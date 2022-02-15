Обзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкой

Удаленная работа, онлайн презентации, учеба на расстоянии, все это стало реальностью сегодняшнего дня и на фоне всем известных событий получило развитие как в плане программных инструментов, так и внимания со стороны производителей. Да и не будем забывать про популярность Reels, Shorts в Instagram, TikTok и Youtube. Всем это учтено в изучаемой сегодня новинке - vivo V23, получившей фронтальную камеру с разрешением 50 Мп и поддерживающей автофокусировку.

Комплектация

Версия с объемом памяти 256 Гбайт – 49 990 рублей, 128 Гбайт – 40 990 рублей.Комплект его включает прозрачный чехол, зарядное устройство, USB-кабель, скрепку для лотка, наушники с проводным подключением, переходник на аудиоразъем, документацию.

vivo V23 обзор

Внешний вид

Задняя крышка выполнена из фотохромного стекла с шероховатым покрытием. При попадании лучей света оно изменяет цвет.

В целом, как показала практика нескольких недель его эксплуатации, телефоном можно пользоваться и без установки защитного чехла. Не выскальзывает из рук и не подвержен загрязнению следами пальцев.

У телефона есть несколько вариантов цветовой окраски. Из положительных моментов, отметим блок камеры, не выступающий заметно за пределы основной плоскости.

Крышка переходит в боковую грань без закругления. Каркас vivo V23 из металла. Жесткость у него высокая.

Корпус не разборный. На нижнем торце лоток для двух nanoSIM. В центре разъем USB-C. Аудиоджека нет, но изначально в комплекте предусмотрели переходник и внутриканальные наушники. Кнопка включения и регулятор громкости на правой грани.

Экран

Лицевая сторона с защитным стеклом. Она, как и крышка переходит в боковую грань без закругления. В верхней части вырез сразу с двумя объективами.

На борту 6.4-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 90 Гц. Разрешение экрана составляет 2400х1080 пикселей. Высокая контрастность, присутствует запас по яркости.

Оснащение

Установлен процессор MediaTek Dimensity 920 с высоким уровнем быстродействия. Такие игры как PUBG и Genshin Impact работали на средних настройках графики.

Доступны 8 Гбайт оперативной памяти. Версии с 128 или 256 Гбайт.

Поддерживает 5G. Есть бесконтактные платежи. Wi-Fi с двумя диапазонами.

Аккумулятор

С выставленной частотой 90 Гц и максимальной яркостью экрана смартфон vivo V23 работал около 9 часов. В комплекте со смартфоном идет адаптер 44 Вт. В течение получаса он восстанавливает около 60% заряда.

Камера

Основной модуль в телефоне с разрешением 64 Мп и диафрагмой F/1.89. Есть сверхширокоугольная камера с разрешением 8 Мп и макро камера на 2 Мп. В приложение большой выбор режимов съемки и обработки.

Фронтальная группа состоит из камер 50 Мп и 8 Мп (широкоугольная). Качество снимков с нее отличное.

Тесты камеры vivo V23

Итоги

Фронтальная и основная камеры снимают в разрешении 4К с 60 кадрами в секунду.vivo V23 – смартфон среднего ценового сегмента с интересным визуально эффектом на задней крышке, фронтальной камерой с высоким разрешением. Из плюсов также хорошие показатели автономной работы, высокий уровень быстродействия, наушники с переходников в комплекте.