замедленная, портретная, улучшенная ночная, документы и AR. Смартфон сам умеет распознавать тип снимаемых объектов и общую сцену, подбирая оптимальный пресет автоматических настроек. Доступны и режимы украшения лица.

Tecno Camon 20

Tecno Camon 20

Tecno Camon 20

Фронтальная камера с разрешением 32 Мп, диафрагмой F/2.4 и крупным размером пикселей 0.8 мкм. Хорошее качество снимков при разном освещении.

Tecno Camon 20

Для видеосъемки доступны варианты с 2K и частотой 30 кадров в секунду, а также Full HD с опцией HDR.

Тест камеры Tecno Camon 20

Софт

Tecno Camon 20

Работает на базе операционной системы Android 13 с оболочкой HiOS 13. Приятное внешнее исполнение с инструментами для индивидуальной кастомизации. Память не перегружена дополнительным софтом.

Tecno Camon 20

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ итоге получаем хорошо сбалансированный смартфон в «народном» сегменте. Tecno Camon 20 сочетает себе привлекательное внешнее исполнение, контрастный AMOLED дисплей, 8-ядерный процессор, аккумулятор с длительным временем автономной работы и быстрой зарядки, большой объем оперативной и основной памяти, отличное качество съемки, бесконтактные платежи, силиконовый бампер в комплекте и стереодинамик. Не устроить может выступающий блок основной камеры, усложняющий эксплуатацию без установки чехла.
Tecno Camon 20 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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