Стартовал предзаказ на раскладушку iPhone Duo

Ожидаемо на презентации Apple представили первую «раскладушку» iPhone Duo. Для нее выбран формат с широким дисплеем с диагональю 7.6 дюймов. Внешний дисплей с диагональю 5.4 дюйма. Компания отдельно акцентирует, что это самый тонкий смартфон в ее линейке. При этом внедрен сканер отпечатка пальца Touch ID, расположенный на правой грани смартфона.

Первое время будет доступен в цветах «ночное небо» и «звездно-белый». Защищен от пыли и влаги по стандарту IP68. Для шарнира и рамы использует титан Grade 5. Внешний дисплей покрыт Ceramic Sheild с защитой от падений и устойчивый к появлению царапин. Используется двойная аккумуляторная система, отдельно для внешнего и внутреннего экранов. Обещают до 31 часа просмотра видео на внутреннем экране и до 44 часов на маленьком. Обе камеры с разрешением 48 Мп, поддерживает двухкратный зум и съемку видео в разрешении 4К со скоростью 120 кадров в секунду. За iPhone Duo просят 2000 долларов, а за версию 2 Тбайт – 3200 долларов.