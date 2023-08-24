Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20

Летом Tecno официально запустила в России новую серию смартфонов Camon 20, включающую несколько моделей, объединенные «кристаллическим» дизайном корпуса, и включающая сразу четыре модели Tecno Camon 20 c ценником 14990 рублей, Camon Pro 4G – 17990, Camon Pro 5G – 23990 и Camon 20 Premier – 33990. Изучать мы будем на примере младшего и наиболее доступного смартфона, но при этом оснащен контрастным AMOLED дисплеем, накопителем объемом 256 Гбайт, 8 Гбайт оперативной памяти с технологией автоматического увеличения до 16 Гбайт, 64 Мп основной и 32 Мп фронтальной камерами, емким аккумулятором с быстрой 33 Вт зарядкой.

Комплектация

Коробка из плотного картона с минималистичным оформлением, на обратной ее стороне приведены данные по характеристикам. Комплект включает силиконовый чехол, скрепку для лотка SIM, адаптер питания, USB-C кабель, руководство пользователя.

Tecno Camon 20 обзор

Внешний вид

Представлен в нескольких вариантах расцветки корпуса, это предрассветный черный, голубая фиалка и белый ледник. У всех них интересный рисунок задней крышки в виде геометрических фигур составленных в виде мозаики и переливающихся с разными оттенками при попадании лучей света.

Для модели недорогого сегмента он собран и выглядит с заделом на премиальность. Толщина корпуса 7.8 мм. Он защищен от влаги и пыли соответствуя требованиям класса IP53.

В верхнем углу две камеры выполненные в виде двух круглых объективов, слегка выступающих за пределы корпуса. И в той же стилистике выполнен светодиодный объектив с яркой подсветкой, состоящий из четырех диодов.

Боковые рамки у корпуса прямые, выполнены из пластика. В крышку и на дисплей переходят с небольшим закруглением. Здесь в отличие от крышки, которая у Tecno Camon 20 матовая, она глянцевая и поэтому со временем будет собирать следы пальцев.

Справа раздельный регулятор громкости и кнопка включения. Слева выдвижной лоток в который можно будет установить две SIM-карты и карту памяти. Выбирать необходимости нет задействовать можно все три слота.

На нижнем торце разъем USB-C, решетка динамика, отверстие микрофона и аудиоразъем. Второй динамик на верхнем торце, выдавая стереосцену.

Фронтальная сторона в виде компактного островка, не отнимающего полезную площадь дисплей и не перекрывающего уведомления. Боковые рамки узкие.

Сканер отпечатка пальца интегрирован в нижнюю часть дисплея. Срабатывает точно и быстро, в памяти можно хранить несколько пальцев. Активация его сопровождается анимацией в зоне расположения.

Экран

Чаще всего смартфоны ценового сегмента до 20 тысяч рублей оснащаются IPS дисплеем, Tecno Camon 20 же оснащен AMOLED матрицей с диагональю 6.7 дюймов. Она дает преимущество в высокой контрастности и хорошей читаемости на улице.

Установленный здесь прошел сертификацию TUV Rheinland и поддерживает DCI-P3. Он не мерцает на широком диапазоне выставленного уровня яркости. Разрешение составляет 1080х2400 пикселей. Детализация высокая. Частота обновления 60 Гц.

Поддерживает темную тему оформления. Есть встроенное расписание для активации безопасного режима отображения изображения. Доступен настраиваемый Always-on-Display.

Платформа

Tecno Camon 20 построен на платформе с процессором MediaTek Helio G85 с восемью ядрами, два из которых работают на частоте 2 ГГц, а шесть других на 1.8 ГГц. Выполнен он на 12 нм техпроцессе. Смартфон выдает комфортный уровень быстродействия, обеспечивая стабильную работу при запуске приложений и позволяя играть в игры с 3D-графикой.

Здесь используется трехступенчая система охлаждения, состоящая из графена, высокополимерного геля и жидкостного охлаждения. Такое исполнение обеспечило отсутствие заметного нагрева и при продолжительной нагрузке.

Под хранение выделен накопитель объемом 256 Гбайт типа eMMC. На борту LPDDR4X память объемом 8 Гбайт, плюс реализована поддержка виртуального увеличения памяти до 16 Гбайт в зависимости от текущей нагрузки.

Аккумулятор

Wi-Fi модуль работает на частоте 5 ГГц с поддержкой запуска точки доступа для раздачи интернета. Два слота с LTE, обеспечивающих хорошее качество приема. Bluetooth версии 5.0 с кодеками LDAC, SBC и AAC. Есть бесконтактные платежи, корректно работающие с Mir Pay и другими платежными системами.Емкость встроенного аккумулятора у Tecno Camon 20 составляет 5000 мАч. В синтетическом тесте давал 10.5 часов беспрерывной работы с выставленной на средний уровень яркости дисплеем. В обычной эксплуатации с учетом использования модулей связи заряда хватит с запасом на весь день и проведение зарядки будет требоваться раз в 1.5-2 дня. Поддерживается быстрая зарядка и данная модель комплектуется адаптером 33 Вт. Полный цикл восстановления занимает 65 минут, при этом первая половина займет 30 минут.

Камера

Главный модуль камеры с разрешением 64 Мп, диафрагмой F/1.7 и фазовой фокусировкой. Дополнена она 2 Мп сенсором глубины с диафрагмой F/2.4, а также Al модулем с диафрагмой F/2.0.

Камера дает высокодетализированные снимки. Поддерживается автоматический HDR. Есть дополнительные режимы среди которых замедленная, портретная, улучшенная ночная, документы и AR. Смартфон сам умеет распознавать тип снимаемых объектов и общую сцену, подбирая оптимальный пресет автоматических настроек. Доступны и режимы украшения лица.

Фронтальная камера с разрешением 32 Мп, диафрагмой F/2.4 и крупным размером пикселей 0.8 мкм. Хорошее качество снимков при разном освещении.

Тест камеры Tecno Camon 20

Софт

Для видеосъемки доступны варианты с 2K и частотой 30 кадров в секунду, а также Full HD с опцией HDR.

Работает на базе операционной системы Android 13 с оболочкой HiOS 13. Приятное внешнее исполнение с инструментами для индивидуальной кастомизации. Память не перегружена дополнительным софтом.

Итоги

В итоге получаем хорошо сбалансированный смартфон в «народном» сегменте. Tecno Camon 20 сочетает себе привлекательное внешнее исполнение, контрастный AMOLED дисплей, 8-ядерный процессор, аккумулятор с длительным временем автономной работы и быстрой зарядки, большой объем оперативной и основной памяти, отличное качество съемки, бесконтактные платежи, силиконовый бампер в комплекте и стереодинамик. Не устроить может выступающий блок основной камеры, усложняющий эксплуатацию без установки чехла.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".