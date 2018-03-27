Lenovo S5 и его цена

Компания Lenovo выпустила в первой половине года смартфон среднего класса. 3 ГБ «оперативки» и 32 ГБ флэш-накопителя. Далее идет конфигурация 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэша. Ее оценили в 190-200 долларов. Самая дорогая модель линейки стоит 250 долларов. Она имеет в арсенале 4 ГБ ОЗУ и внутренний флэш на 128 ГБ.Lenovo S5 представлен в двух цветовых вариантах – черном и красном. У батареи емкость равна 3000 мАч.Главная камера устройства содержит в себе два оптических модуля по 13 МП, в наличии имеется фотовспышка на светодиодах. В тыльную часть встроен сканер для распознавания владельца по отпечаткам пальцев. Селфи-камера имеет линзу с разрешением 16 МП. В модели имеется функция Face ID – распознавание по лицу.Стоимость смартфона составит 140 долларов.