Обзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFC

Оформившие предзаказ получат беспроводные наушники. Рекомендованная стоимость 16 990.
Внешний видДоступен в двух расцветках корпуса: «Изумрудный черный» и «Сияющий синий». Выполнен в традиционном форм-факторе неразборного моноблока.
На левой грани расположен выдвижной лоток с двумя отдельными посадочными местами под nanoSIM и карту памяти формата microSD.
Сама боковая грань, как и крышка, закруглены. Габариты составляют 162.04x76.46x9.11 мм, вес 197 граммов.
Крышка vivo Y30 выполнена из пластика. Глянцевая поверхность быстро собирает следы пальцы. Неаккуратная эксплуатация приведет к появлению царапин.
В левом верхнем углу расположен блок камеры с четырьмя объективами и светодиодной крышкой. Он выступает над основной плоскостью.
Рядом с ней активная зона сканера отпечатка пальца. Сканирует точно и быстро.
Как и во флагманских смартфонах, тут блок фронтальной камеры интегрирован в дисплей без «бровей» и «капелек».
Изначально с завода на экран установлена защитная пленка. Края с минимальным закругление, плюс за счет бортика по периметру здесь практически ровная плоскость. Рамки вокруг экрана узкие.
Обе механические кнопки на правой грани. Отвечают они за включение и регулировку громкости. На нижнем торце USB Type-C и аудиоразъем. Отказываться от поддержки проводных наушников пока не торопятся.
ЭкранИзображение в vivo Y30 выводится на 6.47 дюймовый дисплей с разрешением 720x1560 пикселей. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора.
Подсветка равномерна по всей площади. Экран производит приятное впечатление. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.
НачинкаЗа работу системы отвечает процессор MediaTek Helio P35 с тактовой частотой 2.3 ГГц. Восемь ядер Cortex-A53 и PowerVR GE8320. Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт под хранение данных. Напомним, есть возможность установки емкой карты памяти. Зависания в ходе тестов выявлено не было. Тянет игры с несложной графикой.
СвязьПоддерживается работа в сетях LTE. Wi-Fi с двумя диапазонами. NFC с бесконтактными платежами. Bluetooth 5.0. Мы проверяли работы с терминалами в российских магазинах, проблем не возникло.
АккумуляторС показателями автономной работы все отлично. В смешанном режиме с максимальной яркостью проработает более 9 часов. График разрядки равномерный. На полный цикл зарядки уходит 2.5 часа. Подключив OTG-переходник можно будет передать заряд на другое устройство.
Камера
На борту у vivo Y30 квадрокамера, состоящая из:
- 13 МП, f/2.2,
- 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 120°
- 2 МП, макро, f/2.4, 4 см
- 2 МП, сенсор глубины, f/2.4
Фронтальная камера 8 Мп. Есть режимы украшения лица.
Максимальное разрешение съемки Full HD.
СофтПредустановлена операционная система Android 10 с оболочкой Funtouch OS 10. Мы ее детально рассматривали ранее.