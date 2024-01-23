Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s

В течение месяца эксплуатировали смартфон vivo Y27s, представленный в конце прошлого года, и сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации. Это недорогая модель, которая построена на платформе Snapdragon 680 и оснащена IPS-дисплеем с диагональю 6.64 дюймов. Поддерживает быструю зарядку, частоту обновления 50 Гц и использует основную 50 Мп камеру для съемки.

Комплектация

Комплект включает адаптер FlashCharge, кабель USB, скрепку для лотка, прозрачный силиконовый чехол, документацию. Все это аккуратно собрано в коробке из плотного картона. Набор позволит эксплуатировать смартфон без дополнительных расходов на аксессуары.

vivo Y27s обзор

Внешний вид

Смартфон выполнен в неразборном корпусе с ровными боковыми гранями. Переход в крышку и дисплей без закругления, что-то близкое к последним версиям iPhone, но без режущего пальца торца. Отметим наличие защиты от пыли и влаги по IP54.

С учетом что это недорогая модель, выглядит он хорошо. Задняя крышка из пластика с шероховатым покрытием. За счет мелких блесток переливается при изменении угла наклона. Покрытие не пачкается.

Никуда не делся выступающий блок основной камеры, при этом у него два уровня. Выступает за пределы крышки как сам элемент в целом, так и каждый объектив в отдельности. Обойтись без чехла проблематично, хоть и есть он тут в комплекте, сам подход к исполнению корпуса нельзя назвать удачным. В остальном же проблем с эргономикой нет.

Представлен vivo Y27s в нескольких версиях цветового исполнения: бургунди (у нас на снимках), зеленая мята. В темном более привлекателен.

На нижней рамке по центру разъем USB-C, аудиоразъем, решетка динамика и отверстие микрофона. На верхней микрофон шумоподавления и выдвижной лоток для двух nanoSIM и карты памяти формата microSD.

Нанесена дополнительная защитная пленка на дисплей. Тут характерный для недорогих моделей каплевидный вырез с фронтальной камерой и выраженный «подбородок» снизу.

Экран

Здесь IPS-дисплей с разрешением 2388х1080 пикселей. У него высокая пиковая яркость, которая нашим измерениям достигала 550 кд/м2. Есть адаптивная регулировка. Сама подсветка равномерна, выводимое изображение сохраняет читаемость при разном уровне наружного освещения.

Частота обновления 90 Гц с возможностью использования автоматической подстройки в зависимости от используемого приложения или типа выводимого контента, а также постоянного уменьшения для экономии заряда.

Платформа

За работу и быстродействие vivo Y27s отвечает восьмиядерная платформа Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2.4 ГГц с ядрами Cortex-A55 и Cortex-A75. На борту накопитель объемом 256 Гбайт для хранения данных, плюс к нему возможность поставить емкую карту памяти, и 8 Гбайт оперативной памяти.

Быстродействия достаточно для приложений и игр, но часть из них потребует снижение качества графики. Проблем с нагревом за время эксплуатации замечено не было, как и зависания в повседневной работе.

Аккумулятор

Набор модулей связи актуален. Тут Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц, Bluetooth с aptX. С помощью него проводили платежи на терминалах в российских магазинах, используя NFC с приложением Mir Pay.Смартфон продемонстрировал хорошие показатели автономной работы. На среднем уровне яркости экрана, отключенными модулями связи в смешанной нагрузке беспрерывно проработал более 17 часов. В обычной эксплуатации хватит с запасом на весь рабочий день. В комплекте идет адаптер питания мощностью 44 Вт, который полный цикл проведет за час.

Камера

Главный модуль 50 Мп и 2 Мп сенсор глубины, который тут скорее для галочки. Приложение для съемки предлагает хороший набор режимов и возможностей. В дневное время снимает хорошо, объединяя соседние пиксели в один. Есть возможность переключения с увеличением.

Видеосъемка по современным меркам скромная, максимальное разрешение Full HD с частотой 30 кадров в секунду.

Фронтальная камера 8 Мп, решает задачи видеосвязи.

Софт

Как и в других смартфонах vivo тут оболочка FunTouch. Приятное исполнение, отсутствие рекламных вставок и кастомизация. Несколько вариантов магазина приложений, включая Google.

Итоги

vivo Y27s – недорогой смартфон с хорошим техническим оснащением. Он не ставит пользователя перед ощутимыми ограничениями, при этом есть возможность детализированной съемки, просмотра изображения с дисплея на частоте 90 Гц и производительной платформы. При этом в отличие от флагманов есть аудиоразъем и слот для карты памяти. Из минусов отметим блок камеры, выступающий за пределы крышки.