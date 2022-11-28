Обзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFC

Смартфон vivo V25 Pro относится к предфлагманскому уровню, он оснащен процессором Dimensity 1300, экраном AMOELD с диагональю 6.56 дюймов, 12 и 256 Гбайт памяти, а также тройным модулем основной камеры. Также из особенностей выделяются емкий аккумулятор с быстрой зарядкой, модуль бесконтактных платежей и интегрированный в экран дактилоскопический сканер.

vivo V25 Pro

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство с FlashCharge, силиконовый чехол, проводные наушники, переходник с USB-C на аудиоразъем, USB-C кабель, документацию. Собрано все в коробке с минималистичным внешним видом.

vivo V25 Pro

vivo V25 Pro обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид

Смартфон выполнен в виде классического моноблока в неразборном исполнении. Как и у vivo V25e, здесь есть характерное исполнение блока основных камер с увеличенными внешними линзами.

vivo V25 Pro

Сам блок выступает над поверхностью крышки. Помимо оптики здесь же расположена вспышка TrueTone. Этот модуль при размещении на столе выступает точкой опоры, создавая риск появления царапин. Поэтому в реальной эксплуатации потребуется установка защитного чехла.

vivo V25 Pro

Задняя крышка с тактильным покрытием, напоминающим бархат. Практично и хорошо выглядит.

vivo V25 Pro

Боковая рамка узкая. Крышка и экран с заметным закруглением по краям. Кнопка включения и регулятор громкости выведены на правой стороне.

vivo V25 Pro

На основании у vivo V25 Pro разъем USB-C, решетка динамика и отверстие микрофона, выдвижной лоток для двух nanoSIM.

vivo V25 Pro

Телефон представлен в двух цветах: «Лазурный берег» и «Звездное сияние». В светлом исполнении смотрится выигрышнее.

vivo V25 Pro

Лицевая сторона с защитным стеклом. Фронтальная камера расположена в верхней части экрана в центре. Есть олеофобное и антибликовое покрытия.

vivo V25 Pro

В дисплей интегрирован дактилоскопический сенсор. Активная зона при разблокировке выводится в виде анимации.

Экран

Для вывода изображения используется AMOLED матрица с частотой обновления 120 Гц. В пике его яркость достигает 700 нит. Экран в ходе повседневного использования в типовых сценариях, при просмотре роликов и в играх показал себя на отлично. Смартфон сохраняет читаемость в помещении и на улице.

vivo V25 Pro

Поддерживает Always on Display. При работе заметно не мерцает. В настройках можно менять цветовой баланс, частоту обновления и яркость.

vivo V25 Pro

Платформа

Построен у vivo V25 Pro на базе восьмиядерной платформы MediaTek Dimensity 1300, выполненной по 6 нм техпроцессу. В «полном обвесе» располагает 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт внутренней памяти.

vivo V25 Pro

Шустрый и холодный. При продолжительных сеансах в играх с 3D-графикой крышка не нагревалась.

vivo V25 Pro

Работает в сетях 5G, владелец сможет установить две nanoSIM. еSIM телефон не поддерживает. Wi-Fi с поддержкой двух частот, Bluetooth 5.2 с кодеком aptX HD. Есть бесконтактные платежи с возможностью добавления карт платежной системы МИР.

vivo V25 Pro

Аккумулятор

На борту аккумулятор с емкостью 4830 мАч. С выставленной на максимальную яркость экраном хватает на 9 часов. С автоматической яркостью и частотой 60 Гц даст около 12-13 часов работы. Поддерживает быструю зарядку 66 Вт, полный цикл комплектным адаптером займет 40 минут.

vivo V25 Pro

Камера

vivo V25 Pro

Главный модуль состоит из 64 Мп камеры (F/1.28 и 25мм), широкоугольной 8 Мп (F/2.2 и 16 мм) и 2 Мп макро модуля. Поддерживает оптическую стабилизацию.

vivo V25 Pro

vivo V25 Pro

vivo V25 Pro

vivo V25 Pro

vivo V25 Pro

vivo V25 Pro

vivo V25 Pro

В автоматическом режиме снимает хорошо. У снимков высокая детализация. Не теряется при съемке в ночное время.

vivo V25 Pro

vivo V25 Pro

Видео снимает в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Есть возможность включить стабилизацию.

Тест камеры vivo V25 Pro

Фронтальная камера с разрешением 32 Мп (F/2.45 и 23 мм).

vivo V25 Pro

Софт

Установлена оболочка Funtouch 12 с операционной системой Android 12. Есть предустановленный софт и игры.

vivo V25 Pro

Итоги

vivo V25 Pro – смартфон среднего ценового сегмента со сбалансированными характеристиками и привлекательным внешним исполнением. Экран AMOLED с HDR, хорошее качество съемки фото и видео, высокий уровень быстродействия, бесконтактные платежи, хорошие показатели автономной работы с быстрой зарядкой. Из минусов отметим сложности с эксплуатацией без защитного чехла, дополнительный софт на старте. Не устроить могут отсутствие беспроводной зарядки, слота для карты памяти и аудиоразъема.
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