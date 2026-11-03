Apple изменила требования к софту в App Store

Компания Apple начнет запрашивать у разработчиков дополнительные сведения о приложениях, чтобы внедрить новые возрастные ограничения в App Store. Изменения коснутся программ с функциями знакомств и обмена геолокацией — новые требования компания объявила в понедельник. Согласно обновлённым правилам, разработчики должны будут указывать, позволяют ли их приложения делиться реальным местоположением с другими людьми, а также содержат ли они функции для знакомств, построения отношений или иного взаимодействия между реальными людьми и виртуальными собеседниками. Приложения с функциями знакомств и построения отношений получат минимальный возрастной рейтинг «18». Наличие возможности делиться геолокацией также повлияет на возрастные ограничения в отдельных регионах в зависимости от местного законодательства.

При этом в App Store уже существует категория с рейтингом «18», однако прежде она преимущественно распространялась на приложения с азартными играми, сценами насилия, а также откровенным контентом. Теперь правила решили ужесточить — большинство платформ для знакомств и без того предназначены исключительно для взрослых. Однако расширение возрастных ограничений должно помочь Apple предотвратить доступ несовершеннолетних к подобным сервисам. Новые правила также затронут ИИ-чат-ботов, поддерживающих романтические взаимодействия, и виртуальных симуляторов, которые создают ощущение общения с реальным человеком.