Обзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплей

Не так давно мы проводили тесты смартфона vivo V23 , вместе с ним компания анонсировала и запустила vivo V23e. Среди его особенностей отмечаются 8-ядерный процессор, AMOLED-дисплей с FHD+, основная камера с тремя модулями, быстрая зарядка 44 Вт. Как и у старшей модели его крышка меняет цвет под воздействием яркого света.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона. Комплект включает блок питания, переходник с USB-C на аудиоразъем, наушники, USB-С кабель, скрепку для лотка, прозрачный чехол и документацию.

Внешний вид

Интересно обыгран эффект с изменяемым цветом на крышке. Она переливается при попадании яркого цвета.

Дополнительно к этому нанесен рисунок, разделяющий ее на отдельные островки. Каждый из них переливается и сочетается с соседним.

Выполнена она из пластика. За счет светлого цвета на нем не видны царапины и следы пальцев.

Но эксплуатировать его без установленного защитного чехла будет проблематично из-за выступающего блока основной камеры, расположенного в верхней зоне крышки.

Лицевая сторона vivo V23e защищена стеклом. В верхней зоне каплевидный вырез. С завода дополнительно нанесена защитная пленка.

На нижнем торце комбинированный лоток под две SIM и карту памяти. По центру разъем USB-C, используемый для передачи данных и зарядки. Аудиоразъема нет, но в стартовом наборе есть переходник на аудиоразъем и проводная гарнитура.

Экран

Справа кнопка включения и регулятор громкости. Кнопки окрашены в цвет боковой рамки. Каркас смартфона выполнен из металла.Оснащается AMOLED дисплеем с диагональю 6.44 дюйма. Разрешение 1080х2400 пикселей. Пиковая яркость экрана достигает 720 кд/м2. На среднем уровне яркости присутствует ШИМ-модуляция.

Платформа

Частота обновления ограничена отметкой 60 Гц.На борту 8-ядерный процессор MediaTek Helio G96, выполненный по 12 нм техпроцессу. Установлены 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти. С учетом того, что это относительно недорогая модель такой объем памяти весомый плюс.

Интерфейс работал плавно. Проблем с запуском приложений замечено не было. Работает на базе Android 11 с оболочкой FunTouch.

Аккумулятор

Поддерживает LTE, VoLTE и двухдиапазонный Wi-Fi. В приложении для голосовых вызовов есть кнопка для записи разговора, напомним, данная опция недоступна в большинстве смартфонов. Платформа поддерживает аудиокодеки aptX HD.Встроенная в vivo V23e батарейка с емкостью 4050 мАч с выставленным на максимальную яркость экраном давала в среднем 7.5 часов работы в постоянной нагрузке. Комплектуется адаптером питания мощностью 44 Вт.

Камера

Основной модуль с разрешением 64 Мп, диафрагма F/1.79. Дополнительные широкоугольный 8 Мп и 2 Мп макро. Между камерами есть быстрое переключение. Доступен хороший выбор по режимам съемки. Двойная экспозиция. Творческие режимы. Качество съемки у смартфона хорошее.

Фронтальная камера с разрешением 50 Мп. У нее есть автофокусировка, стикеры, украшение лица.

Тест камеры vivo V23e

Итоги

Видеосъемка ограничена разрешением Full HD.vivo V23e – сбалансированный смартфон с высоким качеством съемки, интересным внешним исполнением и актуальным набором модулей связи. Отметим также быструю зарядку, AMOLED дисплей, запись телефонных разговоров. Не устроить может частота обновления 60 Гц, ШИМ-модуляция на низких уровнях яркости.