Официально: iQOO 16 получит процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Компания iQOO раскрыла новые подробности о флагманском смартфоне iQOO 16 и планшете iQOO Pad Ultra, которые будут представлены в Китае уже 29 сентября. Итак, обе модели будут базироваться на новой топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Это 2-нанометровая платформа с тактовой частотой до 5 ГГц, графическим ускорителем Adreno 850 и мощным нейронным ускорителем Hexagon.

Смартфон также получит передовой экран Samsung Everest с разрешением 2K, кадровой частотой 165 Гц, новым люминесцентным материалом Samsung M16 и технологией 2K LEAD 2.0, а также расцветки корпуса Chasing Light, Legend и Racing Track.