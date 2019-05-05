vivo S1 Pro с Snapdragon 675 и 32МП всплывающий селфи камерой

2019-05-05, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Vivo S1 Pro; [34]
Еще в конце марта Vivo представила S1 с процессором Helio P70 и 24,8-мегапиксельной камерой для селфи. Теперь китайский производитель телефонов объявил о новом варианте с лучшим оборудованием под версий Pro.

Vivo S1 Pro внешне похож на модель non-Pro, но имеет под крышкой процессор Snapdragon 675 в паре с 6GB или 8GB оперативной памяти. Первая модель поставляется с 256 ГБ памяти, в то время как последняя модель получила 128 ГБ памяти на борту. Это, честно говоря, странная комбинация памяти.

Двигаясь дальше, S1 Pro получил 6.39-дюймовый Super AMOLED беззубчатый дисплей, который имеет разрешение 2340 x 1080 пикселей и соотношение сторон 19.5:9. Смартфон набирает соотношение экран / тело 91,64%.

S1 Pro также оснащен сканером отпечатков пальцев под дисплеем и работает на базе Android Pie Funtouch OS 9 out-of-the-box. Он имеет специальную кнопку на левой панели, чтобы вызвать AI на основе голосового помощника Jovi, и пакеты 3,700 мАч батареи, которая заряжается через порт microUSB.

Вокруг задней части, vivo S1 Pro оснащена 3-мя камерами, которая включает квад-Bayer 48MP, блоки 8MP широкоформатные, и глубины 5MP воспринимая. Для селфи и видеозвонков, смартфон оснастили камерой 32MP. Vivo S1 Pro представят в двух цветах: синий и красный. Смартфон поступит в продажу в Китае с 9 мая. И, что касается цены, пока что точно не известно.

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