Infinix Mobile представила смартфон бюджетного уровня Infinix Hot S3

Компания Infinix Mobile представила 5,65-дюймовый смартфон бюджетного уровня Infinix Hot S3. Разрешение составляет 1440 * 720 точек. В основе девайса лежит однокристальная система Snapdragon 430, 3 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 4000 мА.ч. Предусмотрены модули 4G VoLTE, Wi-Fi, NFC и Bluetooth 4.2, лицевая камера на 20 мегапикселей со светодиодной вспышкой и тыловая на 13 Мп. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo. Приобрести новинку Infinix Hot S3 можно за 140 долларов.