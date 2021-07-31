Тесты внешней звуковой карты Creative SB Play! 4

Чаще всего ноутбуки и материнские платы не могу похвастать хорошим качеством выдаваемого звука у встроенной звуковой карты. Плюс к этому еще добавились смартфоны и планшеты без разъема под подключение проводных наушников. Тестируемая сегодня звуковая карта Creative SB Play! 4 создавалась с учетом актуальных трендов, причем, она не только улучшает качество выводимого звука, но и добавляет управление для микрофона и поддерживает двухстороннее шумоподавление.

Комплектация

Средняя стоимость звуковой карты составляет 3 200 рублей.Упакована в коробку с ее изображением и данными по характеристикам, здесь же приведены ее ключевые особенности. Комплект включает переходник с USB-С на USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе с несъемным интерфейсным кабелем. По габаритам она меньше, чем флешка.

Подключенная к смартфону не оттягивает кабель и не увеличивает заметно длину кабеля проводных наушников.

Используется получивший сейчас широкое распространение разъем USB-C. Ее можно подключать к планшетам, ультрабукам и большинству материнских плат. Также предусмотрели и переходник на полноразмерный USB.

На крышке корпуса, основным материалом которого выступает пластик, выведены две механические кнопки управления. Одна отвечает за переключение пресетов эквалайзера и выключения микрофона. Есть пара светодиодных индикаторов, позволяющих следить за рабочим состоянием микрофона и питания.

Софт

На боковой грани у Creative SB Play! 4 спаренный аудиоразъем. Он 4-контактный.Звуковая карта поддерживает управление с помощью фирменной утилиты, загружаемой с официального сайта. В главном окне выводится изображение устройства, кнопки выбора пресета эквалайзера и кнопки для доступа к ключевым функциям.

«Acoustic Engine» - включаются/выключаются объемный звук, кристальный звук, бас, умная громкость и улучшение голосов.

«SmartComms Kit» - набор функций связи, упрощающих общение в мессенджерах и при онлайн вызовах. Тут доступны опции уменьшения фоновых шумов и автоматического отключения микрофона.

«CrystalVoice» - устранение эха, усиление голоса без его повышения, трансформирование голоса.

«Микшер» - баланс по наушникам и микрофону.

Выбор типа сцены. Качество аудио для подключенного устройства.

Выбор настроек для микрофона.

Общие параметры системы.

Тесты

Итоги