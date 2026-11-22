Смартфоны OPPO Reno17 сразу стали хитом продаж

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился информацией о первых успехах серии смартфонов OPPO Reno 17, которая появилась в китайской продаже несколько дней назад. Утверждается, что количество предзаказов в первый день в 2,5 раза превысило показатели предыдущего поколения. Это позволило новинкам опередить другие Android-смартфоны за тот же промежуток времени. Разумеется, точные цифры инсайдер не привел.

Напомним, что оцененный от 540 долларов Reno17 оснащается 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ встроенной памяти UFS 3.1, 6,56-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2624:1208 точек, кадровой частотой 60, 90 и 120 Гц, типичной яркостью 800 нит и пиковой 1800 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (двухосевая оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (80-мм телеобъектив и OIS), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, поддержкой сотовых сетей 5G, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K, а также корпусом толщиной 8,28 мм и массой 206 граммов.