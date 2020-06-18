Обзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFC

26 июня стартуют продажи нового смартфона vivo Y30. Это недорогая модель с квадрокамерой, емкой батарейкой, интегрированной в экран фронтальной камерой, сканером пальца и поддержкой бесконтактных платежей. У нас на тестах тестовый ранний сэмпл, поэтому отсутствуют комплектующие и могут наблюдаться проблемы, которые не будут характерны для релизной версии.

Внешний вид

Оформившие предзаказ получат беспроводные наушники. Рекомендованная стоимость 16 990.Доступен в двух расцветках корпуса: «Изумрудный черный» и «Сияющий синий». Выполнен в традиционном форм-факторе неразборного моноблока.

На левой грани расположен выдвижной лоток с двумя отдельными посадочными местами под nanoSIM и карту памяти формата microSD.

Сама боковая грань, как и крышка, закруглены. Габариты составляют 162.04x76.46x9.11 мм, вес 197 граммов.

Крышка vivo Y30 выполнена из пластика. Глянцевая поверхность быстро собирает следы пальцы. Неаккуратная эксплуатация приведет к появлению царапин.

В левом верхнем углу расположен блок камеры с четырьмя объективами и светодиодной крышкой. Он выступает над основной плоскостью.

Рядом с ней активная зона сканера отпечатка пальца. Сканирует точно и быстро.

Как и во флагманских смартфонах, тут блок фронтальной камеры интегрирован в дисплей без «бровей» и «капелек».

Изначально с завода на экран установлена защитная пленка. Края с минимальным закругление, плюс за счет бортика по периметру здесь практически ровная плоскость. Рамки вокруг экрана узкие.

Экран

Обе механические кнопки на правой грани. Отвечают они за включение и регулировку громкости. На нижнем торце USB Type-C и аудиоразъем. Отказываться от поддержки проводных наушников пока не торопятся.Изображение в vivo Y30 выводится на 6.47 дюймовый дисплей с разрешением 720x1560 пикселей. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора.

Подсветка равномерна по всей площади. Экран производит приятное впечатление. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

Связь

Аккумулятор

За работу системы отвечает процессор MediaTek Helio P35 с тактовой частотой 2.3 ГГц. Восемь ядер Cortex-A53 и PowerVR GE8320. Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт под хранение данных. Напомним, есть возможность установки емкой карты памяти. Зависания в ходе тестов выявлено не было. Тянет игры с несложной графикой.Поддерживается работа в сетях LTE. Wi-Fi с двумя диапазонами. NFC с бесконтактными платежами. Bluetooth 5.0. Мы проверяли работы с терминалами в российских магазинах, проблем не возникло.С показателями автономной работы все отлично. В смешанном режиме с максимальной яркостью проработает более 9 часов. График разрядки равномерный. На полный цикл зарядки уходит 2.5 часа. Подключив OTG-переходник можно будет передать заряд на другое устройство.

Камера

13 МП, f/2.2,

8 МП, широкоугольная, f/2.2, 120°

2 МП, макро, f/2.4, 4 см

2 МП, сенсор глубины, f/2.4

На борту у vivo Y30 квадрокамера, состоящая из:Между основной и широкоугольной можно переключаться в один клик в приложении камеры. Отдельно доступен режим макросъемки. Поддерживается функция автофокуса.

Фронтальная камера 8 Мп. Есть режимы украшения лица.

Максимальное разрешение съемки Full HD.

Софт

Предустановлена операционная система Android 10 с оболочкой Funtouch OS 10. Мы ее детально рассматривали ранее.

Итоги по vivo Y30

Как итог для своей стоимости vivo Y30 предлагает хорошее техническое оснащение, бесконтактные платежи, отдельный слот под карту памяти, квадрокамеру, USB Type-C и отличные показатели автономной работы. Не устроить могут HD+ разрешение у дисплея и очень маркий корпус.