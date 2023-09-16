Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ

Бренд realme расширяет свою линейку бюджетных смартфонов, и следом за C55 выходит более простая и вместе с тем доступная модель — С53. Новинка получила 6,75-дюймовый HD+ дисплей на 90 Гц, процессор Unisoc Tiger T612 и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Стоит ли данный смартфон своих денег — разбираемся в нашем обзоре.

Комплектация

realme C53 поставляется в желтой картонной коробке. Внутри вы найдете сам смартфон, USB Type-C кабель, 33-ваттный блок питания, силиконовый чехол, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Габариты и сам форм-фактор realme C53 повторяет модель C55, но различия в дизайне все же есть. Смартфон получил другую текстуру задней крышки. Она здесь матовая и состоит из неисчислимого количества маленьких блесток. Используемый материал корпуса — пластик. Вес смартфона составляет всего 182 грамма.

Если посмотреть на realme C53 сдали, то может сложиться впечатление, что в смартфоне установлена тройная камера, но по факту она здесь двойная, просто в крайний блок была установлена вспышка.

Смартфон доступен в двух цветах: золотой и консервативный черный.

Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку разблокировки, работает стабильно и четко.

Смартфон поддерживает одновременную работу двух SIM-карт и карты памяти MicroSD объемом до 2 Тбайт.

На нижней грани устройства расположены аудиоджек, микрофон, разъем USB Type-C и основной динамик, который хоть и обладает плоским звучанием, но имеет достаточно высокий уровень громкости.

Экран

В realme C53 установлен экран на 6,75 дюймов с разрешением HD+ (720 х1600 пикселей), что создает плотность пикселей в 260 ppi. Изображение на экране выглядит относительно четким и без особой зернистости. У старшей модели C55 разрешение уже составляет FHD+. Благодаря IPS матрице экран отображает цвета естественно без чрезмерных ярких оттенков. Кроме того, сам экран занимает 90,3% передней площади устройства, а соотношение его сторон составляет 20:9.Этот экран обладает частотой обновления 90 Гц, что делает интерфейс очень плавным и приятным для использования. Если же вы хотите еще сильнее повысить автономность устройства, то всегда можно настроить постоянную частоту обновления на 60 Гц.

Максимальная яркость экрана составляет 580 нит, что является очень хорошим показателем для устройства данного класса. Благодаря этому, даже при ярком солнечном свете, текст на экране остается читабельным.Также было принято решение не оснащать realme C53 такой же анимацией зарядки в стиле Dynamic Island, которая ранее была внедрена в C55. Вероятно, основной причиной этого является отсутствие в данном смартфоне подходящего каплевидного выреза под фронтальную камеру.

В настройках экрана из основного можно включить адаптивную яркость, темную тему, изменить размер шрифта, настроить цветовые режимы, поменять частоту обновления экрана, а также активировать режим защиты зрения.

Железо

Смартфон оснащен процессором Unisoc Tiger T612, построенный по 12-нм техпроцессу. Вообще, в подобных моделях ожидаешь увидеть более распространенный процессор от MediaTek, однако это только добавляет интереса к тестированию realme C53. Объем ОЗУ составляет 6 Гбайт, но ее количество можно расширить до 12 Гбайт за счет использования части свободной внутренней памяти. Ее емкость, в свою очередь, равна 128 Гбайт. Сделать это можно в настройках разделе «О телефоне» > «RAM».

Результаты синтетических тестов приемлемые. Данного уровня производительности хватает, чтобы запускать Pubg Mobile на среднем уровне графики, а Standoff 2 на высоком.

realme C53 работает на ОС Android 13 с облегченной оболочкой realme UI T Edition, которая почти ничем не отличается от полноценной realme UI. Интерфейс выглядит симпатично и работает с высокой отзывчивостью. Устройство поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и NFC для бесконтактных платежей.

Камера

Камера realme C53 оснащена двумя модулями: основной 50 Мпикс с f/1.8 и вспомогательный датчик глубины на 0.3 Мпикс. Основная камера создает довольно яркие и детализированные фотографии с правильным балансом белого. Есть множество режимов съемки, включая ночь, панорама, ручной и портрет.

Фронтальная камера 8 Мпикс с f/2.0 обеспечивает качественные снимки. Он тоже поддерживает портретную съемку, причем степень размытия можно регулировать в диапазоне от F.0.95 до F16.0. Чем меньше значение, чем более размытый задний фон можно получить.

Аккумулятор

Устройство способно записывать видео в Full HD при 30 кадрах в секунду с цифровой стабилизацией. Фокусировка работает не очень шустро. Камере порой требуется около секунды, чтобы зафиксироваться на объекте.Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Его хватает на длительное время, а именно 9 часов активной работы экрана, при частом просмотре видео, использовании соцсетей и запуске игр.Быстрая зарядка SuperVooc на 33 Вт позволяет полностью зарядить смартфон за 1 час 10 минут.

Итоги

Итак, realme C53 подойдет для тех, кто ищет доступный смартфон с хорошим дизайном, большим экраном, неплохой камерой, сносным запасом производительности и большим запасом автономности. Он также обладает приличным объемом встроенной памяти, поддержкой NFC и быстрой зарядкой. Единственным недостатком является HD+ разрешением экрана, а не FHD+. Если для вас это важно, то стоит присмотреться к старшей модели C55, но и стоить она будет дороже.