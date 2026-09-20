HONOR X9e Pro с АКБ на 11000 мАч получит защиту от воды

Компания HONOR продолжает раскрывать подробности о смартфоне HONOR X9e Pro, который будет представлен уже 24 сентября. Производитель подтвердил наличие защиты от воды и пыли в соответствии со степенями степени IP68, IP69 и IP69K, усиленной защиты корпуса от падений, сдвоенной основной камеры с главным модулем на базе 108-Мп датчика изображения, экрана с пиковой яркостью 10000 нит, а также расцветок корпуса Dawn Gold, Reddish Brown, Midnight Black и Royal Purple.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят ёмкостью 11000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и обратной проводной зарядки на 27 Вт.