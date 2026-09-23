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Официально: Vivo X500 Ultra выйдет весной 2027 года

Один из руководителей компании Vivo объявил, что официальная презентация топового камерофона Vivo X500 Ultra состоится в марте или апреле следующего года. Несколько дней назад были представлены модели Vivo X500 Pro и X500 Pro Max.

Последний получил флагманский 2-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9600 Pro с максимальной частотой 4,55 ГГц и графикой Mali-G2-Ultra-NX, 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3168:1440 пикселей, контрастностью до 8000000:1 и частотой обновления от 1 до 144 Гц, 12 или 16 ГБ четырехканальной оперативной памяти LPDDR5X Ultra, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 40 Вт соответственно, тыльную камеру Zeiss c модулями на 50 Мп (сенсор оптического размера 1/1,28 дюйма), 200 Мп (оптика ZEISS APO Super Telephoto с диафрагмой f/2.67 и 3,5-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, поддержку спутниковой связи BeiDou, стереодинамики, 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а также корпус толщиной 7,95 мм.
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