Представлена версия Samsung Galaxy J2 Pro без выхода в интернет

Компания Samsung выпустила в Китае новую версию смартфона Galaxy J2 Pro (2018), который не имеет модулей Wi-Fi, 4G и 3G. По замыслу производителя, он предназначен для учеников и взрослой аудитории, которая не желает постоянно отвлекаться на смартфон. Аппарат получил 5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением qHD (540:960 пикселей), 8-Мп основную и 5-Мп фронтальную камеры, восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятор на 2600 мАч, а также поддержку Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.2. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Габариты равны 143,8:72,3:8,4 мм, а вес – 153 граммам. Его цена составляет 185 долларов.