Тесты внешней звуковой карты Creative SB Play! 4

Чаще всего ноутбуки и материнские платы не могу похвастать хорошим качеством выдаваемого звука у встроенной звуковой карты. Плюс к этому еще добавились смартфоны и планшеты без разъема под подключение проводных наушников. Тестируемая сегодня звуковая карта Creative SB Play! 4 создавалась с учетом актуальных трендов, причем, она не только улучшает качество выводимого звука, но и добавляет управление для микрофона и поддерживает двухстороннее шумоподавление.

Creative SB Play! 4

Средняя стоимость звуковой карты составляет 3 200 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с ее изображением и данными по характеристикам, здесь же приведены ее ключевые особенности. Комплект включает переходник с USB-С на USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Creative SB Play! 4

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе с несъемным интерфейсным кабелем. По габаритам она меньше, чем флешка.

Creative SB Play! 4

Подключенная к смартфону не оттягивает кабель и не увеличивает заметно длину кабеля проводных наушников.

Creative SB Play! 4

Используется получивший сейчас широкое распространение разъем USB-C. Ее можно подключать к планшетам, ультрабукам и большинству материнских плат. Также предусмотрели и переходник на полноразмерный USB.

Creative SB Play! 4

На крышке корпуса, основным материалом которого выступает пластик, выведены две механические кнопки управления. Одна отвечает за переключение пресетов эквалайзера и выключения микрофона. Есть пара светодиодных индикаторов, позволяющих следить за рабочим состоянием микрофона и питания.

Creative SB Play! 4

На боковой грани у Creative SB Play! 4 спаренный аудиоразъем. Он 4-контактный.

Софт

Звуковая карта поддерживает управление с помощью фирменной утилиты, загружаемой с официального сайта. В главном окне выводится изображение устройства, кнопки выбора пресета эквалайзера и кнопки для доступа к ключевым функциям.

Creative SB Play! 4

«Acoustic Engine» - включаются/выключаются объемный звук, кристальный звук, бас, умная громкость и улучшение голосов.

Creative SB Play! 4

«SmartComms Kit» - набор функций связи, упрощающих общение в мессенджерах и при онлайн вызовах. Тут доступны опции уменьшения фоновых шумов и автоматического отключения микрофона.

Creative SB Play! 4

«CrystalVoice» - устранение эха, усиление голоса без его повышения, трансформирование голоса.

Creative SB Play! 4

«Микшер» - баланс по наушникам и микрофону.

Creative SB Play! 4

Выбор типа сцены. Качество аудио для подключенного устройства.

Creative SB Play! 4

Выбор настроек для микрофона.

Creative SB Play! 4

Общие параметры системы.

Creative SB Play! 4

Тесты

Для начала проверили работу Creative SB Play! 4 со смартфоном OnePlus 9 Pro. Для него он не только добавляет возможность подключения проводных наушников, включая модели аудиофильского уровня, но и повышает качество выводимого звука. Это же позволяло нам использовать смартфон для записи звуковой дорожки в дорожных условиях.

При просмотре фильмов в играх включение функций усиления басов и подбора пресета эквалайзера заметно расширяет звуковую сцену. Повышает общую детализацию звука. В сетевых шутерах можно будет активировать виртуальный объем, позволив лучше ориентироваться в происходящем на карте.

Также проводили тесты с ультрабуком Lenovo Yoga C740-14IML. Качество звука заметно лучше, чем у встроенной звуковой. Отдельно отметим удобство предлагаемых инструментов для удаленной работы или учебы. Автоматическое отключение микрофона для обеспечения приватности, изменение голоса и эффективное шумоподавление.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorПри невысокой стоимости Creative SB Play! 4 позволяет заметно улучшить качество звука у подключенных наушников или динамиков, а также добавить эффективное шумоподавление для микрофона. Станет хорошим выбором для ультрабука или смартфона. Универсальный способ подключения, программное обеспечение с детальными настройками, компактные габариты.
Creative SB Play! 4 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Creative SB Play! 4
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