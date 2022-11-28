Обзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFC

Смартфон vivo V25 Pro относится к предфлагманскому уровню, он оснащен процессором Dimensity 1300, экраном AMOELD с диагональю 6.56 дюймов, 12 и 256 Гбайт памяти, а также тройным модулем основной камеры. Также из особенностей выделяются емкий аккумулятор с быстрой зарядкой, модуль бесконтактных платежей и интегрированный в экран дактилоскопический сканер.

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство с FlashCharge, силиконовый чехол, проводные наушники, переходник с USB-C на аудиоразъем, USB-C кабель, документацию. Собрано все в коробке с минималистичным внешним видом.

vivo V25 Pro обзор

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Смартфон выполнен в виде классического моноблока в неразборном исполнении. Как и у vivo V25e , здесь есть характерное исполнение блока основных камер с увеличенными внешними линзами.

Сам блок выступает над поверхностью крышки. Помимо оптики здесь же расположена вспышка TrueTone. Этот модуль при размещении на столе выступает точкой опоры, создавая риск появления царапин. Поэтому в реальной эксплуатации потребуется установка защитного чехла.

Задняя крышка с тактильным покрытием, напоминающим бархат. Практично и хорошо выглядит.

Боковая рамка узкая. Крышка и экран с заметным закруглением по краям. Кнопка включения и регулятор громкости выведены на правой стороне.

На основании у vivo V25 Pro разъем USB-C, решетка динамика и отверстие микрофона, выдвижной лоток для двух nanoSIM.

Телефон представлен в двух цветах: «Лазурный берег» и «Звездное сияние». В светлом исполнении смотрится выигрышнее.

Лицевая сторона с защитным стеклом. Фронтальная камера расположена в верхней части экрана в центре. Есть олеофобное и антибликовое покрытия.

Экран

В дисплей интегрирован дактилоскопический сенсор. Активная зона при разблокировке выводится в виде анимации.Для вывода изображения используется AMOLED матрица с частотой обновления 120 Гц. В пике его яркость достигает 700 нит. Экран в ходе повседневного использования в типовых сценариях, при просмотре роликов и в играх показал себя на отлично. Смартфон сохраняет читаемость в помещении и на улице.

Поддерживает Always on Display. При работе заметно не мерцает. В настройках можно менять цветовой баланс, частоту обновления и яркость.

Платформа

Построен у vivo V25 Pro на базе восьмиядерной платформы MediaTek Dimensity 1300, выполненной по 6 нм техпроцессу. В «полном обвесе» располагает 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт внутренней памяти.

Шустрый и холодный. При продолжительных сеансах в играх с 3D-графикой крышка не нагревалась.

Работает в сетях 5G, владелец сможет установить две nanoSIM. еSIM телефон не поддерживает. Wi-Fi с поддержкой двух частот, Bluetooth 5.2 с кодеком aptX HD. Есть бесконтактные платежи с возможностью добавления карт платежной системы МИР.

Аккумулятор

На борту аккумулятор с емкостью 4830 мАч. С выставленной на максимальную яркость экраном хватает на 9 часов. С автоматической яркостью и частотой 60 Гц даст около 12-13 часов работы. Поддерживает быструю зарядку 66 Вт, полный цикл комплектным адаптером займет 40 минут.

Камера

Главный модуль состоит из 64 Мп камеры (F/1.28 и 25мм), широкоугольной 8 Мп (F/2.2 и 16 мм) и 2 Мп макро модуля. Поддерживает оптическую стабилизацию.

В автоматическом режиме снимает хорошо. У снимков высокая детализация. Не теряется при съемке в ночное время.

Тест камеры vivo V25 Pro

Видео снимает в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Есть возможность включить стабилизацию.Фронтальная камера с разрешением 32 Мп (F/2.45 и 23 мм).

Софт

Установлена оболочка Funtouch 12 с операционной системой Android 12. Есть предустановленный софт и игры.

Итоги

vivo V25 Pro – смартфон среднего ценового сегмента со сбалансированными характеристиками и привлекательным внешним исполнением. Экран AMOLED с HDR, хорошее качество съемки фото и видео, высокий уровень быстродействия, бесконтактные платежи, хорошие показатели автономной работы с быстрой зарядкой. Из минусов отметим сложности с эксплуатацией без защитного чехла, дополнительный софт на старте. Не устроить могут отсутствие беспроводной зарядки, слота для карты памяти и аудиоразъема.