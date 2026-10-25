Европейская версия Xiaomi 18 Pro Max будет очень дорогой

В сеть утекли европейские цены на флагманские смартфоны Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max, которые были выпущены в Китае месяц назад. Итак, Xiaomi 18 Pro с 12/256 ГБ памяти обойдется в 1400 евро, а конфигурация с 512 ГБ будет стоить 1600 евро. За Xiaomi 18 Pro Max попросят 1600 и 1800 евро соответственно. Для сравнения, в Китае смартфоны оценены от 900 и от 1045 долларов соответственно.

Напомним, что старшая модель оснащается топовым 2-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 c максимальной частотой 5 ГГц и графикой Adreno 850, системой охлаждения с новым кольцевым жидкостным насосом, 6,9-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2624:1208 точек, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 4000 кд/м2 и ШИМ-регулировкой яркости с частотой 2160 Гц, тройной основной камерой Leica с модулями на 200 Мп (сенсор оптического формата 1/1,28 дюйма), 200 Мп (телеобъектив на датчике оптического размера 1/1,56 дюйма) и 50 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 8500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт, тремя динамиками, защитой от пыли и воды по стандартам IP66, IP68 и IP69, 2,86-дюймовым дополнительным экраном на задней панели и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.