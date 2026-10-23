Vivo S70 получит камеру с перископным модулем

В сети появились подробности о смартфоне Vivo S70, релиз которого ожидается в Китае уже в следующем месяце. Устройству приписывают наличие 6,59-дюймового OLED-экрана с разрешением 1,5K, выполненной по технологией LTPS (производитель Visionox), 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графическим адаптером Adreno 825 и нейронным модулем Hexagon, а также основной камеры с 64-Мп перископическим модулем на базе сенсора Sony LYT-610 и 3-кратным оптическим приближением.

Напомним, что недавно был выпущен смартфон Vivo S2 FE с батареей ёмкостью 10000 мАч, 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1260:2800 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и яркостью 2000 нит в режиме HBM, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7300e с тактовой частотой до 2,5 ГГц, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX852) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, стереодинамиками, защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, прочностью MIL-STD-810H и поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт.