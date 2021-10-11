vivo Y53s — яркая новинка с мощным аккумулятором

Новый смартфон vivo Y53s оборудован мощным аккумулятором на 5000 мА·ч с 33Вт быстрой зарядкой FlashCharge, 6 ГБ + 1 ГБ расширяемой оперативной памятью и основной камерой на 64 Мп. Яркая модель подойдет тем, кто хочет непрерывно творить и делиться яркими впечатлениями, не задумываясь о заряде батареи.

Основная камера Y53s на 64 Мп сверхвысокой чёткости устанавливает новый стандарт для смартфонов аналогичного ценового сегмента. Благодаря разрешению 64 миллиона пикселей обеспечивается безупречная чёткость фотографий. Портретная камера модели служит для создания размытого фона и позволяет получать детализированные и эффектные снимки на основе алгоритма боке. Супер микрокамера смартфона позволит снимать с расстоянием фокусировки 4 см. Благодаря фронтальной HD-камере с разрешением 16 Мп у пользователей смартфона будет возможность снимать великолепные чёткие селфи.

Ночной режим основной камеры vivo Y53s с технологией покадрового шумоподавления позволяет создать великолепные ночные снимки даже в темноте. В ночном режиме фронтальной камеры используется мягкая подсветка для селфи и алгоритм шумоподавления. Благодаря этому селфи прекрасны даже в условиях низкой освещённости. Вспышка автоматически подстраивается под окружающее освещение, чтобы на итоговом снимке вы получили ровный и естественный тон кожи.

Технология электронной стабилизации изображения (EIS) Y53s обрезает и выравнивает отдельные кадры, автоматически компенсируя дрожание камеры. Благодаря фазовому автофокусу PDAF основная камера фокусируется на глазах, чтобы отслеживать движущиеся объекты и непрерывно держать их в фокусе.

Аккумулятор невероятной ёмкости 5000 мА·ч и технологии энергосбережения обеспечивают до 14,3 часа просмотра онлайн-видео в HD-качестве или 7,05 часа ресурсоёмких игр от одной полной зарядки. Функция обратной зарядки поможет вам зарядить и другие устройства, даже если вы окажетесь вне дома. С технологией FlashCharge смартфон Y53s заряжается всего за 15 минут — это очень удобно, если утром вы спешите поскорее выйти из дома. До 70% Y53s заряжается всего за 41 минуту — на 37% быстрее, чем с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт.

Благодаря технологии объединения памяти 6 ГБ оперативной памяти могут быть расширены ещё на 1 ГБ за счёт встроенной памяти. 128 ГБ внутренней памяти Y53s могут быть увеличены до невероятного 1 ТБ с помощью дополнительного слота для microSD-карты. Модель Y53s оснащена 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2408 × 1080), обеспечивая превосходное изображение во время игр и просмотра видео. Для снижения нагрузки на глаза в смартфоне предусмотрена функция фильтрации вредного синего света.

Сканер отпечатков vivo Y53s совмещён с кнопкой питания, поэтому включить и разблокировать смартфон можно одновременно. Такое решение обеспечивает удобное взаимодействие с устройством. В качестве альтернативы доступна функция разблокировки по лицу.

Смартфон появится в продаже в октябре в двух цветовых решениях:

  • «Глубокое море», напоминающее цветовые переливы морских волн.
  • «Радужное небо». Корпус смартфона переливается всеми цветами радуги благодаря особой технологии, которая используется при окраске устройств.
Комментарии и отзывы vivo Y53s
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