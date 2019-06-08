watchOS 6: свой магазин приложений, новые циферблаты и многое другое

Кроме macOS 10.15 Catalina, iOS 13 и iPadOS, компания Apple на конференции WWDC 2019 также представила обновлённую систему для смарт-часов — watchOS 6.

В обновлённое ПО добавили новые циферблаты, которые объединяют в себе множество функции, появившихся ещё в первой версии Apple Watch. На выбор есть классические, минималистичные или спортивные варианты. Их, естественно, можно настраивать.

Следующее немаловажное изменение — отдельный магазин с приложениями. Теперь, по заявлению компании, они все могут работать автономно и для этого не надо качать такую же программу на iPhone. Кроме этого, разработчики наконец-то добавили в часы калькулятор, диктофон и голосовые заметки.

Ещё в watchOS 6 прокачали активности и улучшили возможность отслеживания здоровья. Также часы теперь сами будут рекомендовать какие тренировки нужны пользователю. Бета-версия watchOS 6 доступна уже сейчас, а стабильная выйдет осенью. Её получат все поколения смарт-часов, включая Apple Watch Series 1.