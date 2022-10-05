Обзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камеры

Не так давно стартовали продажи смартфона vivo V25e, получившего камеру с системой стабилизации, модуль NFC с поддержкой бесконтактных платежей в России, яркий 6.44-дюймовый AMOLED-дисплей, восьмиядерный процессор, 8 и 128 Гбайт памяти, а также аккумулятор с емкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки.

vivo V25e

Приобрести его можно за 28 тысяч рублей с начала октября 2022 года.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона, на обратную сторону которой нанесена наклейка с техническими данными. Комплект его включает силиконовый чехол, зарядное устройство 44W, кабель USB-C, проводные наушники, переходник с USB-C на аудиоразъем, скрепку для лотка SIM, различную документацию.

vivo V25e

vivo V25e обзор

Внешний вид

Задняя крышка смартфона выполнена из стекла с шероховатым покрытием. Такая текстура играет при попадании лучей света и его внешний вид может меняться в зависимости от уровня освещения в помещении.

vivo V25e

Представлен телефон в двух расцветках: восход солнца и черный бриллиант. Светлое исполнение нам понравилось больше, в таком цвете он выглядит премиально.

vivo V25e

Переходы крышки и лицевой стороны в боковую грань идут без заметного закругления. По тактильным ощущениям и качеству сборки близко к iPhone 14 Pro.

vivo V25e

Рама у телефона из металла. Справа кнопка включения и регулятор громкости. Сверху микрофон шумоподавления.

vivo V25e

На нижнем торце USB-C, динамик и основной микрофон. Вместо аудиоразъема, укомплектовали переходником. Лоток под nanoSIM гибридный, второй слот потребует выбора между дополнительной памятью или второй SIM.

vivo V25e

В верхней части у vivo V25e блок камеры. Здесь два широких объектива с золотистой окантовкой, плюс еще один компактный сенсор глубины. У этого телефона есть оптическая стабилизация.

vivo V25e

Блок выступает над поверхностью крышки. Эксплуатировать его без чехла будет проблематично.

vivo V25e

На лицевую сторону с завода нанесена дополнительная защитная пленка. Фронтальная камера у него выведена в каплевидном вырезе.

vivo V25e

Экран

vivo V25e

Оснащается смартфон дисплеем с диагональю 6.44 дюйма. Это контрастная и яркая AMOLED матрица. Использовали его как в помещении, так и на улице, проблем с читаемостью изображения и выводимого текста замечено не было. Разрешение ее составляет 1080х2400 пикселей.

vivo V25e

Поддерживает частоту обновления до 90 Гц. Есть умный режим, при котором частота меняется в зависимости от типа выводимого контента.

vivo V25e

Платформа

vivo V25e

vivo V25e работает на 8-ядерной платформе MediaTek Helio G99, включающей два ядра Cortex-A76, шесть ядер Cortex-A55 и видеоядро Mali-G57 MC2. Тестируемый нами образец располагал 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти.

vivo V25e

Производительность в рабочих задачах высокая. Интерфейс работал плавно, видимой задержки с запуском приложений замечено не было. Играли в Genshin Impact, задняя крышка при этом заметно не нагревалась.

vivo V25e

Работает в сети LTE. Wi-Fi с частотой 5 ГГц, Bluetooth 5.2 с базовыми кодеками передачи звука. Установлен гибридный навигационный модуль с хорошей точностью определения координат и быстрым холодным стартом. Есть бесконтактные платежи, работа которых была проверена с приложением MirPay.

vivo V25e

Аккумулятор

Автономную работу обеспечивает несъемный аккумулятор с емкостью 4500 мАч. Он дает около 8 часов беспрерывной работы с включенным на максимальную яркость экраном. Поддерживает быструю зарядку с 44 Вт, на полный цикл уходило чуть менее часа.

vivo V25e

Камера

vivo V25e

Главный модуль камеры с разрешением 64 Мп и диафрагмой F/1.79, макро модуль 2 Мп и 2 Мп сенсор глубины. В приложении доступен выбор режимов: ночной, портретный, живое фото, таймлэпс, замедленная съемка, стикеры с дополненной реальностью, съемка в полном разрешении.

vivo V25e

vivo V25e

vivo V25e

vivo V25e

vivo V25e

vivo V25e

vivo V25e

vivo V25e

vivo V25e

Детализация у снимков высокая. Общее качество съемки понравилось. Для видеосъемки доступна оптическая стабилизация. Для наглядности приведем примеры съемки с включенной и отключенной OIS.

Съемка камера vivo V25e днем

Съемка камера vivo V25e со стабилизацией

Фронтальная камера 32 Мп с фиксированным фокусом. У нее также есть портретный режим, живое фото, стикеры, режим видеоблога.

vivo V25e

Софт

В основе операционная система Android 12 с оболочкой Funtouch OS 12. При старте пользователю предлагается выбрать самостоятельно ряд сервисов и дополнительного софта.

vivo V25e

Систему мы детально рассматривали ранее. Тут есть инструменты кастомизации, жесты и дополнительные пункты настроек. Оболочка достаточно дружелюбна.

vivo V25e

Итоги

vivo V25e – смартфон среднего ценового сегмента с актуальным техническим оснащением, камерой с системой оптической стабилизации, интересным внешним исполнением крышки, высоким уровнем быстродействия, достаточным объемом памяти и AMOLED дисплеем с частотой 90 Гц.
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