Обзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камеры

Приобрести его можно за 28 тысяч рублей с начала октября 2022 года.
Представлен телефон в двух расцветках: восход солнца и черный бриллиант. Светлое исполнение нам понравилось больше, в таком цвете он выглядит премиально.
Переходы крышки и лицевой стороны в боковую грань идут без заметного закругления. По тактильным ощущениям и качеству сборки близко к iPhone 14 Pro.
Рама у телефона из металла. Справа кнопка включения и регулятор громкости. Сверху микрофон шумоподавления.
На нижнем торце USB-C, динамик и основной микрофон. Вместо аудиоразъема, укомплектовали переходником. Лоток под nanoSIM гибридный, второй слот потребует выбора между дополнительной памятью или второй SIM.
В верхней части у vivo V25e блок камеры. Здесь два широких объектива с золотистой окантовкой, плюс еще один компактный сенсор глубины. У этого телефона есть оптическая стабилизация.
Блок выступает над поверхностью крышки. Эксплуатировать его без чехла будет проблематично.
На лицевую сторону с завода нанесена дополнительная защитная пленка. Фронтальная камера у него выведена в каплевидном вырезе.
Оснащается смартфон дисплеем с диагональю 6.44 дюйма. Это контрастная и яркая AMOLED матрица. Использовали его как в помещении, так и на улице, проблем с читаемостью изображения и выводимого текста замечено не было. Разрешение ее составляет 1080х2400 пикселей.
Поддерживает частоту обновления до 90 Гц. Есть умный режим, при котором частота меняется в зависимости от типа выводимого контента.
vivo V25e работает на 8-ядерной платформе MediaTek Helio G99, включающей два ядра Cortex-A76, шесть ядер Cortex-A55 и видеоядро Mali-G57 MC2. Тестируемый нами образец располагал 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти.
Производительность в рабочих задачах высокая. Интерфейс работал плавно, видимой задержки с запуском приложений замечено не было. Играли в Genshin Impact, задняя крышка при этом заметно не нагревалась.
Работает в сети LTE. Wi-Fi с частотой 5 ГГц, Bluetooth 5.2 с базовыми кодеками передачи звука. Установлен гибридный навигационный модуль с хорошей точностью определения координат и быстрым холодным стартом. Есть бесконтактные платежи, работа которых была проверена с приложением MirPay.
Главный модуль камеры с разрешением 64 Мп и диафрагмой F/1.79, макро модуль 2 Мп и 2 Мп сенсор глубины. В приложении доступен выбор режимов: ночной, портретный, живое фото, таймлэпс, замедленная съемка, стикеры с дополненной реальностью, съемка в полном разрешении.
Систему мы детально рассматривали ранее. Тут есть инструменты кастомизации, жесты и дополнительные пункты настроек. Оболочка достаточно дружелюбна.