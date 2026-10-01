Huawei Nova 16s и Nova 16s Pro выпустили в России

Отечественные ритейлеры дали старт продажам смартфонов Huawei nova 16s Pro и nova 16s, которые дебютировали на глобальном рынке в начале сентября. С учетом скидок старшая модель оценена в 65 тысяч рублей за конфигурацию с 12/512 ГБ памяти, а младшая – в 60 тысяч рублей за версию с 12/256 ГБ.

Напомним, что nova 16s имеет в своем оснащении фирменный 7-нанометровый процессор Kirin 9010S с максимальной частотой 2,3 ГГц, 6,68-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800:1280 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 5500 нит, 256 или 512 ГБ встроенной памяти, двойную основную камеру с модулями на 50 Мп и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 100 Вт, модем 5G, а также корпус толщиной 7,3 мм и массой 199 граммов.