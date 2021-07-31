Тесты внешней звуковой карты Creative SB Play! 4

Чаще всего ноутбуки и материнские платы не могу похвастать хорошим качеством выдаваемого звука у встроенной звуковой карты. Плюс к этому еще добавились смартфоны и планшеты без разъема под подключение проводных наушников. Тестируемая сегодня звуковая карта Creative SB Play! 4 создавалась с учетом актуальных трендов, причем, она не только улучшает качество выводимого звука, но и добавляет управление для микрофона и поддерживает двухстороннее шумоподавление.
Средняя стоимость звуковой карты составляет 3 200 рублей.
Комплектация
Упакована в коробку с ее изображением и данными по характеристикам, здесь же приведены ее ключевые особенности. Комплект включает переходник с USB-С на USB, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний вид
Выполнена в компактном корпусе с несъемным интерфейсным кабелем. По габаритам она меньше, чем флешка.
Подключенная к смартфону не оттягивает кабель и не увеличивает заметно длину кабеля проводных наушников.
Используется получивший сейчас широкое распространение разъем USB-C. Ее можно подключать к планшетам, ультрабукам и большинству материнских плат. Также предусмотрели и переходник на полноразмерный USB.
На крышке корпуса, основным материалом которого выступает пластик, выведены две механические кнопки управления. Одна отвечает за переключение пресетов эквалайзера и выключения микрофона. Есть пара светодиодных индикаторов, позволяющих следить за рабочим состоянием микрофона и питания.
На боковой грани у Creative SB Play! 4 спаренный аудиоразъем. Он 4-контактный.
Софт
Звуковая карта поддерживает управление с помощью фирменной утилиты, загружаемой с официального сайта. В главном окне выводится изображение устройства, кнопки выбора пресета эквалайзера и кнопки для доступа к ключевым функциям.
«Acoustic Engine» - включаются/выключаются объемный звук, кристальный звук, бас, умная громкость и улучшение голосов.
«SmartComms Kit» - набор функций связи, упрощающих общение в мессенджерах и при онлайн вызовах. Тут доступны опции уменьшения фоновых шумов и автоматического отключения микрофона.
«CrystalVoice» - устранение эха, усиление голоса без его повышения, трансформирование голоса.
«Микшер» - баланс по наушникам и микрофону.
Выбор типа сцены. Качество аудио для подключенного устройства.
Выбор настроек для микрофона.
Общие параметры системы.
Тесты
Для начала проверили работу Creative SB Play! 4 со смартфоном OnePlus 9 Pro. Для него он не только добавляет возможность подключения проводных наушников, включая модели аудиофильского уровня, но и повышает качество выводимого звука. Это же позволяло нам использовать смартфон для записи звуковой дорожки в дорожных условиях.
При просмотре фильмов в играх включение функций усиления басов и подбора пресета эквалайзера заметно расширяет звуковую сцену. Повышает общую детализацию звука. В сетевых шутерах можно будет активировать виртуальный объем, позволив лучше ориентироваться в происходящем на карте.
Также проводили тесты с ультрабуком Lenovo Yoga C740-14IML
. Качество звука заметно лучше, чем у встроенной звуковой. Отдельно отметим удобство предлагаемых инструментов для удаленной работы или учебы. Автоматическое отключение микрофона для обеспечения приватности, изменение голоса и эффективное шумоподавление.
Итоги
При невысокой стоимости Creative SB Play! 4 позволяет заметно улучшить качество звука у подключенных наушников или динамиков, а также добавить эффективное шумоподавление для микрофона. Станет хорошим выбором для ультрабука или смартфона. Универсальный способ подключения, программное обеспечение с детальными настройками, компактные габариты.Creative SB Play! 4
получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".