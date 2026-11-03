Представлена глобальная версия геймерского смартфона RedMagic 12 Pro

Спустя три недели после выхода RedMagic 12 Pro+ в Китае компания RedMagic официально представила глобальную версию смартфона, получившую название RedMagic 12 Pro. Большая часть характеристик осталась прежней, однако международная модель получила менее быструю зарядку и более высокую стоимость по сравнению с прошлогодним устройством. В США версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти оценена в 949 долларов, а модификация с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ обойдётся в 1049 долларов. Это заметное подорожание относительно RedMagic 11 Pro, стартовая цена которого в прошлом году составляла 699 долларов, то есть новинка подорожала на 200 долларов. Кроме того, производитель отказался от версии с 24 ГБ оперативной памяти, так как, очевидно, она была бы слишком дорогостоящей.

Главные отличия глобального RedMagic 12 Pro от китайской версии касаются скорости зарядки и работы сенсорных курков на боковой грани. Международная модель поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт вместо 120 Вт у китайского варианта, а частота опроса сенсорных курков снижена с 700 до 520 Гц. При этом поддержка беспроводной зарядки и обходной зарядки Bypass Charging сохранена. Емкость аккумулятора осталась прежней — 8400 мАч. Это на 12% больше, чем у RedMagic 11 Pro, который оснащён батареей на 7500 мАч. Несмотря на увеличенную ёмкость аккумулятора, новинка стала немного тоньше предшественника — толщина корпуса составляет 8,5 мм против 8,9 мм. Приятный бонус.
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