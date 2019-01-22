Обзор Honor View 20 128GB. Первый взгляд на

Со времен выхода iPhone X, обсуждения о целесообразности применения «челки» сверху дисплея до сих пор не умолкают. Honor решила пойти по другому пути, внедрив фронтальную камеру прямо в дисплей. Нам удалось побывать на закрытом показе Honor View 20, чтобы среди первых в России рассказать вам о всех его особенностях.

Внешний вид

Honor View 20 в первую очередь нацелен на молодежь, поэтому он имеет достаточно привлекательный внешний вид. Всего доступно две конфигурации смартфона и в зависимости от нее доступно четыре цветовых решения: мерцающий синий и мерцающий красный или полночный черный и сапфировый синий.

Рамка вокруг экрана выполнена из алюминия, а задняя крышка из стекла, на который нанесен переливающимся V-образным рисунок.

На задней крышке находится двойной модуль камеры, вспышка и сканер отпечатка пальцев. Кстати логотип Honor немного обновили и теперь шрифт более жирный.

На правой грани есть качелька регулировки громкости и кнопка блокировки.

На верхней грани смартфона расположились два ИК-порта и разъем для наушников, за который хочется выразить отдельную благодарность. При более тщательном рассмотрении мы обратили внимание на один неприятным момент. Именно в черной расцветке видно, что вокруг ИК-порта немного отошла краска. Скорее всего, это связано с тем, что рамка изготовлена из алюминия.

Снизу находится решетка динамика и разъем для зарядки USB Type-C.

Дисплей

Главной особенностью смартфона является фронтальная камера, которая встроена прямо в дисплей, Honor View 20 стал первой моделью с применением такого решения. Диагональ дисплея составляет 6,4 дюйма с разрешением 2310х1080. Здесь стоит IPS матрица отличного качества, засветов никаких нет.

Камера

В Honor View 20 встроено два камерных модуля. Первый основной на 48 мегапикселей f1.8 и второй тоже на 48 мегапикселей, который получил название «3D Camera» и служит для измерения глубины кадра. При записи видео можно включить функцию улучшения не только лица, но и тела. Фронтальная же камера получила разрешение на 25 мегапикселей. С помощью нее можно делать достаточно добротные снимки.

Железо

Всего есть две конфигурации Honor View 20. Первая имеет 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт внутренней памяти, а вторая 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт внутренней памяти. Вся система работает на топовом процессоре Huawei Kirin 980, который успел отлично себя зарекомендовать. Благодаря нему работа система будет весьма плавной, а все современные игры будут идти без каких-либо лагов.

Касательно батареи, то ее объем составляет 4000 mAh. Этого объема однозначно хватит на весь активного использования. Также смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки Honor Super Charge, благодаря которой за 30 минут смартфон может зарядиться до 55%.

Цены

Honor View 20 будет доступен в двух версиях. Первая в мерцающем синем и мерцающем красном цвете с 6 Гбайт и 128 Гбайт внутренней памяти будет продаваться по цене в 37 990 рублей. Вторая версия более мощная в полночном черном и сапфировом синем цвете с 8 Гбайт и 256 Гбайт внутренней памяти по цене в 44 990 рублей. Также в период предзаказа при покупке смартфона вы также получаете беспроводные наушники Honor Sport и умные часы Huawei GT 2.

Итоги

Honor View 20 получился действительно интересным смартфоном. Вне зависимости от выбора покупателем одного из четырех цветов, смартфон, однозначно, будет привлекать внимание прохожих, благодаря необычному V-образному рисунку. Касательно работы системы, то на основании работы Huawei Mate 20 Pro на том же процессоре Kirin 980 можем сделать вывод, что все будет летать. Единственное, что огорчает так это ценник, но с учетом всех подарков, которые можно получить при оформлении предзаказа, предложение становится уже более привлекательным.