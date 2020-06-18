Обзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFC

26 июня стартуют продажи нового смартфона vivo Y30. Это недорогая модель с квадрокамерой, емкой батарейкой, интегрированной в экран фронтальной камерой, сканером пальца и поддержкой бесконтактных платежей. У нас на тестах тестовый ранний сэмпл, поэтому отсутствуют комплектующие и могут наблюдаться проблемы, которые не будут характерны для релизной версии.

vivo Y30

Оформившие предзаказ получат беспроводные наушники. Рекомендованная стоимость 16 990.

Внешний вид

Доступен в двух расцветках корпуса: «Изумрудный черный» и «Сияющий синий». Выполнен в традиционном форм-факторе неразборного моноблока.

vivo Y30

На левой грани расположен выдвижной лоток с двумя отдельными посадочными местами под nanoSIM и карту памяти формата microSD.

vivo Y30

Сама боковая грань, как и крышка, закруглены. Габариты составляют 162.04x76.46x9.11 мм, вес 197 граммов.

vivo Y30

Крышка vivo Y30 выполнена из пластика. Глянцевая поверхность быстро собирает следы пальцы. Неаккуратная эксплуатация приведет к появлению царапин.

vivo Y30

В левом верхнем углу расположен блок камеры с четырьмя объективами и светодиодной крышкой. Он выступает над основной плоскостью.

vivo Y30

Рядом с ней активная зона сканера отпечатка пальца. Сканирует точно и быстро.

vivo Y30

Как и во флагманских смартфонах, тут блок фронтальной камеры интегрирован в дисплей без «бровей» и «капелек».

vivo Y30

Изначально с завода на экран установлена защитная пленка. Края с минимальным закругление, плюс за счет бортика по периметру здесь практически ровная плоскость. Рамки вокруг экрана узкие.

vivo Y30

Обе механические кнопки на правой грани. Отвечают они за включение и регулировку громкости. На нижнем торце USB Type-C и аудиоразъем. Отказываться от поддержки проводных наушников пока не торопятся.

Экран

Изображение в vivo Y30 выводится на 6.47 дюймовый дисплей с разрешением 720x1560 пикселей. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора.

vivo Y30

Подсветка равномерна по всей площади. Экран производит приятное впечатление. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

vivo Y30

Начинка

За работу системы отвечает процессор MediaTek Helio P35 с тактовой частотой 2.3 ГГц. Восемь ядер Cortex-A53 и PowerVR GE8320. Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт под хранение данных. Напомним, есть возможность установки емкой карты памяти. Зависания в ходе тестов выявлено не было. Тянет игры с несложной графикой.

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE. Wi-Fi с двумя диапазонами. NFC с бесконтактными платежами. Bluetooth 5.0. Мы проверяли работы с терминалами в российских магазинах, проблем не возникло.

Аккумулятор

С показателями автономной работы все отлично. В смешанном режиме с максимальной яркостью проработает более 9 часов. График разрядки равномерный. На полный цикл зарядки уходит 2.5 часа. Подключив OTG-переходник можно будет передать заряд на другое устройство.

vivo Y30

Камера

vivo Y30

На борту у vivo Y30 квадрокамера, состоящая из:
  • 13 МП, f/2.2,
  • 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 120°
  • 2 МП, макро, f/2.4, 4 см
  • 2 МП, сенсор глубины, f/2.4
Между основной и широкоугольной можно переключаться в один клик в приложении камеры. Отдельно доступен режим макросъемки. Поддерживается функция автофокуса.

vivo Y30

vivo Y30

vivo Y30

vivo Y30

vivo Y30

vivo Y30

Фронтальная камера 8 Мп. Есть режимы украшения лица.

vivo Y30

Максимальное разрешение съемки Full HD.

Софт

Предустановлена операционная система Android 10 с оболочкой Funtouch OS 10. Мы ее детально рассматривали ранее.

vivo Y30

Итоги по vivo Y30

Как итог для своей стоимости vivo Y30 предлагает хорошее техническое оснащение, бесконтактные платежи, отдельный слот под карту памяти, квадрокамеру, USB Type-C и отличные показатели автономной работы. Не устроить могут HD+ разрешение у дисплея и очень маркий корпус.
Комментарии и отзывы vivo Y30
Обзоры:
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/128GB Android OneЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/128GB Android One
Обзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFCОбзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFC
Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей
Новости:
Недорогой смартфон Redmi Note 9 Pro выходит в России

Компания Xiaomi объявила о скором российском выходе смартфона среднего уровня Redmi Note 9 Pro, который о...
Восстановленные iPhone XR начали продавать в США

Компания Apple начала продавать в США сертифицированные восстановленные iPhone XR, которые дешевле новых ...
Xiaomi запатентовала складной смартфон Mate X-Like

Появился еще один конкурент на рынке складных смартфонов, это компания Xiaomi. Компания запатентовала скл...
Обзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор JBL Quantum 200. Универсальные игровые наушникиОбзор JBL Quantum 200. Универсальные игровые наушники
Лучшая беспроводная игровая мышка. Xiaomi Mi Gaming Mouse Black USBЛучшая беспроводная игровая мышка. Xiaomi Mi Gaming Mouse Black USB
Обзор ASUS ZenWiFi AX. Роутер MESH с Wi-Fi 6Обзор ASUS ZenWiFi AX. Роутер MESH с Wi-Fi 6
Обзор Corsair iCUE QL120 RGB (CO-9050098-WW). Эффектные и тихие вентиляторыОбзор Corsair iCUE QL120 RGB (CO-9050098-WW). Эффектные и тихие вентиляторы
Представлены смартфоны Vivo X50 и X50 Pr...
Представлены смартфоны Vivo X50 и X50 PrПомимо ожидаемого смартфона Vivo X50 Pro сегодня были представлены модели Vivo X50 и X50 Pro+, которые оц...
Sony временно снизит скорость загрузки и...
Sony временно снизит скорость загрузки иНа прошлой неделе Европейский союз проинформировал о своих проблемах, связанных со стабильностью Интернет...
Oppo готовит к релизу Reno Ace 2...
Oppo готовит к релизу Reno Ace 2Ситуации, при которых тот или иной смартфон попадают в сеть еще до официального анонса, уже никого не уди...
Смартфон Redmi K30 Pro представлен офици...
Смартфон Redmi K30 Pro представлен официБренд Redmi представил производительный смартфон K30 Pro, базовая версия которого оценена в 425 долларов....
Oculus Quest вернут в продажу...
Oculus Quest вернут в продажуНекоторое время назад случился настоящий бум шлемов виртуальной реальности, который показал, что эти устр...
Sony выделила средства на поддержку пост...
Sony выделила средства на поддержку постПо всему миру все больше и больше новостей связанных с вирусом COVID-19. Но есть и хорошие новости. Они г...
Представлена материнская плата Biostar R...
Представлена материнская плата Biostar RВ серии Z490 также представлена модель Biostar RACING Z490GTN. Это выполненный в форм-факторе mini-ITX ва...
Новая версия Motorola Razr2 получит боль...
Новая версия Motorola Razr2 получит больОжидается, что новая версия Motorola Razr прибудет в сентябре и будет отображать больше информации, чем е...
Лучший детский планшет. MonsterPad 2...
Лучший детский планшет. MonsterPad 2Современные дети осваивают цифровую технику уже с 3-летнего возраста. Правильно подобранный гаджет станет...
Acer Predator XB323U новый монитор семей...
Acer Predator XB323U новый монитор семейНовый монитор компании Acer был замечен на китайском рынке. Acer Predator XB323U оснащен 32 дюймовой пане...
Стартовали продажи VR-гарнитуры HTC Vive...
Стартовали продажи VR-гарнитуры HTC ViveНа прошлой неделе была анонсирована новая гарнитура Vive Cosmos Elite VR, которая включает в себя гарниту...
Флагманский смартфон Meizu 17 Pro получ...
Флагманский смартфон Meizu 17 Pro получСегодня компания Meizu снова поделилась характеристиками своего нового флагманского смартфона Meizu 17, к...
Сравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащенияСравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащения
Обзор ABIR X6. Робот-пылесос с камерой и голосовым управлениемОбзор ABIR X6. Робот-пылесос с камерой и голосовым управлением
Обзор RHA MA650. Проводные внутриканальные наушникиОбзор RHA MA650. Проводные внутриканальные наушники
Обзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполненииОбзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполнении
Обзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIMОбзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIM
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor