vivo V17 выйдет в новом цвете

Смартфоны компании Vivo пользуются довольно высокой популярностью на рынке, так как производитель делает упор не только на характеристики, но и уделяет внимание дизайну корпуса. Это действительно важный момент, так как некоторые современные гаджеты выглядят очень некрасиво и покупать их просто не хочется. К счастью, у дизайнеров Vivo хороший вкус и они радуют нас интересными решениями. Например, vivo V17 вскоре получит новый цветовой вариант «Сияющая ночь», который смотрится очень привлекательно и дорого. Такой смартфон даже не хочется облачать в чехол, не говоря уже о каких-то дополнительных аксессуарах. Пока что не известно, когда смартфон в таком исполнении попадет в продажу, но мы подождем и расскажем вас все детали.