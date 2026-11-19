RedMagic 12 Pro появился в глобальной продаже

В европейской продаже появился смартфон RedMagic 12 Pro, который является глобальной версией выпущенного ранее в Китае RedMagic 12 Pro+. В Европе новинка оценена в 900 евро за базовую конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Версии на 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ памяти обойдутся в 1000 и 1200 евро соответственно.

Напомним, что смартфон также оснащается топовой 2-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с тактовой частотой до 5 ГГц и графическим адаптером Adreno 850, 6,85-дюймовым OLED-экраном от BOE с разрешением 1,5K, кадровой частотой 185 Гц, подэкранной 16-Мп фронтальной камерой девятого поколения и чипом G1 для оптимизации изображения, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением по 50 Мп, батареей ёмкостью 8400 мАч, поддержкой 50-Вт беспроводной зарядки, системой охлаждения Wind Chaser 5.0 с вентилятором со скоростью вращения 25 500 об/мин, системой жидкостного охлаждения RGB Pulsed с радиатором и двухконтурной конструкцией каналов циркуляции жидкости, а также защитой от воды в соответствии со степенью IPX8.